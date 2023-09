Tha aon duine deug le bricichean, bruisean agus sluasaidean ag obair gu dìcheallach còmhla gus na tha air fhàgail de chnàmhan dineosaur iongantach 95-millean bliadhna a dh'aois a lorg. Bidh na saor-thoilich neo-dhreuchdail seo a’ cur seachad an làithean a’ sgrìobadh air falbh ùir fo Stèisean Belmont, togalach a tha suidhichte ann am baile beag a-muigh Winton, Queensland. Fhad ‘s a tha a’ ghrian loisgeach a’ bualadh orra, tha na “cladhaich” coisrigte sin fhathast ann an deagh shunnd agus iad a’ coimhead airson cnàmhan ro-eachdraidheil.

Am measg nan saor-thoilich dealasach sin tha Ali Calvey, “dìoghaltas dinneasur” fèin-proifeasanta a tha air a bhith an sàs ann an cladhadh bho 2008. Gu dearbh, tha Ms Calvey air a dhol còmhla ri 14 cladhan uile gu lèir agus tha i eadhon air gluasad gu Winton còmhla ri a com-pàirtiche gus saor-thoileach a dhèanamh aig an ionad. Taigh-tasgaidh Age of Dinosaurs. Bidh i a’ cur seachad còig latha san t-seachdain san obair-lann ag ullachadh sampallan airson an taisbeanadh.

Tha Astràilia, le na cothroman saor-thoileach ruigsinneach aice, air fàs mar aon de na h-àiteachan as mòr-chòrdte air feadh na cruinne airson luchd-saidheans saoranach aig a bheil ùidh ann an dineosairean. Tha Winton, gu sònraichte, air nochdadh mar phrìomh-bhaile dineosaur na dùthcha. Tha fosgladh Taigh-tasgaidh Age of Dinosaurs ann an 2009 leis an neach-ionaltraidh David Elliott air am baile a dhèanamh na cheann-uidhe mòr-chòrdte airson turasachd paleo, a’ cur timcheall air $70 millean gach bliadhna ri gnìomhachas turasachd a-muigh Queensland.

Airson sgìre a tha a’ strì ri tart agus àireamh-sluaigh a’ crìonadh, tha soirbheachas an taigh-tasgaidh air taic eaconamach air a bheil feum mòr a thoirt. Chunnaic neach-glèidhidh palaeontology an taigh-tasgaidh, Matthew Herne, an ùidh a tha a’ sìor fhàs ann an eachdraidh ro-eachdraidheil Queensland agus tha e ga fhaicinn na bhrosnachadh mòr dha na coimhearsnachdan a-muigh.

Tha Taigh-tasgaidh Age of Dinosaurs air a bhith a’ cladhach fad seachdain air togalaichean a-muigh airson còrr is dà dheichead, a’ cur ri bhith a’ lorg fosailean ùra. Faodaidh e a bhith dùbhlanach a bhith a’ faighinn a-mach na cnàmhan sin, eadhon an fheadhainn cho beag ri inneal-sgrios, ann an cruth-tìre mòr neo-thorrach sealladh-tìre Queensland. Ach, tha dìoghras agus dealas dhaoine làitheil a tha a’ gabhail pàirt anns na cladhan sin air leantainn gu lorgaidhean iongantach.

Bidh luchd-cluaineis, gu tric le dìoghras fad-beatha airson dineosairean, a’ dèanamh suas pàirt chudromach de na com-pàirtichean cladhach. Tha na daoine sin, le na sgilean agus an lùth pailt, ag iarraidh cur ri rudeigin brìoghmhor rè na bliadhnaichean cluaineas aca. Tha Karyn Deane, a leig dheth a dhreuchd a shiubhail còrr air 25 uair air trèana is bus airson a dhol dhan chladhach, a’ cur an cèill gu bheil i air bhioran leis an dùil rudeigin a lorg milleanan de bhliadhnaichean a dh’aois.

Is e an sauropod le amhaich fhada, a thathas a’ creidsinn a tha mar an dineasur as motha ann an Astràilia, aon rud a chaidh a lorg gu sònraichte rè na cladhach seo. Tha e coltach gu bheil na cnàmhan a tha gan lorg an-dràsta a' buntainn ris an aon ghnè bhon lorg am fear-ionaltraidh Daibhidh Elliott femur fosail ann an 1999. Tha an sauropod seo, leis an fhar-ainm gràdhach Elliot, air leth cudromach gu pearsanta do Mhgr Elliott, leis gu bheil a lorg air buaidh mhòr a thoirt air a bheatha.

Tha dìoghras agus dealas an luchd-dealasach dineosaur seo air an tarraing luchd-turais a thionndadh gu bhith na ghnìomhachas soirbheachail a bhios a’ tarraing luchd-tadhail bho air feadh na cruinne. San àm ri teachd, bidh an luchd-cladhach agus an luchd-saidheans a’ leantainn air adhart leis an oidhirp aca ulaidhean ùra a lorg, a’ fàgail dùthaich Queensland na cheann-uidhe riatanach dha leannanan dineosaur air feadh an t-saoghail.

