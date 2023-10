Sgrùdadh Ùr a’ moladh gu bheil an structar buaidh asteroid as motha na laighe fo cheann a deas New South Wales

Tha luchd-saidheans air faighinn a-mach o chionn ghoirid dè an structar buaidh asteroid as motha air an Talamh, air a thiodhlacadh fo Linne Mhoireach ann an ceann a deas New South Wales, Astràilia. Ged nach deach a dhearbhadh fhathast, thathas a’ meas gu bheil an sgàineadh buaidh amharasach seo timcheall air 520km ann an trast-thomhas, ga fhàgail faisg air trì tursan nas motha na structar buaidh Vredefort ann an Afraga a Deas, a thathas a’ meas an-dràsta mar an tè as motha.

Tha an luchd-rannsachaidh bho Oilthigh New South Wales den bheachd gum faodadh structar Deniliquin, mar a chaidh ainmeachadh, a bhith air a chruthachadh timcheall air 420 millean bliadhna air ais le buaidh mhòr asteroid. Ma tha am beachd-bharail aca fìor, dhèanadh e ath-sgrìobhadh air na clàran, a’ dol thairis air eadhon an t-sloc ainmeil Chicxulub ann am Mexico, a tha ainmeil airson crìoch a chuir air riaghladh nan dineosairean, a tha a’ dol thairis air 150km de leud.

Faodaidh structaran buaidh asteroid a bhith dùbhlanach aithneachadh, oir bidh iad gu tric falaichte fo shreathan de ghrùid no gu bheil iad falaichte mar thoradh air bleith. Ach, o chionn ghoirid tha luchd-saidheans air dòighean ùra a lorg gus na structaran sin a lorg le bhith a’ dèanamh anailis air pàtrain magnetach. Chaidh structar Deniliquin fhaicinn stèidhichte air na pàtrain sin, a’ toirt seachad fianais làidir gu robh e ann.

A bharrachd air an sin, tha fios gu bheil buaidhean asteroid aig an aon àm ri tachartasan mòra a chaidh à bith tro eachdraidh, leithid an fheadhainn a chuir às do na dineosairean. Tha an lorg as ùire seo a’ nochdadh gun robh an Talamh agus planaidean eile san t-siostam grèine againn fo bhuaidh àireamh nas motha de bhuaidhean gu timcheall air 3.2 billean bliadhna air ais. An-dràsta, tha 38 structaran dearbhte agus 43 a dh’ fhaodadh buaidh a thoirt air an Talamh, bho sgàinidhean beaga gu structaran mòra tiodhlaichte.

Mar a bhios an luchd-rannsachaidh a’ leantainn air adhart leis an rannsachadh aca, tha e fhathast ri fhaicinn an tèid structar Deniliquin aithneachadh gu h-oifigeil mar an structar buaidh asteroid as motha air an Talamh. Le bhith a’ cladhach agus a’ sgrùdadh an t-sloc mhòr seo dh’ fhaodadh sin seallaidhean luachmhor a thoirt seachad air eachdraidh ar planaid agus an àite a tha aig buaidhean cosmach ann a bhith a’ cumadh a mean-fhàs geòlais agus bith-eòlasach.

Ceistean Bitheanta (Ceistean Cumanta)

1. Dè a th' ann an structar Deniliquin?

Tha structar Deniliquin na sgàineadh buaidh asteroid a tha fo amharas a tha suidhichte fo Linne Mhoireach ann an ceann a deas New South Wales, Astràilia. Ma thèid a dhearbhadh, bhiodh e gu bhith mar an structar buaidh asteroid as motha air an Talamh.

2. Dè cho mòr 'sa tha structar Deniliquin an coimeas ri sgàineadh buaidh eile?

Thathas den bheachd gu bheil structar Deniliquin timcheall air 520km ann an trast-thomhas, ga fhàgail faisg air trì tursan nas motha na an structar buaidh as motha a tha aithnichte an-dràsta, structar buaidh Vredefort ann an Afraga a Deas.

3. Dè an aois a tha structar Deniliquin?

Tha luchd-saidheans den bheachd gun deach structar Deniliquin a chruthachadh timcheall air 420 millean bliadhna air ais le buaidh asteroid.

4. Ciamar a lorgar structaran buaidh asteroid?

Faodaidh structaran buaidh asteroid a bhith dùbhlanach aithneachadh ach faodar an lorg tro dhiofar dhòighean, a’ gabhail a-steach mion-sgrùdadh pàtrain magnetach air uachdar na Talmhainn.

5. Dè cho cudromach 'sa tha structaran buaidh asteroid?

Tha structaran buaidh asteroid a 'toirt seachad seallaidhean luachmhor air eachdraidh geòlais agus bith-eòlais ar planaid. Bidh iad gu tric co-cheangailte ri tachartasan mòra a chaidh à bith agus tha iad air pàirt chudromach a ghabhail ann a bhith a’ cumadh mean-fhàs na Talmhainn.