Evolution Spectral de XTE J1810–189 Air a sgrùdadh le speuradairean

Tha speuradairean Eòrpach air an rionnag Neutron Interior Composition Explorer (NICER) a chleachdadh air bòrd an Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta (ISS) gus mion-sgrùdadh speactram a dhèanamh air XTE J1810–189, binary X-ray le meud ìosal. Tha na co-dhùnaidhean aca, a chaidh fhoillseachadh air an fhrithealaiche preprint arXiv, a’ toirt seachad seallaidhean luachmhor air mean-fhàs speactram an t-siostam seo.

Tha binaries X-ray (XRBs) a’ dèanamh suas de rionnag àbhaisteach no troich gheal a bhios a’ gluasad tomad gu rionnag neutron dlùth no toll dubh. Tha binaries X-ray le meud ìosal (LMXBs) agus binaries X-ray àrd (HMXBs) air an comharrachadh a rèir meud an rionnag companach.

Tha XTE J1810–189 na rionnag neutron LMXB le astar measta eadar bliadhnaichean aotrom 11,400 agus 28,400. Tha e a’ taisbeanadh giùlan neo-ghluasadach, a’ gluasad mu seach eadar ìrean sàmhach agus amannan de bharrachd sgaoilidhean X-ray mar thoradh air togail air an rionnag neutron.

Aig àm ar-a-mach X-ray san t-Sultain 2020, choimhead speuradairean air an stiùireadh le Arianna Manca bho Oilthigh Cagliari san Eadailt XTE J1810–189 gus sgrùdadh a dhèanamh air an mean-fhàs speurail aige. Rinn an luchd-rannsachaidh mion-sgrùdadh air dàta bho 33 beachdan NICER, le 23 dhiubh a’ toirt seachad staitistig gu leòr airson mion-sgrùdadh speurail.

Sheall an sgrùdadh gum faodadh a’ mhòr-chuid de na beachdan a bhith air an deagh cho-fhreagairt le co-phàirt le comptonized teirmeach a bha beagan eadar-dhealaichte thar ùine. Ràinig clàr-amais photon na pàirt seo an luach as àirde faisg air deireadh an spreadhaidh. Chaidh teòthachd a’ chuirp dhubh Comptonized a dhearbhadh a bhith timcheall air 0.6 keV.

Tha feum air tuilleadh sgrùdaidh gus faighinn a-mach a bheil na photons sìl airson a’ phàirt Comptonization a’ tighinn bhon diosc cruinneachaidh no an rionnag neutron. Cho-dhùin an luchd-rannsachaidh nach do ràinig XTE J1810–189 làn staid àrd / bog rè an ar-a-mach agus gun robh an soilleireachd tomhais as àirde aige de timcheall air aon undecillion erg / s.

Lorg beachdan NICER cuideachd gu robh spreadhaidhean thermonuclear ann aig ìre an spreadhadh, a’ nochdadh gu robh prìomh rionnag làn de hydrogen anns an t-siostam.

Ann an geàrr-chunntas, tha an sgrùdadh a’ toirt seachad seallaidhean luachmhor air mean-fhàs speactram XTE J1810-189 a’ cleachdadh dàta NICER. Tha feum air tuilleadh rannsachaidh gus làn thuigse fhaighinn air tùs a’ phàirt Comptonization agus nàdar an t-siostaim.

Source:

- Manca, A., et al. (2023). Mion-sgrùdadh Spectral air an LMXB XTE J1810-189 le Dàta NICER. arXiv. DOI: 10.48550/arxiv.2309.06831