Dè thachras nuair a bhuaileas dà phlanaid mhòr ann an siostam grèine fad às?

Tha lorg o chionn ghoirid ann an siostam grèine fad às air feòrachas speuradairean a bhrosnachadh. Chunnaic iad na thachair às deidh tubaist planaid mòr agus tha iad a-nis a’ cumail sùil gheur air na tachartasan a tha a’ sìor fhàs.

Thòisich seo uile nuair a mhothaich reul-eòlaiche lùb solais sònraichte bho rionnag a bha coltach gu àbhaisteach. Gu h-obann chaidh an rionnag a shoilleireachadh ann an solas infridhearg airson timcheall air 1,000 latha, agus an uairsin ùine de lasachadh optigeach a mhair 500 latha. Ghlac seo aire speuradairean eile, a thuig gu sgiobalta gu robh an tachartas seo fada bho bhith àbhaisteach.

Nochd tuilleadh sgrùdaidh air an rionnag, leis an t-ainm ASASSN-21qj, gun robh e air bualadh eadar dà exoplanets mòr-deighe. Bhuail na planaidean sin, gach fear timcheall air 25 tursan nas motha na an Talamh, aig astar 45.77 km/s, agus mar thoradh air sin chaidh synestia a chruthachadh - tomad snìomh de chreig bhalbhaichean. Thàinig an spreadhadh dian de sholas infridhearg bhon t-synestia seo.

A bharrachd air an synestia, chruthaich an tubaist sgòth mòr sprùilleach a dh'atharraich nàdar siostam na grèine. Thug an sprùilleach air an rionnag a dhol tro ùine de lughdachadh fhad ‘s a chaidh e seachad air beulaibh an rionnag, trì bliadhna às deidh a’ chiad shoilleireachadh infridhearg.

Tha luchd-saidheans den bheachd gum bi an sgòth sprùilleach a tha a’ sìor fhàs nas fhaide fhad ‘s a bhios e a’ cuairteachadh an rionnag, a ’sgapadh a solas. Bidh e comasach do theileasgopan mar an Teileasgop Fànais James Webb (JWST) barrachd lèirsinn a thoirt seachad mu na leasachaidhean sin. Mar a bhios an synestia a’ fuarachadh, mu dheireadh thig i gu bhith na phlanaid ùr a’ cuairteachadh an rionnag, a dh’ fhaodadh gealaidhean ùra èirigh.

Tha an lorg seo a’ soilleireachadh an lùth mòr a chaidh a leigeil ma sgaoil aig an leithid de thubaistean agus a’ bhuaidh chruth-atharrachail a dh’ fhaodadh a bhith aca air siostam grèine. Tha speuradairean air bhioran cumail orra a’ cumail sùil air an t-siostam grèine fad às seo mar a bhios e a’ fàs, a’ tabhann seallaidhean luachmhor air mar a thachair tubaist planaid.

stòran:

- Tiotal an sgrùdaidh: “Tubaist planaid às deidh deàrrsadh agus gluasad an sgòth sprùilleach a thàinig às”

– Ùghdaran: Dr. Matthew Kenworthy, Oilthigh Leiden; an t-Oll. Sìm Lock, Oilthigh Bhristol; An Dotair Zoe leinhardt