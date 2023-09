Bidh speuradairean a’ lorg na tuill dhubh as fhaisge air an Talamh ann an Hyades Cluster

Tha speuradairean air moladh gum faodadh na tuill dhubh as fhaisge air an Talamh a bhith a’ falach ann an Hyades Cluster, a tha suidhichte mu 150 solas-bliadhna air falbh bhon ghrèin. Tha an lorg seo a’ nochdadh gur dòcha gun deach na tuill dhubha sin a chuir a-mach às a’ bhuidheann o chionn milleanan de bhliadhnaichean agus gu bheil iad a-nis a’ falbh air an reul-chrios a-mhàin. An coimeas ris an toll dubh as fhaisge a bha aithnichte roimhe, bhiodh na tagraichean ùra sin timcheall air deich tursan nas fhaisge air an Talamh.

Tha an Hyades Cluster na bhuidheann fosgailte, anns a bheil ceudan de rionnagan ann an reul-bhad Taurus. Is e cruinneachaidhean fosgailte buidhnean de rionnagan a thathas a’ creidsinn a chaidh a chruthachadh aig an aon àm bhon aon sgòth de ghas is de dhuslach. Mar thoradh air an sin, tha feartan cumanta aig rionnagan taobh a-staigh nan cruinneachaidhean sin a thaobh cumadh ceimigeach agus aois.

Gus sgrùdadh a dhèanamh air làthaireachd tuill dhubh ann an Hyades Cluster, rinn sgioba de luchd-rannsachaidh air an stiùireadh le Stefano Torniamenti bho Oilthigh Padua samhlaidhean de ghluasad rionnag agus mean-fhàs taobh a-staigh a’ bhuidheann. Bha na samhlaidhean sin a’ toirt a-steach tuill dhubh, agus chaidh na toraidhean a choimeas ri beachdan a rinn teileasgop fànais Gaia a thaobh astaran agus suidheachadh nan rionnagan anns a’ bhuidheann.

Thàinig an luchd-rannsachaidh chun cho-dhùnadh gur e dhà no trì tuill dhubh taobh a-staigh a’ bhuidheann na modailean atharrais a b’ fheàrr a fhreagras air na beachdan. A bharrachd air an sin, bha samhlaidhean a thug cunntas air tuill dhubh a chaidh a chuir a-mach às na Hyades o chionn còrr is 150 millean bliadhna cuideachd a rèir dàta Gaia. Tha seo a’ nochdadh nan deidheadh ​​na tuill dhubha a chuir a-mach às a’ bhuidheann gu brùideil, gum biodh iad fhathast ri fhaicinn anns an t-sluagh rionnagach.

Eadhon ged a tha na tuill dhubh air na Hyades fhàgail mu thràth, tha na samhlaidhean a’ nochdadh gum fuiricheadh ​​iad mar na tuill dhubh as fhaisge air an Talamh. Chaidh clàran roimhe airson na tuill dubha as fhaisge air an Talamh, Gaia BH1 agus Gaia BH2, a lorg am-bliadhna agus tha iad suidhichte 1,560 agus 3,800 solas-bliadhna air falbh fa leth. An coimeas ri sin, bhiodh na tuill dhubh a dh’ fhaodadh a bhith ann an Hyades Cluster tòrr nas fhaisge.

Tha an rannsachadh a’ soilleireachadh buaidh teileasgop fànais Gaia, a leig le speuradairean sgrùdadh a dhèanamh air suidheachadh agus gluasadan fa leth rionnagan ann an cruinneachaidhean mar na Hyades airson a’ chiad uair. Le bhith a’ tomhas suidheachadh agus gluasadan nam billeanan de rionnagan gu ceart, tha Gaia a’ comasachadh buaidh grabhataidh a lorg bho nithean falaichte leithid tuill dhubh.

Tha co-dhùnaidhean an sgrùdaidh seo a’ tilgeil solas air làthaireachd agus cuairteachadh tuill dhubh anns an reul-chrios agus a’ cur ri tuigse nas fheàrr air mean-fhàs cruinneachaidhean rionnagan. Chaidh an rannsachadh fhoillseachadh ann am Fios Mìosail a’ Chomainn Reul-eòlais Rìoghail.

