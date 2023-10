Burst rèidio cumhachdach air a lorg bho Galaxy fad às

Tha speuradairean air lorg ùr-nodha a dhèanamh le bhith a’ lorg spreadhadh rèidio luath (FRB) bho galaxy fad às a shiubhail ochd billean bliadhna aotrom gus an Talamh a ruighinn. Tha an FRB sònraichte seo nas cumhachdaiche agus thàinig e bho thùs fada nas fhaide air falbh na gin a chaidh a chlàradh roimhe, air tachairt nuair a bha an cruinne-cè nas lugha na leth den aois a th’ ann an-dràsta. Tha adhbhar FRBn fhathast na dhìomhaireachd, le teòiridhean a’ dol bho bheatha coimheach gu magnetars, a tha nan rionnagan marbh magnatach.

Chaidh an spreadhadh rèidio a lorg le teileasgop rèidio Astràilianach Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP) ann an Astràilia an Iar. Sgaoil e na h-uimhir de lùth a-steach fo mhileisecond ’s a bhios a’ ghrian a’ sgaoileadh thairis air 30 bliadhna. Ged a dh’ fhaodadh na ceudan mhìltean de FRB a bhith a’ nochdadh anns na speuran gach latha, cha deach ach timcheall air mìle a lorg, le tùs dìreach 50 air an comharrachadh. Gus faighinn a-mach cò às a thàinig an spreadhadh as ùire, chleachd speuradairean an Teileasgop Glè Mhòr ann an Chile agus lorg iad gun tàinig e bho galaxy a dh’ fhaodadh a bhith air a dhol còmhla ri galaxies eile, a dh’ fhaodadh an magnetar a chruthachadh.

A bharrachd air a bhith a’ fuasgladh dìomhaireachd FRBn, tha luchd-saidheans an dòchas an cleachdadh mar inneal gus dìomhaireachdan na cruinne a sgrùdadh. Tha FRBn air an clò-bhualadh le ainm-sgrìobhte a’ ghas a bhios iad a’ siubhal troimhe, a’ toirt dòigh do luchd-saidheans air meud na cùise air an lìon cosmach a thomhas agus cuideam iomlan na cruinne-cè a dhearbhadh. Ach, gus tomhas nas cruinne fhaighinn, feumar coimhead air na ceudan a bharrachd de FRB a’ cleachdadh teileasgopan rèidio adhartach a thathar an dùil a bhios ag obair a dh’ aithghearr.

Bheir an lorg ùr-nodha seo sinn nas fhaisge air tuigse fhaighinn air tùsan FRBn agus an lìon cosmach. Le tuilleadh rannsachaidh agus adhartasan ann an teicneòlas, tha luchd-saidheans den bheachd gum fosgail iad barrachd dhìomhaireachd mun chruinne-cè.

