Rannsachadh Ùr a’ nochdadh structaran gun samhail de shaoghal Labha

Tha sgrùdadh o chionn ghoirid air saoghal làbha, exoplanets le cuantan magma, air solas a thilgeil air na structaran sònraichte aca agus an comas eileamaidean deatamach a chumail. Tha na h-exoplanets mòra seo, air an comharrachadh le speuran boillsgeach agus cuantan bholcànach, eu-coltach ri rud sam bith nar siostam grèine.

Chaidh faisg air 50% de na exoplanets creagach a chaidh a lorg gu ruige seo a lorg a’ cumail magma air an uachdar. Tha e coltach gu bheil seo air sgàth cho faisg ‘s a tha iad air na rionnagan aoigheachd aca, a’ toirt orra orbit ann an nas lugha na 10 latha. Tha na fìor shuidheachaidhean a tha mu choinneamh nam planaidean sin, leithid aimsir chruaidh agus fìor theodhachd uachdar, gan dèanamh neo-aoigheachd do bheatha mar as aithne dhuinn e.

Ann an sgrùdadh ùr, tha luchd-saidheans air sealltainn gu bheil buaidh mhòr aig na cuantan leaghte sin air feartan agus slighean mean-fhàs Super-Earths creagach teth. Tha nàdar teannachaidh làbha ag adhbhrachadh gu bheil planaidean làn làbha gun àileachdan beagan nas dùmhail na planaidean cruaidh den aon mheud. A bharrachd air an sin, tha làthaireachd chuantan magma a’ toirt buaidh air structar nan culaidhean timcheall air cridhe planaid.

Chan eilear fhathast a’ dèanamh sgrùdadh gu leòr air saoghal làbha, ga fhàgail dùbhlanach an obair bhunaiteach aca a thuigsinn. Ach, tha iad a’ toirt seachad seallaidhean luachmhor air mean-fhàs planaidean talmhaidh. Tha prìomh ùghdar an sgrùdaidh, Kiersten Boley, a’ toirt cunntas air saoghal làbha mar “rudan glè neònach, glè inntinneach” agus a’ cur cuideam air cho cudromach sa tha e tuigse fhaighinn air na h-eileamaidean riatanach a tha a’ dèanamh exoplanets gun samhail.

55 Is e Cancri e, exoplanet a tha suidhichte 41 bliadhna aotrom air falbh, aon de na saoghal làbha as ainmeil. Ged a tha nithean gnìomhach bholcànach san t-siostam grèine againn, chan eil fìor phlanaidean làbha ann as urrainn do luchd-saidheans sgrùdadh a dhèanamh orra. Ma nì thu sgrùdadh air co-dhèanamh agus mean-fhàs chuantan magma gheibh thu sanasan mu eachdraidh theine na Talmhainn fhèin.

A’ cleachdadh bathar-bog modaladair taobh a-staigh exoplanet Exoplex agus dàta bho sgrùdaidhean roimhe, rinn luchd-rannsachaidh atharrais air suidheachaidhean mean-fhàs de phlanaid coltach ris an Talamh le teòthachd uachdar eadar-dhealaichte. Nochd na modailean aca gum faod culaidhean de phlanaidean cuan magma a bhith ann an trì cruthan: gu tur leaghte, cuan magma air an uachdar, no structar sreathach le còmhdach cruaidh creige sa mheadhan.

Tha na toraidhean a 'sealltainn gu bheil an dàrna agus an treas foirm beagan nas cumanta na planaidean a tha gu tur leaghte. Tha co-dhèanamh cuantan magma a’ toirt buaidh air comas exoplanets gun àile gus eileamaidean luaineach a ghlacadh a tha riatanach airson àileachdan tràth a chruthachadh. Tha buaidh aig seo air comas-còmhnaidh nam planaidean sin.

Gu h-iomlan, tha an rannsachadh ùr seo a’ toirt seachad seallaidhean luachmhor air na structaran gun samhail agus an comas a bhith a’ fuireach ann an saoghal làbha. Bu chòir do sgrùdaidhean san àm ri teachd fòcas a chuir air tuigse fhaighinn air crìochan na talmhainn, leithid grabhataidh uachdar, gus ar n-eòlas air na h-exoplanets dìomhair sin a leasachadh tuilleadh.

Stòran: An Iris Astrophysical