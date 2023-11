Sealladh air deireadh fòirneartach rionnagan mòra: spreadhaidhean Supernova

Ann am farsaingeachd na cruinne, bidh beatha rionnag a’ leudachadh ann an ìrean - seasmhachd, fusion, agus crìonadh mu dheireadh. Tron mhòr-chuid de bheatha rionnag, tha cothromachadh fìnealta ann eadar an fheachd thermonuclear a’ putadh a-mach agus grabhataidh a’ tarraing a-steach. Tha an co-chothromachd seo a’ leigeil le rionnagan deàrrsadh gu soilleir, a’ soilleireachadh galaxies leis an deàrrsadh cosmach aca.

Ach, mar a bhios rionnagan a’ fàs nas sine agus a’ cuir a-mach an connadh niuclasach aca, tòisichidh an cothromachadh a’ gluasad. A thaobh rionnagan nas lugha mar a’ Ghrian, tha an fheachd thermonuclear mu dheireadh a’ faighinn thairis air grabhataidh, a’ leantainn gu dòrtadh socair de shreathan a-muigh don fhànais aig ìrean fuamhaire dearg agus planaid nebula. Ach airson rionnagan nas mòr, an fheadhainn a tha co-dhiù ochd tursan nas motha na na grèine, bidh na feachdan a tha a 'cluich a' gabhail slighe eadar-dhealaichte.

Nuair a bhios an fheachd thermonuclear a’ bucaill fo tharraing gun stad de grabhataidh, bidh na rionnagan mòra sin a’ coinneachadh ri crìoch cataclysmic ann an taisbeanadh iongantach de bhòidhchead millteach - spreadhadh supernova. Tha an lùth a chaidh a leigeil ma sgaoil tron ​​​​tachartas spreadhaidh seo a’ dol thairis air rèididheachd nan rionnagan uile anns an reul-chrios mun cuairt, mura h-eil ach airson mionaid siùbhlach a tha mac-samhail air feadh an cosmos.

Tha toradh supernova a cheart cho inntinneach. Tha eileamaidean trom a tha air an cruthachadh taobh a-staigh cridhe na rionnag air an sgapadh a-steach do farsaingeachd an fhànais, a’ tighinn gu bhith nam blocaichean togail airson buidhnean celestial ùra: reultan agus planaidean. Is e taisbeanadh theatar de chruthachadh agus sgrios a th’ ann, air a chuairteachadh taobh a-staigh cearcall mean-fhàs rionnagach.

Thachair an supernova as fhaisge a chaidh fhaicinn ann an eachdraidh o chionn ghoirid ann an 1987, anns an Cloud Magellanic Cloud, galaxy nàbaidh a tha suidhichte mu 168,000 solas-bliadhna air falbh bhon Talamh. Air aithneachadh mar SN1987A, thug an sealladh cosmach seo cothrom gun samhail dha speuradairean sùil a thoirt air agus sgrùdadh a dhèanamh air supernova faisg air làimh.

Am measg na tha air fhàgail den spreadhadh celestial seo tha rionnag neutron, ainmichte mar NS1987A. Tha an cridhe tuiteam seo, a’ tomhas dìreach 20 cilemeatair ann an trast-thomhas, mar thoradh air an tuiteam trom-inntinn a chaidh fhaicinn tron ​​​​supernova. Chan eil na stuthan cosmaigeach sònraichte seo, a tha air an dèanamh suas sa mhòr-chuid de neutronan làn phasgan, às aonais an neo-fhoirfeachd.

Mar a bhios rionnagan neutron a’ tionndadh, bidh neo-riaghailteachdan beaga air an uachdar a’ cruthachadh sgàinidhean ann an aodach ùine-fànais, ris an canar tonnan grabhataidh. Bidh na tonnan sin, coltach ri tonnan tonnan air cuan, a’ gluasad tron ​​​​chruinne-cè, a’ giùlan beairteas fiosrachaidh leotha mu na tachartasan cataclysmic às an tàinig iad.

Tha an oidhirp gus tonnan grabhataidh a lorg bho rionnagan neutron air a bhith na oidhirp o chionn fhada. Ann an 2015, rinn an Amharclann Laser Interferometer Gravitational Wave Amharclann (LIGO) lorg ùr-nodha air tonnan grabhataidh, a’ comharrachadh àm ùr nar tuigse air a’ chosmos. Ach, cha b’ ann gus an do nochd ionadan-amhairc tonn grabhataidh adhartach leithid LIGO a dh’ fhàs comasach air na tonnan sin a lorg gu dìreach bho rionnagan neutron.

Ann am foillseachadh o chionn ghoirid le Benjamin J. Owen, Lee Lindblom, Luciano Soares Pinheiro, agus Binod Rajbhandari, thug sgioba de speuradairean cunntas air na h-oidhirpean aca gus tonnan grabhataidh a lorg bho NS1987A. A’ cleachdadh dàta bhon Advanced LIGO agus an lann-amhairc VIRGO, leudaich an còd leasaichte aca am bann tricead, a’ meudachadh nan cothroman air na tonnan so-ruigsinneach sin a lorg.

Ged nach eil na h-oidhirpean aca gu ruige seo air toraidhean math a thoirt seachad, tha an sgioba fhathast dìcheallach nan tòir. Bidh rannsachaidhean san àm ri teachd a’ toirt a-steach dàta a bharrachd bhon Advanced LIGO, VIRGO, agus eadhon an amharclann Cosmic Explorer a tha ri thighinn. Le gach oidhirp, bidh sinn nas fhaisge air a bhith a’ faighinn a-mach na dìomhaireachdan a tha falaichte taobh a-staigh nan tonnan grabhataidh a bhios rionnagan neutron a’ sgaoileadh, a’ toirt tuigse nas doimhne air na spreadhaidhean cosmach as cumhachdaiche sa chruinne-cè.

FAQ:

C: Dè a th’ ann an supernova?

F: Is e spreadhadh iongantach a th’ ann an supernova a tha a’ comharrachadh deireadh fòirneartach beatha rionnag mòr, a’ leigeil a-mach tòrr lùth.

C: Dè a th’ ann an tonnan grabhataidh?

A: Tha tonnan grabhataidh nan ripples ann an aodach ùine fànais. Bidh iad a 'sgaoileadh tron ​​​​chruinne-cè, a' giùlan fiosrachadh mu thachartasan reul-eòlais cataclysmic.

C: Dè a th’ ann an rionnag neutron?

F: Is e rionnag neutron an cridhe uamhasach dùmhail a tha air fhàgail às deidh do rionnag mòr a dhol tro spreadhadh supernova. Tha e air a dhèanamh suas sa mhòr-chuid de neutronan làn phasgan.