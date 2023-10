Bidh speuradairean a’ faighinn a-mach an spreadhadh rèidio luath as fhaide air falbh agus as beòthaile (FRB) Gidheadh

Tha speuradairean air lorg inntinneach a dhèanamh o chionn ghoirid le bhith a’ lorg an spreadhadh rèidio luath as fhaide air falbh agus as beòthaile (FRB) a chaidh fhaicinn a-riamh. Mhair an spreadhadh iomallach seo de tonnan rèidio cosmach airson nas lugha na millisecond, leis an stòr aige suidhichte ann an galaxy cho fada air falbh gun tug e ochd billean bliadhna airson an solas aige a ruighinn. Chaidh an lorg FRB seo, leis an t-ainm FRB 20220610A, a dhèanamh comasach le Teileasgop Fìor Mòr (VLT) an Amharclann a Deas Eòrpach (ESO).

Chan e a-mhàin gur e am FRB seo an tè as fhaide air falbh a chaidh fhaicinn a-riamh, ach chuir e a-mach tòrr lùth iongantach cuideachd. Gu dearbh, leig e a-mach co-ionann ri sgaoilidhean iomlan na grèine thairis air 30 bliadhna, ach ann am bloigh de dhiog a-mhàin. Tha buaidh mhòr aig lorg an FRB cumhachdach seo air ar tuigse air a’ chruinne-cè.

Is e aon de na prìomh sheallaidhean bhon amharc seo gum faodar FRBn a chleachdadh gus an stuth a tha a dhìth eadar galaxies a thomhas. Tha dòighean gnàthach airson tuairmse a dhèanamh air tomad na cruinne a’ toirt seachad freagairtean connspaideach agus a’ toirt dùbhlan don mhodal àbhaisteach cosmology. Ach, le bhith a’ sgrùdadh FRBn, faodaidh speuradairean seallaidhean luachmhor fhaighinn air cuairteachadh stuth anns a’ chosmos.

Tha Ryan Shannon, àrd-ollamh aig Oilthigh Teicneòlais Swinburne agus co-stiùiriche an sgrùdaidh, a’ mìneachadh gum faodadh an stuth a tha a dhìth sa chruinne-cè a bhith am falach anns an àite eadar galaxies. Faodaidh a’ chùis seo a bhith cho teth is sgaoilte is gu bheil e duilich a lorg a’ cleachdadh dhòighean àbhaisteach. Ach, tha comas aig spreadhaidhean rèidio luath a dhol a-steach eadhon na roinnean as falamh de dh’ àite agus “faic” an stuth ianaichte. Leigidh seo le luchd-rannsachaidh an ìre de stuth a thomhas eadar galaxies, a’ toirt seachad dòigh gun samhail airson an cruinne-cè a chuideam.

Tha lorg an FRB fad às agus shunndach seo na chlach-mhìle chudromach nar rannsachadh air a’ chosmos. Le bhith a’ sgrùdadh nan comharran cosmaigeach dìomhair sin, tha speuradairean a’ leantainn air adhart a’ faighinn a-mach seallaidhean ùra mu cho-dhèanamh is mean-fhàs na cruinne. Chaidh co-dhùnaidhean an sgrùdaidh seo fhoillseachadh anns an iris Science.

stòran:

- Nina Massey, Neach-aithris Saidheans PA

- Iris saidheans