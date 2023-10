Misean AWE: Fuasgladh dìomhaireachd tonnan àileach bhon fhànais

Thathas an dùil gun tèid am misean Atmospheric Waves Experiment (AWE) aig NASA a chuir air bhog san t-Samhain 2023, ag amas air solas a thilgeil air saoghal inntinneach tonnan àile a’ cleachdadh iongantas cosmach ris an canar airglow. Air a thogail le Saotharlann Space Dynamics aig Oilthigh Stàite Utah cliùiteach, bidh AWE ceangailte ri taobh a-muigh an Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta, a’ toirt seachad seallaidhean gun samhail air na tonnan enigmatic sin.

Is e tonnan san adhar a th’ ann an tonnan grabhataidh àile (AGWs) a thàinig gu sònraichte bho thachartasan sìde dhian leithid tornadoes, doineannan, agus stoirmean tàirneanaich. Faodaidh na tonnan sin pòcaidean de dh’èadhar dùmhail àrdachadh dhan àile mus teàrnadh iad, a’ fàgail pàtrain sònraichte ripple anns na sgòthan. Ach, cha bhith AGWn a’ stad an sin - bidh iad a’ leantainn air an turas a-steach don fhànais, a’ cur ris an t-sìde fànais a tha a’ sìor atharrachadh a bheir buaidh air saideal agus comharran conaltraidh.

Tha misean ùr-nodha AWE stèidhichte air a bhith a’ tomhas AGWn aig àirde timcheall air 54 mìle (87 cilemeatair), gu sònraichte aig a’ mesopause - an sgìre crìche eadar àile na Talmhainn agus àite. Le bhith a’ cumail sùil air a’ mesopause a’ cleachdadh solas infridhearg, bidh AWE a’ tomhas meud, cumhachd, agus sgapadh AGWn ann an dòigh nach deach a choileanadh a-riamh roimhe. Tha an teicneòlas adhartach aige comasach air ripples aig ìre nas giorra a lorg ann an airglow a chaidh a chall roimhe le miseanan eile.

Tha Ruth Lieberman, neach-saidheans misean AWE aig Ionad Itealaich Space Goddard aig NASA, a’ soilleireachadh cho sònraichte sa tha an rùn seo, a’ daingneachadh gum bi e comasach dha AWE tonnan fhuasgladh aig ìre chòmhnard nas grinne an taca ri saidealan eile. Meudaichidh an comas seo ar tuigse air daineamaigs toinnte AGWn agus a’ bhuaidh aca air an àile àrd.

Tha cridhe misean AWE taobh a-staigh an ionnstramaid Adhartach Mesospheric Teòthachd Mapper (AMTM). A’ toirt a-steach ceithir teileasgopan, bidh AMTM a’ sganadh am mesopause agus a’ tomhas soilleireachd an t-solais aig tonnan sònraichte. Le bhith a’ dèanamh anailis air soilleireachd coimeasach diofar thonnan, cruthaichidh AWE mapaichean teodhachd agus nochdaidh e gluasad AGWs tron ​​àile.

Chan e a-mhàin oidhirp saidheansail a th’ anns a’ mhisean adhartach seo ach cuideachd ceum deatamach a dh’ionnsaigh tuigse fhaighinn air mar a tha aimsir na Talmhainn ag eadar-obrachadh le aimsir fànais. Tha e air leth cudromach airson raon conaltraidh saideal agus tracadh ann an orbit. Leis an t-sealladh nach fhacas a-riamh bhon Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta, tha AWE ag amas air an dàta agus na co-dhùnaidhean luachmhor aca a cho-roinn leis a’ choimhearsnachd shaidheansail agus ris a’ phoball.

Gus sgrùdadh nas doimhne a dhèanamh air iom-fhillteachd misean AWE agus na lorgan ùr-nodha aige, tadhal air làrach-lìn oifigeil misean AWE aig [URL]. Fuasgail dìomhaireachdan tonnan àile agus faic buaidh AGWn mar nach robh riamh roimhe.

Ceistean Bitheanta (Ceistean Cumanta)

Dè a th’ ann an tonnan àile?

Tha tonnan àile, ris an canar cuideachd tonnan grabhataidh àile (AGWs), nan tonnan san adhar a thàinig bho thachartasan sìde dhian, leithid tornadoes, hurricanes, agus stoirmean tàirneanaich. Faodaidh na tonnan sin gluasad bhon àile ìosal fad na slighe chun fhànais. Ciamar a tha AWE a’ tomhas tonnan àile?

Bidh AWE a’ tomhas tonnan àile le bhith a’ clàradh atharrachaidhean ann an èadhar-adhair a’ cleachdadh solas fo-dhearg. Bidh an ionnstramaid ris an canar am Mapper Teòthachd Mesospheric Adhartach (AMTM) a’ sganadh am mesopause agus a’ tomhas soilleireachd an t-solais aig tonnan sònraichte. Le bhith a’ dèanamh anailis air soilleireachd coimeasach diofar thonnan, bidh AWE a’ cruthachadh mhapaichean teodhachd a nochdas gluasad tonnan àile. Dè cho cudromach ‘s a tha e a bhith a’ sgrùdadh tonnan àile?

Tha sgrùdadh tonnan àile deatamach airson tuigse fhaighinn air na h-eadar-obrachaidhean iom-fhillte eadar aimsir na Talmhainn agus aimsir an fhànais. Faodaidh e luchd-rannsachaidh a chuideachadh gus buaidh tonnan àile air conaltradh saideal agus lorg ann an orbit a thuigsinn. Ciamar a thèid co-dhùnaidhean AWE a cho-roinn?

Às deidh a chuir a-steach air an Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta, tha sgioba misean AWE ag amas air dàta agus toraidhean an ionnstramaid a cho-roinn leis a’ choimhearsnachd saidheans agus am poball, ag àrach tuigse nas fheàrr air tonnan àile agus na buaidhean aca.