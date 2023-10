Bidh speuradairean a’ faighinn a-mach fianais ùr mu rionnagan a’ teicheadh ​​às na h-àiteachan breith aca

Tha speuradairean air a bhith air am beò-ghlacadh o chionn fhada leis a’ phròiseas de reultan a’ teicheadh ​​bho na h-àiteachan breith aca agus a’ sgaoileadh air feadh an reul-chriosdaidh, leis gu bheil àite deatamach aig seo ann an mean-fhàs galactic. Ged a tha sgrùdaidhean teòiridheach air dà mhìneachadh a dh’ fhaodadh a bhith ann airson an iongantas seo, tha dàta amharc mu rionnagan teicheadh ​​​​air a bhith cuibhrichte agus neo-iomlan. Ach, tha sgrùdadh ùr-nodha o chionn ghoirid air a dhèanamh le co-sgioba de luchd-rannsachaidh bho Amharclannan Reul-eòlais Nàiseanta (NAOC) de Acadamaidh Saidheansan Shìona (CAS), Amharclann Shanghai de CAS, agus Oilthigh Guangzhou air solas ùr a thilgeil air a’ chiad staid teicheadh. reultan.

A’ cleachdadh loidhnichean speactram moileciuil àrd-rùn, chleachd an luchd-rannsachaidh an Atacama Large Millimeter / submillimeter Antenna Array (ALMA) gus grunn roinnean òga a bha a’ cruthachadh rionnagan fhaicinn. Mar thoradh air na beachdan aca chaidh cridhe protostellar a lorg anns an roinn cruthachadh rionnagan G352.63-1.07 a sheall gluasad luaths sònraichte. Thug na loidhnichean moileciuil a chaidh fhaicinn sa chridhe fianais làidir seachad gun robh astar eadar-dhealaichte aig a’ phrotostar na sgòth phàrant, a’ nochdadh gu robh e an-dràsta a’ fàgail àite breith.

Le bhith a’ dèanamh anailis air astar speurail nan loidhnichean moileciuil, cho-dhùin an luchd-rannsachaidh gu robh gluasad gorm mòr aig a’ phrotostar an coimeas ri sgòth moileciuil phàrant. Nochd na beachdan cuideachd gu robh an cridhe uaireigin na phàirt a-staigh den sgòth, a’ toirt tuilleadh taic don bheachd gun robh an rionnag a’ teicheadh. Stèidhichte air astar teicheadh ​​​​agus cuir an aghaidh farsaingeachd a ’chridhe, bha an luchd-rannsachaidh den bheachd gun do thachair an teicheadh ​​​​nas lugha na 4,000 bliadhna air ais, ga fhàgail mar aon de na tachartasan as òige agus as sunndach ann an roinnean cruthachadh rionnagan Slighe a’ Bhainne.

Tha an lorg seo a’ toirt dùbhlan do bharailean a bh’ ann roimhe mu na h-innealan a tha a’ toirt air rionnagan teicheadh ​​bho na h-àiteachan breith aca. Fhad ‘s a tha astar teicheadh ​​​​na rionnag mheadhain nas ìsle na an ìre de rionnagan ejection àrd-astar a chaidh a thoirt a-mach ann an cruinneachaidhean rionnagan, tha e an coimeas ri luaths sgaoilidh cuibheasach rionnagan òga. Tha na co-dhùnaidhean sin a’ nochdadh gu bheil pàirt chudromach aig tuiteam sgòthan moileciuil ann a bhith a’ toirt air falbh rionnagan teicheadh.

Anns an àm ri teachd, tha an sgioba an dùil sgrùdadh nas doimhne a dhèanamh air na rannsachaidhean aca, le fòcas air eadar-obrachaidhean ioma-rionnag agus leudachadh gas spreadhaidh anns an roinn cruthachadh rionnagan G352.63-1.07. Le bhith a’ sgrùdadh na daineamaigs sin, tha speuradairean an dòchas tuigse nas coileanta fhaighinn air na feachdan a tha an sàs nuair a bhios rionnagan òga a’ teicheadh.

CÀBHA

1. Dè a tha a' toirt air rionnagan teicheadh ​​bho na h-àiteachan breith aca?

Faodaidh rionnagan teicheadh ​​​​bho na h-àiteachan breith aca mar thoradh air eadar-obrachadh ann an siostaman ioma-rionnag òg no mar thoradh air lùth cinneachail a fhuaireadh nuair a thuit sgòthan moileciuil no cnapan-starra.

2. Ciamar a chaidh protostar a choimhead air teicheadh?

Chleachd co-sgioba de luchd-rannsachaidh loidhnichean speactram moileciuil àrd-rùn agus an Atacama Large Millimeter / submillimeter Antenna Array (ALMA) gus an roinn cruthachadh rionnagan G352.63-1.07 a choimhead. Sheall cridhe protostellar san roinn seo gluasad luaths follaiseach, a’ nochdadh gu robh e a’ fàgail àite breith.

3. Dè tha na beachdan a' nochdadh mu mar a theich am protostar?

Sheall na beachdan gu robh gluasad gorm mòr aig a’ phrotostar an coimeas ri sgòth moileciuil phàrant. Chaidh cridhe a’ phrotostar a lorg mar phàirt a-staigh den sgòth, a’ nochdadh gun do theich e o chionn ghoirid, nas lugha na 4,000 bliadhna air ais.

4. Dè tha na co-dhùnaidhean seo a' moladh mu na dòighean a tha a' stiùireadh teicheadh ​​bho rionnagan?

Fhad ‘s a tha astar teicheadh ​​​​an protostar a chaidh fhaicinn nas ìsle na an ìre de rionnagan ejection àrd-astar a chaidh a thoirt a-mach ann an cruinneachaidhean rionnag, tha e an coimeas ri astar sgaoilidh cuibheasach rionnagan òga. Tha seo a’ nochdadh gur e tuiteam sgòthan am prìomh dhòigh air reultan teicheadh.