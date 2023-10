Bidh speuradairean a’ lorg an Supernova Ultrastripped as fhaisge: SN 2021agco ann an UGC 3855

Tha sgioba de speuradairean air an stiùireadh le Shengyu Yan bho Oilthigh Tsinghua ann am Beijing, Sìona air supernova ultrastripped ùr, SN 2021agco a lorg. Chaidh an supernova a lorg a’ cleachdadh an Teileasgop Half Meter (HMT) aig Amharclann Xingming ann an Sìona. Chaidh SN 2021agco a lorg anns an galaxy UGC 3855, a tha timcheall air 130 millean bliadhna aotrom air falbh.

Tha supernovae ultrastripped, mar SN 2021agco, nan seòrsa tearc de supernova far an deach cèis progenitor an rionnag a thoirt air falbh gu mòr ron spreadhadh. Tha seo a’ leantainn gu feartan speurail coltach ri supernovae cèis stiallach eile (SNe Ib/Ic), ach an ìre mhath fann. Tha lorg SN 2021agco a’ toirt sealladh luachmhor air mòr-chall fòirneartach agus toirt air falbh sreathan a-muigh a tha a’ tachairt anns na seòrsaichean supernovae sin.

Bha an luchd-rannsachaidh den bheachd gu robh tomad ejecta de mu 2021 tomad grèine aig SN 0.26agco agus lùth cineatach timcheall air 95.7 quindecillion erg. Bhathar den bheachd gu robh cèis aig an rionnag progenitor le radius de 78.4 grèine radii, tomad de 0.1 tomad grèine, agus lùth in-stealladh de 89.3 quindecillion erg.

Tha an galaxy aoigheachd, UGC 3855, na galaxy shnìomhanach eadar-mheadhanach a tha timcheall air 10.6 billean bliadhna a dh'aois. Tha tomad de mu 2.6 billean tomad grèine ann agus ìre cruthachadh rionnag ìosal de 0.2 tomad grèine gach bliadhna.

Tha an lorg seo a’ soilleireachadh cho cudromach sa tha e sgrùdadh supernovae gus tuigse nas fheàrr fhaighinn air mean-fhàs rionnagan is galaxies. Tha SN 2021agco a’ riochdachadh an eisimpleir as fhaisge a tha aithnichte de supernova ultrastripped air an Talamh, a’ toirt cothrom gun samhail dha speuradairean sgrùdadh a dhèanamh air feartan agus giùlan nan tachartasan cosmach tearc sin.

stòran:

“Lorg an Supernova Ultrastripped as fhaisge: SN 2021agco ann an UGC 3855” - arXiv (2023). DOI: 10.48550/arxiv.2310.04827

Ìomhaigh: Ìomhaighean tràth-ìre de raon SN 2021agco a chunnaic ATLAS agus an Half Meter Telescope (HMT) leis na h-ìomhaighean a tha air fhàgail le teamplaid aoigheachd-galaxy air a thoirt air falbh. Cliù: arXiv (2023)

Mìneachaidhean:

Supernova: Spreadhadh stellar cumhachdach agus aotrom.

Spreadhadh stellar cumhachdach agus aotrom. Supernovae Seòrsa I agus Seòrsa II: Supernovae air an seòrsachadh a rèir an speactram atamach aca. Tha dìth hydrogen aig supernovae Seòrsa I anns na speuran aca, agus tha loidhnichean speurail de hydrogen aig supernovae Type II.

Supernovae air an seòrsachadh a rèir an speactram atamach aca. Tha dìth hydrogen aig supernovae Seòrsa I anns na speuran aca, agus tha loidhnichean speurail de hydrogen aig supernovae Type II. Seòrsa Ib Supernova: Fo-chlas de supernovae cridhe-tuiteam cèis stiallach far am bi rionnag mòr, le a cèis a-muigh de hydrogen air a thoirt air falbh, a’ tuiteam fo a tromachd fhèin.

Fo-chlas de supernovae cridhe-tuiteam cèis stiallach far am bi rionnag mòr, le a cèis a-muigh de hydrogen air a thoirt air falbh, a’ tuiteam fo a tromachd fhèin. Supernova ultrastripped: Seòrsa tearc de supernova far an deach a’ chèis progenitor a thoirt air falbh gu mòr ron spreadhadh, a’ leantainn gu feartan speurail coltach ri SNe Ib/Ic, ach an ìre mhath lag.

Seòrsa tearc de supernova far an deach a’ chèis progenitor a thoirt air falbh gu mòr ron spreadhadh, a’ leantainn gu feartan speurail coltach ri SNe Ib/Ic, ach an ìre mhath lag. Meud a-mach: Chaidh tomad stuth a chuir a-mach aig àm spreadhadh supernova.

Chaidh tomad stuth a chuir a-mach aig àm spreadhadh supernova. Lùth cinneachail: An lùth a tha co-cheangailte ri gluasad nì.

An lùth a tha co-cheangailte ri gluasad nì. Neach-brathaidh: An rionnag a tha fo spreadhadh supernova.

An rionnag a tha fo spreadhadh supernova. Solar radii: Aonad tomhais co-ionann ri radius na grèine.

Aonad tomhais co-ionann ri radius na grèine. Ìre cruthachadh rionnagan: An ìre aig a bheil rionnagan ùra air an cruthachadh taobh a-staigh galaxy.