Fianais air na Solais a Tuath ann an Èirinn: Do Stiùireadh don Phenomenon Nàdarra Sònraichte

Tha na solais a tuath, ris an canar cuideachd an aurora borealis, mar aon de na taisbeanaidhean nàdarra as inntinniche san t-saoghal. Tha mòran dhaoine den bheachd gum feum thu siubhal gu cinn-uidhe fad às mar Innis Tìle no Alasga airson am faicinn, ach is e an deagh naidheachd gum faic thu an t-iongantas iongantach seo an seo ann an Èirinn agus Èirinn a Tuath.

Tha na taisbeanaidhean iongantach seo de sholais uaine, pinc, gorm is purpaidh rim faicinn bho dhiofar àiteachan air feadh na dùthcha. Bho chosta a tuath Èirinn a Tuath agus pàirtean de chosta Aontroma gu Co Mhaigh Eo air oirthir an iar na h-Èireann, Ashbourne ann an Co na Mí, agus eadhon sgìre Bhaile Àtha Cliath, tha cothrom agad eòlas fhaighinn air an t-sealladh ethereal seo.

Gus na cothroman agad na solais a tuath fhaicinn, dh’ fhaodadh an equinox a tha ri thighinn air 23 Sultain a bhith na àm fàbharach. Bidh an equinox a’ toirt buaidh air raon magnetach na Talmhainn agus teilt na planaid, a dh’ fhaodadh suidheachaidhean fìor mhath a chruthachadh airson seallaidhean aurora, a rèir Dàibhidh Moore, neach-deasachaidh iris Astronomy Ireland.

Ach, tha e cudromach cuimhneachadh nach eil gealltanas sam bith ann gum faicear na solais a tuath. Faodaidh factaran leithid gnìomhachd grèine, còmhdach sgòthan, agus truailleadh solais bho bhailtean-mòra agus bailtean buaidh a thoirt air faicsinneachd. Thathas den bheachd gu bheil costa tuath dùthchail Èirinn a Tuath agus àiteachan mar Mayo, a tha a’ tabhann seallaidhean gun bhacadh den Chuan Atlantaig, am measg nan àiteachan as fheàrr airson seallaidhean aurora.

Tha an aurora borealis mar thoradh air lasraichean grèine, no sprèadhadh air a’ ghrèin, a tha a’ leigeil a-mach billeanan de thunnaichean de rèididheachd dhan fhànais. Bidh na mìrean sin an uairsin a 'bualadh air àile na Talmhainn, a' cruthachadh dathan beòthail nan solais a tuath. Mar as trice, bidh na solais a’ dèanamh cumadh ugh-chruthach timcheall a’ Phòla a Tuath, ach nuair a bhios gnìomhachd dian ann, faodaidh an aurora leudachadh cho fada deas ri Èirinn.

Ma tha thu airson an aurora fhaicinn, tha e deatamach àite a lorg air falbh bho sholais dhaoine. Is dòcha nach leig thu a’ fuireach ann am baile-mòr ach taisbeanaidhean mòra fhaicinn, ach le bhith air an dùthaich le glè bheag de thruailleadh solais faodaidh sealladh nas fheàrr a thoirt dhut. Tha Reul-eòlas Èirinn a’ tabhann seirbheis rabhaidh aurora a tha a’ ro-innse dè cho coltach ‘s a tha e gun tèid fhaicinn stèidhichte air gnìomhachd na grèine.

Cuimhnich, tha speuran soilleir riatanach airson na solais a tuath fhaicinn, mar sin cùm sùil air an aimsir. Ged a bhios sìde sgòthach is fliuch ann an Èirinn bho àm gu àm, tha cothroman ann fhathast sealladh fhaighinn air an iongantas nàdarrach iongantach seo. Cùm sùil a-mach airson rabhaidhean aurora san àm ri teachd agus dèan planaichean gus eòlas fhaighinn air draoidheachd nan solais a tuath sa ghàrradh cùil agad fhèin.

Stòr: Belfast Live (Chan eil URL air a thoirt seachad)