Atlas Siena Galaxy: Mapa coileanta de na Cosmos

Tha an Siena Galaxy Atlas (SGA) na mhapa farsaing den chosmos a tha a’ toirt a-steach astar, àite, agus ìomhaigh ceimigeach 380,000 galaxies thairis air leth de speur na h-oidhche. Air a leasachadh le sgioba de reul-eòlaichean leis an Sgrùdadh Dìleab Ionnsramaid Spectroscopic Dorcha (DESI), bidh an SGA a’ cothlamadh dàta bho thrì sgrùdaidhean farsaing a chaidh a chrìochnachadh eadar 2014 agus 2017. Tha am mapa a’ toirt seachad fiosrachadh mionaideach mu àiteachan, cumaidhean, agus meudan nan ceudan de mìltean de galaxies mòra.

Mus deach an SGA a chruthachadh, bha inntrigidhean mearachdach ann an cruinneachaidhean galaxy roimhe, leithid suidheachadh ceàrr agus meud galaxies, a bharrachd air inntrigidhean nach b’ e galaxies a bh’ ann ach rionnagan no artifacts. Bidh an SGA a’ cuir às do na mearachdan sin airson earrann mhòr de na speuran agus a’ leasachadh na tomhasan soilleireachd airson galaxies, rud nach robh ri fhaighinn gu earbsach roimhe seo airson sampall den mheud seo.

Tha an SGA na ghoireas luachmhor dha speuradairean a tha a’ sgrùdadh cruthachadh galaxy agus structar na Cruinne-cè. Bidh e a’ cuideachadh le bhith a’ toirt seachad dealbh fharsaing den chosmos agus a’ toirt taic do bharrachd rannsachaidh. Tha sgrùdaidhean uile-adhar mar an SGA a’ toirt cothrom do luchd-saidheans pàtrain farsaing a chomharrachadh thar àireamh-sluaigh de nithean, lorgan ùra a chur ann an co-theacsa, agus tagraichean a chomharrachadh airson beachdan cuimsichte.

Tha an dàta airson an SGA a’ tighinn bho ghrunn teileasgopan, a’ gabhail a-steach an Camara Cumhachd Dorcha, camara Mosaic3, agus Sgrùdadh Sky Beijing-Arizona. Ghlac na sgrùdaidhean sin ìomhaighean ann an tonnan optigeach agus infridhearg, a’ còmhdach farsaingeachd de 20,000 ceum ceàrnagach, a tha faisg air leth de speur na h-oidhche. Is e an SGA cuideachd a’ chiad sgrùdadh gus dàta a thoirt seachad mu phròifil solais nan galaxies.

Tha an SGA, a chaidh ainmeachadh às dèidh Colaiste Siena ann an New York, ri fhaighinn air-loidhne gu saor an-asgaidh dha reul-eòlaichean proifeasanta agus don phoball. A bharrachd air a ghoireas saidheansail, tha grunn ìomhaighean de galaxies brèagha anns an atlas, ga fhàgail na ghoireas luachmhor dha neach sam bith aig a bheil ùidh ann a bhith a’ sgrùdadh ar oisean den Cruinne-cè.

– NOIRLab

- Soitheach-fànais Gaia aig ESA

- Sgrùdadh Dìleab Ionnsramaid Spectroscopic Cumhachd Dorcha (DESI).

- Camara lùth dorcha (DECam)

- Camara Mosaic3

- Sgrùdadh Sky Beijing-Arizona (BASS)

- Saideal Explorer Infrared Survey Explorer (WISE) aig NASA