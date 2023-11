Bidh luchd-saidheans a’ faighinn a-mach soidhne rèidio àrsaidh agus shunndach, a’ fuasgladh dìomhaireachdan na cruinne

Chaidh lorg ùr-nodha a dhèanamh le speuradairean, a’ nochdadh comharra rèidio ochd billean bliadhna a dh’ aois anns a bheil ìrean lùtha nach fhacas a-riamh. Tha an lorg iongantach seo a’ tilgeil solas air cumhachd iongantach agus dìomhaireachdan na cruinne. Air aithneachadh mar FRB 20220610A, mhair an “spreadhadh rèidio luath” seo airson dìreach millisecond ach leig e a-mach tòrr lùth iongantach, co-ionann ris na bhios a’ ghrian a ’sgaoileadh ann an 30 bliadhna.

Tha fìor nàdar nan spreadhaidhean mòra sin air a bhith na adhbhar dragh dha luchd-saidheans air sgàth cho fada ‘s a tha iad gu math goirid. Ach, tha eòlaichean a 'moladh gum faodadh iad tighinn bho bhith a' tighinn còmhla galaxies, tachartas cosmach a bheir breith air rionnagan ùra. A bharrachd air an sin, dh’ fhaodadh na spreadhaidhean sin a bhith air an cleachdadh gus meud nan eileamaidean anns an raon fharsaing eadar galaxies a thomhas, air nach deach cunntas a thoirt gu ruige seo.

Mhìnich Coauthor an sgrùdaidh, Ryan Shannon, “Ma nì sinn measadh air an ìre de stuth àbhaisteach anns a’ chruinne-cè - na dadaman a tha a ’dèanamh suas a h-uile dad as aithne dhuinn - gheibh sinn a-mach gu bheil còrr air leth dheth a dhìth.” Thathas a’ creidsinn gu bheil an stuth seo a tha a dhìth a’ fuireach anns an àite eadar galaxies, nach gabh aithneachadh a’ cleachdadh dòighean sgrùdaidh gnàthach air sgàth an teòthachd àrd agus an fhìor sgaoileadh.

Chaidh an comharra rèidio mòr a lorg a’ cleachdadh teileasgop rèidio SKA Pathfinder Astràilia, agus an uairsin sgrùdadh nas dlùithe a’ cleachdadh teileasgop ann an Sìona. Dhearbh an sgrùdadh leanmhainn seo gur e an spreadhadh rèidio luath seo an fheadhainn as sine agus as fhaide air falbh a chaidh a lorg a-riamh. Tha na co-dhùnaidhean sin a’ comharrachadh clach-mhìle chudromach nar tuigse air tùs agus mean-fhàs na cruinne.

Mar a tha saidheans a’ leantainn air adhart a’ fuasgladh enigmas a’ chosmos, tha speuradairean a’ cur aghaidh ri iongantas nach gabh mìneachadh a dhèanamh - rud dìomhair a’ sgaoileadh tonnan rèidio gach 21 mionaid airson na 45 bliadhna a dh’ fhalbh. A dh’aindeoin bliadhnaichean de sgrùdadh, chan urrainn do luchd-saidheans fhathast adhbhar no adhbhar an ath-chuairteachaidh iongantach seo a mhìneachadh gu deimhinnte, a’ soilleireachadh na dìomhaireachdan gun àireamh a tha fhathast ri fhuasgladh taobh a-staigh ar cruinne-cè mòr.

FAQ:

C: Dè a th’ ann an spreadhadh rèidio luath?

F: Is e comharran rèidio neo-ghluasadach a th’ ann an spreadhaidhean rèidio luath nach mair ach beagan mhilleanan-tomhais agus a bhios a ’leigeil a-mach tòrr lùth. Chan eil an tùs aca fhathast air a thuigsinn gu tur.

C: Dè a tha ag adhbhrachadh spreadhaidhean rèidio luath?

F: Chan eil dearbh adhbhar spreadhaidhean rèidio luath cinnteach, ach thathas a’ creidsinn gum faodadh iad a bhith co-cheangailte ri tachartasan cosmach mar a bhith a’ tighinn còmhla galaxies no a’ tuiteam nan reultan neutron.

C: Dè an cuspair a tha a dhìth anns a 'chruinne-cè?

F: Tha cuspair a tha a dhìth a’ toirt iomradh air an tomad gun chunntas anns a’ chruinne-cè, a thathas a’ creidsinn a tha eadar galaxies. Thathas den bheachd gu bheil a’ chùis seo duilich a lorg air sgàth an teòthachd fìor àrd agus dùmhlachd ìosal.

C: Ciamar a chaidh an spreadhadh rèidio luath as sine a lorg?

F: Chaidh an spreadhadh rèidio luath as sine aithnichte, FRB 20220610A, a lorg a’ cleachdadh teileasgop rèidio SKA Pathfinder Astràilia agus chaidh a dhearbhadh a’ cleachdadh teileasgop ann an Sìona.

