Beachdan ùra air spreadhaidhean rèidio luath agus crithean-talmhainn

Tha sgrùdadh o chionn ghoirid a rinn Oilthigh Tokyo air seallaidhean ùra a thoirt seachad air an iongantas dìomhair ris an canar spreadhaidhean rèidio luath (FRBn) le bhith a’ tarraing co-chosmhail ri crithean-talmhainn. Is e spreadhaidhean mòra de lùth rèidio a th’ ann am FRBn a mhaireas dìreach milliseconds agus a thig bho àite domhainn. Tha dearbh adhbhar agus tùs FRBn air a bhith so-ruigsinneach, ach tha an rannsachadh seo a 'moladh gum faodadh "starquakes" air rionnagan neutron a bhith cunntachail.

Tha rionnagan neutron nan rionnagan uamhasach dùmhail a bhios a’ cruthachadh nuair a thuiteas rionnagan mòra, a’ fàgail cridhe beag dùmhail às an dèidh. Thathas air faicinn gu bheil magnetars, seòrsa de rionnag neutron le raointean magnetach làidir, a’ sgaoileadh FRBn. Tha bun-bheachd crithean-talmhainn air uachdar magnetar, coltach ri crithean-talmhainn air an Talamh, a’ tabhann mìneachadh so-chreidsinneach air mar a tha FRBn a’ tachairt.

Rinn an sgioba rannsachaidh coimeas eadar dàta bho FRBn, crithean-talmhainn, agus lasraichean grèine. Lorg iad coltas eadar-dhealaichte eadar FRBn agus crithean-talmhainn, gu h-àraidh a thaobh tachartas às dèidh clisgeadh agus lùghdachadh ìrean iar-shock thar ùine. Air an làimh eile, bha eadar-dhealachaidhean sònraichte eadar FRBn agus lasraichean grèine. Bha am mion-sgrùdadh seo a’ dol an-aghaidh sgrùdaidhean na bu thràithe agus a’ tilgeil solas ùr air nàdar FRBn.

Tha comas aig an lorg seo ar tuigse mu chrithean-talmhainn, stuth dùmhlachd àrd, agus fiosaig niùclasach ath-dhealbhadh. Le bhith a’ sgrùdadh FRBn agus an ceangal aca ri starquakes, faodaidh luchd-saidheans seallaidhean luachmhor fhaighinn air giùlan stuth dùmhail agus daineamaigs fiosaig niùclasach.

Chleachd rannsachadh Oilthigh Tokyo dàta bhon Teileasgop Spherical Fosglaidh Còig-ceud-meatair (FAST) ann an Sìona agus an teileasgop Arecibo ann am Puerto Rico a tha a-nis air a dhì-choimiseanadh. Thug na teileasgopan mòra aon-mhis seo fiosrachadh deatamach don sgrùdadh.

A’ gluasad air adhart, dh’ fhaodadh tuilleadh rannsachaidh air a’ cheangal eadar FRBn agus starquakes lorgan ùra fhuasgladh mu dhìomhaireachd ar cruinne-cè. Le bhith a’ faighinn a-mach dìomhaireachdan spreadhaidhean rèidio luath, faodaidh luchd-saidheans aig a’ cheann thall ar tuigse mun chosmos agus an obair a-staigh aige a dhoimhneachadh.

