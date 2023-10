Aurora a chaidh a lorg às ùr air Ùranus a’ nochdadh dìomhaireachdan an fhuamhaire deighe

Tha sealladh ùr tarraingeach air fhoillseachadh air a’ phlanaid mhòr Uranus. O chionn ghoirid lorg speuradairean aurora a’ deàrrsadh aig tonnan fo-dhearg, rud nach fhacas a-riamh roimhe. Chaidh an lorg a dhèanamh comasach tro bhith a’ cleachdadh Spectrograph Near-Infrared Telescope (NIRSPEC) aig Telescope Keck II agus chaidh fhoillseachadh ann an Nature Astronomy.

Eu-coltach ri beachdan roimhe air auroras ultraviolet air Uranus ann an 1986, tha an lorg seo a’ toirt solas air aurora fo-dhearg na planaid. Thug mion-sgrùdadh air an dàta, gu sònraichte lorg an ion H3+, cothrom do luchd-saidheans dearbhadh gu robh an iongantas nàdarrach tarraingeach seo air Uranus.

“Tha am pàipear seo mar thoradh air 30 bliadhna de sgrùdadh auroral ann an Uranus, a tha mu dheireadh air an aurora infridhearg fhoillseachadh agus air tòiseachadh air aois ùr de sgrùdaidhean aurora air a’ phlanaid, "mhìnich Emma Thomas, prìomh ùghdar an sgrùdaidh agus speuradair bho Oilthigh na h-Alba. Leicester. Tha an lorg a’ comharrachadh clach-mhìle chudromach nar tuigse air fuamhairean deigh agus raointean magnetach planaid, chan ann a-mhàin taobh a-staigh ar siostam grèine ach cuideachd aig exoplanets.

Tha luach saidheansail fìor mhòr aig Uranus, fuamhaire deigh timcheall air ceithir tursan nas motha na an Talamh. Tha luchd-saidheans air faisg air 30 gealach a chomharrachadh a tha a 'cuairteachadh a' phlanaid, le cuid de shreathan mara a dh'fhaodadh a bhith freagarrach airson sgrùdaidhean astrobiological. An-uiridh, chomharraich aithisg reul-eòlais an fheum air misean sgrùdaidh gu Uranus mar phrìomhachas airson an ath dheich bliadhna.

Tha am-bliadhna air a bhith gu math tarraingeach dha Uranus, le grunn leasachaidhean iongantach rim faicinn. Anns a’ Ghiblean, ghlac an teileasgop fànais Webb ìomhaighean iongantach de fhàinneachan duslach na planaid, a’ tabhann sealladh nas soilleire agus nas mionaidiche an taca ri ìomhaighean teileasgop fànais nas sine. A bharrachd air an sin, nochd ìomhaighean Hubble a chaidh fhoillseachadh sa Mhàrt gluasad ann an axis rothlach Uranus, a’ toirt air a phòla a tuath a dhol a dh’ ionnsaigh na grèine.

Tha Aurorae air Ùranus air a phiobrachadh leis an eadar-obrachadh eadar gràinean fo chasaid agus àile a’ phlanaid tro raointean magnetach. Bidh na h-eadar-obrachaidhean sin a’ leigeil a-mach glaodhan aotrom thairis air tonnan solais faicsinneach, a bharrachd air solas fo-dhearg agus ultraviolet ann an cùis Uranus. Tha luchd-rannsachaidh den bheachd gum faod sgrùdadh a dhèanamh air aurora Uranus ar tuigse mu àile na planaid agus an raon magnetach fiùghantach aice.

Faodaidh sgrùdadh a dhèanamh air aurora Uranus cuideachd seallaidhean a thoirt seachad air a’ bhuaidh a dh’ fhaodadh a bhith aige air raon magnetach na Talmhainn aig àm tionndadh pòla san àm ri teachd. Tha an mì-thaobhadh sònraichte eadar tuaghan rothlach Uranus agus làmhagan magnetach ag adhbhrachadh gum bi an iongantas seo a’ tachairt gach latha. Dh’ fhaodadh tuilleadh rannsachaidh air aurora Uranus faighinn a-mach dàta luachmhor a bhuineas do shiostaman a tha an urra ri raon magnetach na Talmhainn, leithid saidealan, lìonraidhean conaltraidh, agus seòladh.

Ged a chaidh misean sgrùdaidh gu Uranus a mholadh ann an sgrùdadh deichead 2022 air amasan reul-eòlais, chan eilear an dùil gun tèid a chuir air bhog gu 2031 no 2032. Tha an dàil seo airson brath a ghabhail air taic imcheist bho Jupiter air turas an soitheach-fànais chun phlanaid reòta fad às. Bheireadh a leithid de mhisean comas air mapadh mionaideach a dhèanamh air raointean grabhataidh is magnetach Uranus, a’ toirt tuilleadh lèirsinn air an aurora a chaidh fhaicinn o chionn ghoirid.

Tha an aurora ùr seo air Uranus a’ tabhann uinneag a-steach do dhìomhaireachd an fhuamhaire deighe, a’ toirt cothrom gun samhail dha speuradairean dìomhaireachdan an t-saoghail fad às seo fhuasgladh.

FAQ:

C: Dè a th’ ann an aurora?

A: Is e taisbeanadh solais nàdarra a th’ ann an aurora ann an roinnean pòla na Talmhainn air adhbhrachadh le eadar-obrachadh gràinean fo chasaid leis an àile.

C: Ciamar a tha aurorae air a chruthachadh air Uranus?

A: Tha Aurorae air Ùranus air an cruthachadh tro eadar-obrachadh nam mìrean fo chasaid le àile na planaid tro raointean magnetach.

C: Dè cho cudromach ‘s a tha e sgrùdadh a dhèanamh air aurora Uranus?

F: Le bhith a’ sgrùdadh aurora Uranus is urrainn dhuinn ar tuigse mu àile a’ phlanaid, raon magnetach a leasachadh, agus cur ris an eòlas againn air uinneanan coltach ris air an Talamh, exoplanets, agus ar siostam grèine fhèin.

C: Dè a tha an probe Uranus comasach ag amas air a choileanadh?

F: Tha an probe Uranus a thathar a’ moladh ag amas air raointean grabhataidh agus magnetach a’ phlanaid a mhapadh, a’ foillseachadh tuilleadh dìomhaireachdan an fhuamhaire reòthte seo.

C: Cuin a thathar an dùil gun tèid an probe Uranus a chuir air bhog?

F: Thathas an dùil gum bi an cur air bhog airson probe Uranus eadar 2031 agus 2032 gus brath a ghabhail air taic imcheist bho Jupiter air a thuras.