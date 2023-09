A’ cleachdadh Cloc Atamach gus Cùis Dorcha a lorg

Tha luchd-saidheans bho Oilthigh Sussex agus an deuchainn-lann corporra nàiseanta san RA air dòigh ùr a mholadh gus cuid de ghràineanan ìosal a lorg a dh’ fhaodadh a bhith mar phàirt den stuth dorcha nach gabh a chall. Tha fios gu bheil buaidh aig stuth dorcha, ged nach eilear ga choimhead gu dìreach, air a’ chruinne-cè nach gabh a mhìneachadh leis na modailean fiosaig a th’ againn an-dràsta.

Tha an luchd-rannsachaidh a’ moladh gum faodadh clocaichean atamach, a tha ainmeil airson cho cinnteach ‘s nach fhacas a-riamh ann an cumail ùine, a bhith air an cleachdadh gus na gràineanan sin a lorg. Bidh clocaichean atamach a’ tomhas na h-oscillations beaga de dadaman fhad ‘s a tha iad a’ gluasad eadar stàitean lùtha. Dh’ fhaodadh na clocaichean sin aimhreit sam bith a dh’ adhbhraicheas mìrean stuth dorcha ultra-aotrom ag eadar-obrachadh le mìrean stuth cunbhalach a lorg.

Mhol an sgrùdadh an toiseach modalan teòiridheach gus atharrachaidhean ann an amannan cloc atamach a thomhas. Gus an dòigh-obrach aca a dhearbhadh, ghabh an luchd-rannsachaidh leughaidhean bho na clocaichean atamach a th’ ann mar-thà. Is e an ath cheum deuchainn a chuir air dòigh far an gabhadh dà chloc atamach a choimeas, le aon dhiubh nas buailtiche do dh’ atharrachaidhean ann am bun-tomhasan.

Anns an sgrùdadh shònraichte seo, chaidh dà chonaltradh bunaiteach a sgrùdadh: an seasmhach structar grinn agus an co-mheas tomad dealanach-gu-proton. Dh’ fhaodadh eadar-obrachaidhean le gràinean ultralight sònraichte, leithid an axion beachd-bharail, a bhith cunntachail airson buaidh stuth dorcha a bhith air am buaireadh leis an dà sheasmhachd sin. Le bhith a’ tomhas meud nan brisidhean sin, dh’ fhaodadh làthaireachd nam mìrean a bhith air a chomharrachadh.

Tha tagraidhean farsaing aig clocaichean atamach nas fhaide na cumail ùine. Chaidh an cleachdadh airson ath-ghluasad iom-tharraingeach a sgrùdadh, fiosaig cuantamach a sgrùdadh, agus dòighean a sgrùdadh gus fiosrachadh cuantamach a sgaoileadh agus a stòradh. A-nis, le comas air clocaichean atamach a chleachdadh mar lorgairean stuth dorcha, dh’ fhaodadh na h-ionnstramaidean sin raon sgrùdaidh ùr fhosgladh.

Tha an luchd-rannsachaidh a’ daingneachadh nach eil na co-dhùnaidhean aca an urra ri teòiridhean a bh’ ann roimhe, agus tha sùbailteachd aig na modailean a tha iad air a leasachadh airson a bhith air an cur an sàs ann an uinneanan eile nach eil air am mìneachadh. Tha an sgrùdadh, a chaidh fhoillseachadh anns an New Journal of Physics, a’ toirt seachad slighe gealltanach airson a bhith a’ coimhead agus a’ tuigsinn a’ chuspair dhorcha enigmatic.

Mìneachaidhean:

- Clocaichean atamach: ionnstramaidean a bhios a’ tomhas ùine a’ cleachdadh oscillations dadaman fhad ‘s a tha iad a’ gluasad eadar stàitean lùtha, a tha ainmeil airson cho cinnteach ‘s a tha iad.

- Cùis dhorcha: Seòrsa dìomhair de stuth nach eil a’ sgaoileadh, a’ gabhail a-steach, no a’ nochdadh solas, agus aig a bheil a bhith beò air a dhearbhadh leis na buaidhean trom-inntinn aige air stuth faicsinneach.

- Seasmhachan bunaiteach: Luachan a tha a’ toirt cunntas air laghan na Cruinne-cè, leithid an seasmhachd structar grinn agus an co-mheas tomad dealanach-gu-proton.

- Axion: Particle beachd-bharail a dh’ fhaodadh a bhith na thagraiche airson stuth dorcha.

stòran:

- Oilthigh Sussex

- Obair-lann Corporra Nàiseanta

- Iris Ùr Fiosaigs