Bidh luchd-saidheans a’ glacadh sealladh nach fhacas a-riamh air jet plasma Blazar

A’ cleachdadh lìonra de theileasgopan rèidio air an Talamh agus san fhànais, tha speuradairean air an sealladh as mionaidiche a-riamh de jet plasma a ghlacadh bho tholl dubh anabarrach. Bidh an jet, a tha air a sgaoileadh le blazar ris an canar 3C 279, a’ siubhal faisg air astar an t-solais agus a’ taisbeanadh pàtrain toinnte, toinnte faisg air an tùs aige. Tha na pàtrain sin a’ toirt dùbhlan don teòiridh àbhaisteach a chaidh a chleachdadh airson 40 bliadhna gus mìneachadh mar a bhios na jets sin a’ cruthachadh agus ag atharrachadh thar ùine.

Bha pàirt chudromach aig sgioba de luchd-rannsachaidh, a’ gabhail a-steach luchd-saidheans bho Institiud Max Planck airson Rèidio Rèidio (MPIfR) ann am Bonn, sa Ghearmailt, anns na beachdan. Chuir iad còmhla dàta bho gach teileasgop a bha a’ gabhail pàirt gus teileasgop brìgheil a chruthachadh le trast-thomhas èifeachdach de mu 100,000 cilemeatair.

Tha Blazars nam fo-chlas de niùclasan galactic gnìomhach anns a bheil galaxies le toll dubh sa mheadhan a’ cruinneachadh stuth bho diosc mun cuairt. Bidh na stuthan sin a’ sgaoileadh rèididheachd electromagnetic cumhachdach agus tha iad am measg nan stòran as soilleire anns a’ chosmos. Bidh timcheall air 10% de niuclasan galactic gnìomhach, air an seòrsachadh mar quasars, a’ gineadh jets plasma relativistic.

Tha an roinn as fhaide a-staigh den chidhe ann an blazar 3C 279 a-nis air a dhealbh le rùn ceàrnach nach fhacas a-riamh le misean RadioAstron. Lorg an sgioba rannsachaidh filamentan helical air leth cunbhalach taobh a-staigh a’ chidhe, a’ moladh gum feumar ath-sgrùdadh a dhèanamh air na modalan teòiridheach a thathas a’ cleachdadh gus cinneasachadh jets ann an galaxies gnìomhach ath-sgrùdadh.

“Is e seo a’ chiad uair a tha sinn air na filamentan sin fhaicinn cho faisg air tùs a ’chidhe, agus tha iad ag innse barrachd dhuinn mu mar a tha an toll dubh a’ cumadh a ’phlasma," thuirt Antonio Fuentes, neach-rannsachaidh aig Institiud Reul-fhiosaig Andalusia (IAA-CSIC). ) ann an Granada, san Spàinn. “Chaidh an jet a-staigh fhaicinn cuideachd le dà theileasgop eile, an GMVA agus an EHT, aig tonnan fada nas giorra, ach cha b’ urrainn dhaibh na cumaidhean filamentary a lorg leis gu robh iad ro lag agus ro mhòr airson an rùn seo. ”

Tha an lorg a’ soilleireachadh cho cudromach sa tha e a bhith a’ cleachdadh diofar theileascopan gus diofar fheartan de nithean celestial a ghlacadh. Le bhith a’ sgrùdadh nam filamentan toinnte sin agus a’ tuigsinn na feachdan a tha a’ toirt buaidh air a’ phlasma, tha speuradairean an dòchas seallaidhean luachmhor fhaighinn air fiosaig tuill dhubh agus cruthachadh jets anns a’ chruinne-cè.

Ceistean Bitheanta

Dè th' ann an blazar?

Is e seòrsa de niuclas galactic gnìomhach a th’ ann an blazar a bhios a’ sgaoileadh rèididheachd electromagnetic cumhachdach. Tha e air a dhèanamh suas de tholl dubh sa mheadhan a bhios a’ cruinneachadh stuth bhon diosc mun cuairt.

Dè a th’ ann an jets plasma relativistic?

Tha jets plasma relativistic nan sruthan làn lùth de ghràinean fo chasaid a bhios a’ siubhal aig astaran faisg air astar an t-solais. Tha iad air an leigeil a-mach le seòrsachan sònraichte de niuclasan galactic gnìomhach, leithid blazars agus quasars.

Dè a th’ ann am misean RadioAstron?

Is e misean fànais a th’ ann am misean RadioAstron a bhios a’ cleachdadh teileasgop rèidio orbiting gus ìomhaighean àrd-rèiteachaidh de nithean celestial a ghlacadh. Tha e air seallaidhean gun samhail a thoirt do luchd-saidheans air structaran taobh a-staigh blazar jets.

Ciamar a tha na filamentan helical ann an cruth plasma jet?

Thathas den bheachd gu bheil na filamentan helical anns a’ chidhe plasma de blazar 3C 279 air adhbhrachadh le neo-sheasmhachd a’ leasachadh anns a’ phlasma jet. Tha na neo-riaghailteachdan sin a’ tachairt mar thoradh air an eadar-chluich eadar na feachdan cumhachdach faisg air an toll dubh agus an àrainneachd mun cuairt.

Dè a’ bhuaidh a th’ aig an lorg seo?

Tha lorg nam filamentan helical sin a’ toirt dùbhlan do na modalan teòiridheach a th’ ann mar-thà a thathas a’ cleachdadh gus cruthachadh agus mean-fhàs jets ann an galaxies gnìomhach a mhìneachadh. Le bhith a’ sgrùdadh nan structaran sin, tha speuradairean an dòchas tuigse nas doimhne fhaighinn air fiosaig tuill dhubh agus na dòighean air cùl cinneasachadh jet.