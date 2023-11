Seallaidhean ùra air na Rionnagan Dìomhaireachd Vanishing

O chionn ghoirid tha sgioba de speuradairean Spàinnteach bhon Ionad airson Astrobiology (CAB) ann am Madrid air sgrùdadh a dhèanamh air aon de na h-uinneanan as enigmatic a th’ aig stargazing - mar a chaidh trì rionnagan soilleir a chaidh a thogail ann an speur California ann an 1952 à bith, dìreach beagan uairean a-thìde às deidh sin. Ged nach tug oidhirpean roimhe seo air an tachartas sònraichte seo a mhìneachadh a chreidsinn air a’ choimhearsnachd shaidheansail, tha an sgrùdadh ùr seo a’ toirt sealladh ùr air an dìomhaireachd.

Tha na speuradairean a’ moladh grunn mhìneachaidhean so-chreidsinneach airson an tachartas “trì-ghluasadach neo-ghluasadach”, a’ lughdachadh nan cothroman tro sgrùdadh faiceallach. Ach, tha feum air tachartas coltach ris a ghlacadh le teileasgopan an latha an-diugh gus am beachd-bharail a dhearbhadh gu cinnteach. Gu mì-fhortanach, tha nàdar so-ruigsinneach an iongantas seo air a bhith dùbhlanach fianais susbainteach a chruinneachadh thar nam bliadhnaichean.

Tha aon teòiridh inntinneach a chuir an luchd-saidheans a-mach a’ moladh com-pàirt lionsa grabhataidh. Tha iad a’ dèanamh a-mach gun do chuir toll dubh a bha a’ dol seachad sa bhad ìomhaigh rionnag lag, a’ leantainn gu trì rionnagan faicsinneach airson ùine ghoirid - mealladh cosmach. Ach, tha am mìneachadh seo a’ tighinn le iom-fhillteachd sònraichte, leithid an riatanas airson sluagh mòr de stuthan mòra le feartan coltach ri lionsa, a dh’ fhaodadh tachartasan sealach coltach ri chèile a thoirt gu buil.

Bheachdaich an luchd-rannsachaidh cuideachd air a’ chomas nach b’ e rionnagan a bh’ anns na seallaidhean tùsail idir ach nithean celestial eile. Bha na spotan soilleir sin, a rèir àireamhachadh, suidhichte aig astar co-ionann ri sia Aonadan Reul-eòlais (AU) bhon Talamh. Tha cho faisg ‘s a tha iad a’ ciallachadh gur dòcha gun tàinig iad bho iomall siostam na grèine againn, is dòcha bho nithean a bha a’ dol thairis air Oort Cloud.

Gu h-inntinneach, tha cunntas so-chreidsinneach eile a’ moladh gur dòcha nach bi na beachdan neo-riaghailteach ann an nàdar idir. Dh’ fhaodadh na deuchainnean armachd niùclasach faisg air làimh a chaidh a dhèanamh ann am New Mexico rè na h-ùine sin a bhith air na lannan dhealbhan a thruailleadh, a’ leantainn gu mealladh nan rionnagan a chaidh à bith.

A dh 'aindeoin na h-oidhirpean dìcheallach aca, cha b' urrainn do sgioba Solano dearbhadh gu cinnteach air fìor adhbhar an iongantas. Mar a thàinig iad gu crìch, is e dìreach ùine agus adhartas teicneòlas teileasgop a bheir an cothrom an enigma 70-bliadhna seo fhuasgladh. Gu ruige sin, tha dìomhaireachd nan rionnagan a tha a’ dol à sealladh fhathast fo mhì-chinnt, a’ feitheamh ris an ath thachartas cosmach a bheir solas air an enigma celestial tarraingeach seo.

Ceistean Bitheanta (Ceistean Cumanta)

C: Dè an t-iongantas “triple transient”?

F: Tha an “triple transient” a’ toirt iomradh air mar a chaidh trì rionnagan soilleir a chaidh an dealbh a thogail ann an speur California ann an 1952 ach a chaidh à bith taobh a-staigh uair a thìde.

C: Dè na mìneachaidhean a thathar a’ moladh airson na rionnagan a chaidh à bith?

F: Tha speuradairean na Spàinne a’ moladh grunn theòiridhean, a’ gabhail a-steach comasachd buaidh lionsa grabhataidh, làthaireachd nithean celestial neo-aithnichte anns an t-siostam grèine againn, agus eadhon truailleadh nan lannan dhealbhan bho dheuchainnean armachd niùclasach a chaidh a dhèanamh faisg air làimh.

C: Carson a tha e dùbhlanach fìor adhbhar an iongantas a dhearbhadh?

F: Tha cho gann ‘s a tha an tachartas“ trì-ghluasadach gluasadach ”agus dìth fianais susbainteach thar nam bliadhnaichean air a dhèanamh duilich an adhbhar a dhearbhadh gu deimhinnte. Tha feum air tachartas coltach ris a ghlacadh le teileasgopan an latha an-diugh airson dearbhadh cinnteach.

C: Dè na h-adhartasan teicneòlach a dh’ fhaodadh cuideachadh le bhith a’ fuasgladh na dìomhaireachd seo?

F: Is e adhartas teicneòlas teileasgop an iuchair gus an enigma seo a mhìneachadh. Le bhith a’ glacadh tachartas coltach ris le teileasgopan an latha an-diugh, faodaidh speuradairean barrachd dàta a chruinneachadh agus is dòcha adhbhar nan rionnagan a chaidh à bith a chomharrachadh.