An Cunnart bho Àrdachadh Ìrean Mara: Caiptean Deighe A' Ghraonlainn

Fo uachdar ar tràighean breagha Breatannach tha cunnart a tha faisg air làimh a ghlac aire luchd-saidheans air feadh an t-saoghail. Tha an àrdachadh ann an ìrean na mara a tha a’ sìor fhàs, an cois buaidh stoirmean geamhraidh a tha a’ sìor fhàs nas cumhachdaiche, na chunnart mòr dha ar cruthan-tìre cladaich. Mar a tha gnàth-shìde na Talmhainn a’ sìor bhlàthachadh, ’s e ceap-deighe Ghraonlainn aon de na prìomh luchd-càinidh air cùl an t-iongantas so-thuigsinn seo.

A’ sìneadh thairis air 3 cilemeatair drùidhteach (beagan nas lugha na 2 mhìle) ann an tiugh, tha caip-deighe Ghraonlainn a’ cumail taobh a-staigh a dhoimhneachd reòta an comas ìrean mara na cruinne àrdachadh le 7 meatairean (23 troigh) iongantach, ma leaghadh e gu tur. Chan eil an èiginn a bhith a’ tuigsinn a’ phuing gun tilleadh, nuair a dh’ fhàsas leaghadh Ghraonlainn do-sheachanta, air a dhol suas anns na beagan bhliadhnaichean a dh’ fhalbh.

Tha sgrùdadh inntinneach a chaidh fhoillseachadh anns an iris cliùiteach Nature air solas a chuir air a’ mhionaid chudromach seo. Tha e a’ nochdadh gu bheil an stairsneach airson leaghadh nach gabh a thoirt air ais taobh a-staigh raon teòthachd bho 1.7 gu 2.3 ceum Celsius (3.1 gu 4.1 ceum Fahrenheit) os cionn ìrean ro-ghnìomhachais. Is e an rud a tha mì-chinnteach gu bheil sinn mu thràth air a bhith a’ dol thairis air a’ chrìoch as ìsle den raon seo airson grunn mhìosan am-bliadhna. Le ro-mheasaidhean gnàthach a’ nochdadh àrdachadh ann an teòthachd na cruinne suas ri 3 ceuman Celsius (5.4 ceum Fahrenheit) ro dheireadh na linne seo, tha sinn gar lorg fhèin gu math faisg air a’ phuing teannachaidh seo.

Fhad ‘s a bhiodh am pròiseas leaghaidh a’ leudachadh mean air mhean, a’ toirt beagan ùine do choimhearsnachdan airson atharrachadh agus gluasad a-steach don dùthaich, tha sealladh de dhòchas air a mhìneachadh san rannsachadh. Mas urrainn dhuinn an àrdachadh teòthachd a lughdachadh agus a thoirt air ais chun chomharra 1.5-ceum Celsius (2.7 ceum Fahrenheit), sguir am pròiseas leaghaidh mu dheireadh. Ach, tha an luchd-saidheans a’ rabhadh nach biodh eadhon a bhith a’ ruighinn an amas seo gar sàbhaladh bho na builean a tha romhainn mu thràth. Mun àm a gheibh sinn lùghdachadh ann an teòthachd 1.5-ceum Celsius, bhiodh na h-oirthirean againn mu thràth a’ dol an sàs le ìrean na mara 2 gu 3 meatairean (6.5 gu 9.8 troigh) nas àirde na tha iad an-diugh.

Cha robh an fheum èiginneach airson gnìomh a-riamh nas soilleire. Mar a bhios oidhirpean cruinneil gus cuir an-aghaidh atharrachadh clìomaid a’ teannachadh, tha e deatamach gun aithnichear cho dona sa tha an suidheachadh agus a bhith ag obair gus a’ bhuaidh aige a lasachadh. Mura dèanadh sin dh’atharraicheadh ​​e ar cruthan-tìre cladaich gu bràth, a’ dol fodha air cladaichean is bearraidhean luachmhor fo thonn gun stad aig muir ag èirigh.

Ceistean Bitheanta (Ceistean Cumanta)

