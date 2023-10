Hubert Reeves: Astrophysicist agus Neach-conaltraidh Saidheans

Bha Hubert Reeves, an speuradair à Canada-Frangach a bhàsaich o chionn ghoirid aig aois 91, chan e a-mhàin na neach-saidheans cliùiteach ach cuideachd na neach-conaltraidh saidheans follaiseach. Rugadh Reeves ann am Montreal ann an 1932, agus leasaich Reeves dìoghras airson reul-eòlas aig aois òg, a’ rannsachadh an t-saoghail nàdarra agus a’ sgrùdadh nan rionnagan mar reul-eòlaiche neo-dhreuchdail. Mar thoradh air an ùidh a bh’ aige anns a’ chosmos chaidh e gu dreuchd ann an speuradaireachd, mu dheireadh a’ cosnadh PhD bho Oilthigh Cornell agus a bhith na chomhairliche airson prògram fànais NASA.

Bha Reeves ainmeil airson a chomas air bun-bheachdan saidheansail iom-fhillte a mhìneachadh don mhòr-shluagh, agus bha e airson a ghaol air saidheans agus an cruinne-cè a cho-roinn le luchd-èisteachd nas fharsainge. Ann an 1981, dh’fhoillsich e leabhar leis an tiotal “Patience dans l’Azur” (Atoms of Silence: An Exploration of Cosmic Education), a thàinig gu bhith na leabhar-reic as fheàrr san Fhraing agus a chaidh eadar-theangachadh gu 25 cànan. Fhuair an leabhar moladh airson a chomas air speuradaireachd a thionndadh gu saga mòr, agus dhaingnich e cliù Reeves mar neach-conaltraidh saidheans sgileil.

Fad a bheatha, sgrìobh Reeves còrr air 40 leabhar, a’ toirt a-steach grunn thiotalan dha clann. Thàinig e gu bhith na aghaidh eòlach air Tbh ​​​​Frangach, a ’nochdadh air taisbeanaidhean còmhraidh litreachais mòr-chòrdte agus a’ tarraing luchd-èisteachd le a fhalt geal fiadhaich, a shùilean a ’deàrrsadh, agus stràc Quebec a’ lasadh. Rinn a ghiùlan carismatach agus tarraingeach e na neach-labhairt air a bheil iarrtas mòr ann an saoghal na Frainge, far an deach ainmeachadh mar Carl Sagan co-ionann ris an Fhraing.

Bha Reeves chan ann a-mhàin na neach-conaltraidh saidheans ach cuideachd na phrìomh neach-àrainneachd. Rinn e tagradh gu dìoghrasach airson dìon nàdur agus thug e rabhadh mu na cunnartan fèin-sgrios a tha fa chomhair daonnachd. Bha e den bheachd nach e daoine an gnè taghte agus gum feum sinn uallach a ghabhail airson ar gnìomhan gus dèanamh cinnteach gum mair sinn beò.

Tha na chuir Hubert Reeves ri raon astrophysics agus conaltradh saidheans air buaidh mhaireannach fhàgail. Tha a chomas air a’ bheàrn eadar eòlas saidheansail agus am mòr-shluagh a dhùnadh air daoine gun àireamh a bhrosnachadh gus beachdachadh air dìomhaireachdan na cruinne-cè agus gus an saoghal nàdarra a mheas agus a dhìon.

