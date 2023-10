Meudachadh cron air saidealan orbit talmhainn ìosal air rannsachadh saidheansail

Tha constellations saideal orbit Talamh Ìosal (LEO), leithid Starlink Elon Musk agus rèis Amazon a chaidh a-steach o chionn ghoirid, a’ dèanamh cron mòr air rannsachadh saidheansail. Tha na saidealan sin, a bha uair air am moladh airson an comas air bann-leathann cruinne a thoirt seachad, a-nis ag adhbhrachadh truailleadh solais a tha gu mòr a’ cur bacadh air sgrùdadh speur na h-oidhche. A dh ’aindeoin oidhirpean gus soilleireachd nan saidealan sin a lughdachadh, tha luchd-saidheans air faighinn a-mach gu bheil iad fhathast a’ dol thairis air na crìochan soilleireachd a chaidh a mholadh barrachd air dà uair.

Chomharraich sgrùdadh o chionn ghoirid a chaidh fhoillseachadh anns an iris Nature mar a tha prototype de shnàth BlueBird AST SpaceMobile air fàs mar aon de na stuthan as soilleire san adhar. Sheall sgrùdadh eile gu bheil eadhon saidealan dorcha fhathast gu math nas gile na na tha speuradairean a’ meas iomchaidh gus casg a chuir air saidheans fànais a lughdachadh.

Thog speuradairean a bha an làthair aig co-labhairt a chuir Ionad an Aonaidh Reul-eòlais Eadar-nàiseanta airson Dìon an Adhar Dorcha is Sàmhach bho Bhacadh Constellation Satellite an cèill draghan mun bhuaidh a bhiodh aig na saidealan sin air rannsachadh speuran na h-oidhche a’ fàs nas miosa. A dh'aindeoin oidhirpean gus na saidealan aca a dhorchachadh, tha an soilleireachd fhathast na chùis leantainneach. Tha na siostaman tracadh a th’ ann mar-thà airson saidealan LEO cosgail agus chan eil iad cho comasach.

Tha luchd-riaghlaidh air a bhith slaodach gus dèiligeadh ris na draghan sin, gu ìre mhòr an urra ri stiùiridhean saor-thoileach nach toir seachad cuingealachaidhean brìoghmhor. A bharrachd air an sin, tha ceistean ann a thaobh a bheil an cron a rinn rannsachadh saidheansail air fhìreanachadh leis na buannachdan bho ruigsinneachd bann-leathann nas fheàrr ann an sgìrean iomallach. Tha crìochan comas sònraichte aig siostaman saideal LEO, fhad ‘s a tha iad a’ comasachadh ceanglaichean ann an sgìrean iomallach, eu-coltach ri lìonraidhean uèirleas fiber no 5G.

Tha Starlink, mar eisimpleir, an-dràsta a’ frithealadh 1.5 millean neach-cleachdaidh air feadh na cruinne, fhad ‘s a tha milleanan anns na Stàitean Aonaichte fhathast aig nach eil cothrom air bann-leathann aig prìs ruigsinneach. Tha cosgais àrd eadar-lìn saideal a’ cuingealachadh a chomas dèiligeadh ri cùisean ceangail nas fharsainge. A bharrachd air an sin, tha planaichean ann na deichean mhìltean a bharrachd saidealan a chuir air bhog don fhànais, a’ dèanamh tuilleadh nas miosa de thruailleadh solais agus a’ bhuaidh a bheir e air rannsachadh saidheansail.

stòran:

- Iris nàdair

- Aonadh Reul-eòlais Eadar-nàiseanta