Seallaidhean ùra air an Ring Nebula bho Dealbhan Webb

Tha na h-ìomhaighean ùra iongantach den Ring Nebula a chaidh a ghlacadh le Teileasgop Space James Webb (JWST) air seallaidhean gun samhail a thoirt do speuradairean air an nebula planaid suaicheanta seo. Tha an Ring Nebula, a tha suidhichte mu 2,200 bliadhna aotrom air falbh bhon Talamh ann an reul-bhad Lyra, air mac-meanmna an duine a ghlacadh o chionn fhada le structar sònraichte coltach ri donut agus dathan beòthail.

Ann am pàipear rannsachaidh a chaidh fhoillseachadh ann an arXiV, rinn an sgioba eadar-nàiseanta de speuradairean, a’ toirt a-steach luchd-rannsachaidh bho Amharclann Rìoghail na Beilge, mion-sgrùdadh air na feartan a chaidh fhoillseachadh le ìomhaighean Webb. Is e an lorg as inntinniche bho na h-ìomhaighean seo am moladh bho chompanach rionnag a dh’ fhaodadh cur ri bhith a’ cumadh an Ring Nebula gu bhith na chruth elliptic. Tha làthaireachd an rionnag chompanach seo, a tha a 'cuairteachadh aig astar a tha an coimeas ris an fhear eadar an Talamh agus Pluto, air a dhearbhadh bho dheich boghan dlùth a chaidh fhaicinn ann an roinnean a-muigh cearcall an nebula.

A bharrachd air an sin, tha na h-ìomhaighean a’ nochdadh mion-fhiosrachadh toinnte mu structar filament an fhàinne a-staigh, a’ nochdadh timcheall air 20,000 cnap de globalan gas haidridean dùmhail, gach fear cho mòr ris an Talamh. Gu h-iongantach, chaidh làthaireachd mholacilean hydrocarbon aromatic polycyclic (PAH), ris an canar aon de na blocaichean togail beatha, a lorg taobh a-staigh an nebula.

A bharrachd air an sin, tha na h-ìomhaighean a’ sealltainn spìcean sònraichte taobh a-muigh an fhàinne, a’ comharrachadh air falbh bhon phrìomh rionnag. Thathas a’ creidsinn gu bheil na spìcean sin, a tha follaiseach san infridhearg, mar thoradh air cruthachadh mholacilean ann an dubhar nam pàirtean as dùmhail den fhàinne, far a bheil iad air an dìon bho rèididheachd dian.

Tha na h-ìomhaighean Webb a’ tabhann beairteas de sheallaidhean saidheansail ùra air pròiseasan mean-fhàs rionnagach agus cruthachadh nebulae planaid. Le bhith a’ sgrùdadh an Ring Nebula ann am mion-fhiosrachadh nach fhacas a-riamh, gheibh speuradairean tuigse nas doimhne air na dòighean iom-fhillte a tha a’ cumadh ar cruinne-cè.

CÀBHA

Dè a th’ anns an Ring Nebula?

Tha an Ring Nebula na nebula planaid ainmeil a tha suidhichte anns an reul-bhad Lyra, timcheall air 2,200 bliadhna aotrom air falbh bhon Talamh. Is e fuigheall dathach rionnag a tha a 'bàsachadh a tha air mòran de a mais a thilgeil a-mach aig deireadh a beatha.

Dè a nochd Teileasgop Fànais James Webb mun Ring Nebula?

Ghlac teileasgop fànais James Webb ìomhaighean iongantach den Ring Nebula, a’ nochdadh mion-fhiosrachadh toinnte mun structar aige. Tha na h-ìomhaighean a’ moladh gu bheil rionnag companach ann a tha a’ cur ri bhith a’ cumadh an nebula gu cruth elliptic. Bidh iad cuideachd a’ nochdadh globules gas haidridean dùmhail, moileciuilean hydrocarbon aromatic polycyclic, agus spìcean sònraichte taobh a-muigh an fhàinne.

Dè na seallaidhean a tha na lorgan sin a’ toirt seachad?

Tha na lorgan sin a’ toirt sealladh saidheansail ùr air mean-fhàs stellar agus na pròiseasan a tha an lùib cruthachadh nebulae planaid. Le bhith a’ sgrùdadh an Ring Nebula ann an leithid de mhion-fhiosrachadh leigidh sin le speuradairean tuigse nas fheàrr fhaighinn air na dòighean iom-fhillte a tha a’ cumadh nithean celestial anns a’ chruinne-cè againn.