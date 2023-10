Dh’ fhaodadh teileasgopan fànais an ath ghinealach buannachd fhaighinn bho rocaidean mòra mar an long-rionnag SpaceX, abair speuradairean

Tha pannal de phrìomh reul-eòlaichean Ameireaganach air co-aontachd a nochdadh gum bu chòir do luchd-amhairc fànais san àm ri teachd a chaidh a leasachadh le NASA feum a dhèanamh de chomas rocaidean mòra ùra, leithid SpaceX's Starship. Tha na rocaidean sin a’ tabhann comasan togail nas motha agus dh’ fhaodadh iad cuir às do na cuingeadan tomad is meud a tha an-dràsta ag àrdachadh iom-fhillteachd agus cosgais airson miseanan fànais. Le bhith a’ faighinn barrachd comas tomad is meud aig cosgais nas ìsle, leudaichidh sin na cothroman dealbhaidh airson na teileasgopan sin.

Bhruidhinn Teàrlach Lawrence bho Jet Propulsion Laboratory aig NASA, Màrtainn Elvis bho Ionad Harvard-Smithsonian airson Astrophysics, agus Sara Seager bho MIT air a’ bhuaidh a bhios aig carbadan cur air bhog air miseanan reul-eòlais san àm ri teachd. Sgrìobh iad pàipear na bu thràithe am-bliadhna, a’ soilleireachadh na buannachdan bho bhith a’ cleachdadh rocaidean mar Starship no Blue Origin's New Glenn ann am pròiseactan teileasgop fànais san àm ri teachd.

Tha comas pàighidh cuibhrichte aig a’ ghinealach de theileasgopan a th’ ann an-dràsta, a’ toirt a-steach an Teileasgop Space James Webb a tha ri thighinn. Ach, bheireadh comas Starship barrachd air 100 tonna meatrach a ghiùlan aig cosgais gu math nas ìsle gach cileagram gnìomhachas an fhànais. Tha an ìre pàighidh pàighidh aige faisg air a dhà uiread leud nan rocaidean a th’ ann mar-thà, ga fhàgail na roghainn tarraingeach airson an ath ghinealach de teileasgopan fànais mòra a chuir air bhog.

Ann an sgrùdadh Astro2020, ath-sgrùdadh aon uair ann an deichead air prìomhachasan reul-eòlas agus speuradaireachd, chaidh comhairle a thoirt do NASA fòcas a chuir air a bhith a’ leasachadh theicneòlasan agus dhealbhaidhean airson “ionadan-amhairc sgoinneil” ùra a shoirbhicheas le Hubble, Chandra, Seumas Webb, agus an Roman Space. Teileasgop. Is e a’ chiad fhear am measg nan ionadan-amharc a tha san amharc an Habitable Worlds Observatory, a dh’ fhaodadh a bhith coimeasach ann am meud ri Teileasgop Fànais Sheumais Webb agus a bhiodh comasach air coimhead gu dìreach air exoplanets coltach ris an Talamh.

Ach, tha dùbhlain mòra aig na miseanan àrd-amasach sin, a’ toirt a-steach adhartasan teicneòlach ann an optics, lorgairean, agus stuthan. Dh’ fhaodadh teachd rocaidean ùra leithid Starship no New Glenn dealbhadh nan lann-amhairc sin a dhèanamh nas sìmplidhe, cosgaisean a lughdachadh, agus loidhnichean-ama leasachaidh a ghiorrachadh.

Le bhith comasach air na rocaidean mòra sin a chleachdadh gus teileasgopan fànais a chuir air bhog san àm ri teachd tha speuradairean ag ath-luachadh am barailean mu na lannsaichean a tha rim faighinn agus a’ sgrùdadh an àite dealbhaidh a tha air fosgladh. Le bhith a’ faighinn buannachd bho chomasan rocaidean mar Starship, tha speuradairean an dòchas sàbhalaidhean mòra cosgais a choileanadh agus cleachdadh nan amharclannan ath-ghinealach sin a luathachadh.

