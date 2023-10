Ìomhaigh iongantach de NGC 4654: Galaxy shnìomhanach eadar-mheadhanach ann am buidheann Virgo

Tha an Teileasgop Hubble Space air ìomhaigh iongantach a ghlacadh den galaxy shnìomhanach eadar-mheadhanach NGC 4654. Suidhichte ann an reul-bhad Virgo, tha feartan an dà chuid snìomhain gun bhacadh agus casg air an galaxy seo. Tha a mheadhan soilleir agus a ghàirdeanan rionnagach sèididh ga fhàgail na shealladh tarraingeach. Tha NGC 4654 dìreach tuath air a’ chrios-meadhain celestial, ga fhàgail ri fhaicinn bho gach cuid na leth-chruinnean a tuath agus a deas. Tha an galaxy seo timcheall air 55 millean solas-bliadhna air falbh bhon Talamh.

Tha NGC 4654 am measg galaxies Virgo Cluster a tha a’ taisbeanadh cuairteachadh neo-chunbhalach de rionnagan agus gas haidridean neodrach. Tha speuradairean den bheachd gur dòcha gu bheil e a’ dol tro phròiseas ris an canar “stialladh cuideam reithe.” Mar a bhios an galaxy seo a’ gluasad tron ​​phlasma le teas àrd ris an canar am meadhan intracluster ann an cruinneachadh galaxy Virgo, bidh an tarraing-tharraing a’ toirt cuideam air NGC 4654. gas. Mar thoradh air an sin, tha earball fada tana de ghas hydrogen air cruthachadh air taobh an ear-dheas NGC 4654.

Gu h-inntinneach, tha glè bheag de ghas fuar aig a’ mhòr-chuid de galaxan a dh’ fhulaingeas cuideam reithe, a’ cur bacadh air an comas rionnagan ùra a chruthachadh. Ach, tha NGC 4654 a’ cumail suas ìrean cruthachaidh rionnagan a tha co-chosmhail ri galaxies den aon mheud. Tha seo a’ nochdadh gu bheil NGC 4654 na eisgeachd don phàtran seo.

Bha NGC 4654 cuideachd air eòlas fhaighinn air eadar-obrachadh leis a’ chompanach galaxy NGC 4639 timcheall air 500 millean bliadhna air ais. Thug buaidhean grabhataidh NGC 4639 gas air oir NGC 4654, a’ cur bacadh air cruthachadh rionnagan san roinn sin. Mar thoradh air an sin, lean an eadar-obrachadh seo gu cuairteachadh neo-chunbhalach de rionnagan taobh a-staigh NGC 4654.

Bidh luchd-saidheans a’ sgrùdadh galaxies mar NGC 4654 gus tuigse nas fheàrr fhaighinn air a’ cheangal eadar rionnagan òga agus an gas fuar às a bheil iad a’ cruthachadh. Tha pàirt deatamach aig Teileasgop Hubble Space, air a ruith le NASA, ann a bhith a’ glacadh ìomhaighean cho iongantach, a’ leigeil le luchd-rannsachaidh sgrùdadh nas doimhne a dhèanamh air dìomhaireachdan na cruinne.

stòran:

- Teileasgop Hubble Space NASA, ESA, agus J. Lee (Institiud Saidheans Teileasgop Spè); Giullachd: Gladys Kober (NASA / Oilthigh Caitligeach Ameireagaidh)