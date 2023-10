Bidh speuradairean a’ dèanamh deuchainn air camara gealach rèabhlaideach air thoiseach air Misean Lunar 2025

Tha NASA ag ullachadh airson plana àrd-amasach gus speuradairean a thoirt air tìr air a’ ghealach ann an 2025, a’ comharrachadh a’ chiad làthaireachd daonna air uachdar na gealaich ann an còrr air còig deicheadan. Mar phàirt den ullachadh, tha speuradairean an-dràsta a’ dèanamh deuchainn air “camara gealach” ùr-nodha a tha gu bhith ag ath-nuadhachadh sgrùdadh gealaich.

Tha an Camara Lunar Inneal-làimhe Uile-choitcheann (HULC), air a leasachadh le Buidheann Fànais na h-Eòrpa (ESA) ann an co-obrachadh le NASA, a’ tabhann càileachd ìomhaigh fada nas fheàrr na na camarathan a chaidh a chleachdadh aig miseanan Apollo. Air a thogail bho lionsan ùr-nodha agus camarathan proifeasanta gun sgàthan, faodaidh an HULC an dà chuid ìomhaighean agus bhideothan àrd-rèiteachaidh a ghlacadh.

Leis an teòthachd anabarrach agus duslach gealaich cunnartach san amharc, tha an HULC air a chuairteachadh ann an còmhdach dìon dìon. Tha putanan air an dealbhadh gu sònraichte anns a’ chòmhdach a leigeas le speuradairean an camara obrachadh fhad ‘s a tha iad a’ caitheamh miotagan fànais, a ’dèanamh cinnteach gu bheil iad sàbhailte.

Tha an speuradair Frangach Thomas Pesquet, a tha ainmeil airson na dealbhan iongantach aige den Talamh a chaidh a thogail bhon Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta (ISS), am measg an sgioba de luchd-dearbhaidh. Còmhla ri tagraiche speuradair NASA Jessica Wittner agus Takuya Onishi bho bhuidheann fànais Iapanach, chuir Pesquet an camara gu cruaidh tro na ceumannan aige ann an cruthan-tìre gealaich Lanzarote, san Spàinn. Bha an deuchainn coltach ris na suidheachaidhean dùbhlanach a bhios aig a’ chamara air a’ ghealach, a’ toirt a-steach an dà chuid solas an latha agus uaimhean bholcànach dorcha.

Tha càirdeas luchd-cleachdaidh a’ chamara na àrd phrìomhachas airson sgioba NASA. Dhaingnich Jeremy Myers, stiùiriche NASA airson camara HULC, cho cudromach sa tha dealbhadh intuitive agus furasta a chleachdadh nach cuir eallach air speuradairean. Tha an camara dìreach mar aon de dh’ iomadh inneal a chleachdas na speuradairean rè na miseanan gealaich aca.

Air a stiùireadh le sgioba de phrìomh luchd-saidheans planaid, thathas a’ dèanamh measadh mionaideach air càileachd ìomhaigh a’ chamara. Tha an luchd-saidheans a’ dèanamh cinnteach gun toir an camara a-mach dealbhan leis an rùn iomchaidh, doimhneachd an achaidh, agus follaiseachd, a’ toirt seachad seallaidhean saidheansail luachmhor.

Fhad ‘s a tha an camara a’ dol tro dheuchainnean a bharrachd agus a ’faighinn leasachaidhean, tha an sgioba a’ coimhead air adhart ri bhith ga chleachdadh air misean na gealaich. Thèid còmhdach dìon agus dealbhadh a bharrachd a sgrùdadh mus tèid an camara a chuir a-steach air an stèisean fànais.

CÀBHA

Dè an adhbhar a tha camara na gealaich?

Tha camara na gealaich air a dhealbhadh gus ìomhaighean agus bhideothan àrd-rèiteachaidh a ghlacadh rè na miseanan gealaich a tha ri thighinn ann an 2025. Bheir e inneal rèabhlaideach dha speuradairean gus na tachartasan aca air uachdar na gealaich a chlàradh.

Cò leasaich camara na gealaich?

Chaidh camara na gealaich, ris an canar an Handheld Universal Lunar Camera (HULC), a leasachadh tro cho-obrachadh eadar Buidheann Fànais na h-Eòrpa (ESA) agus NASA.

Dè na dùbhlain a tha mu choinneamh camara na gealaich?

Feumaidh camara na gealaich seasamh ri fìor theodhachd an fhànais agus an duslach gealaich cunnartach. Chaidh a chuir am broinn còmhdach aodach dìon agus tha putanan air an dealbhadh gu sònraichte gus leigeil le miotagan fànais obrachadh.

Cò na luchd-dearbhaidh air camara na gealaich?

Anns an sgioba deuchainn tha an speuradair Frangach Thomas Pesquet, tagraiche speuradair NASA Jessica Wittner, agus Takuya Onishi bho bhuidheann fànais Iapanach. Tha e an urra riutha measadh a dhèanamh air coileanadh a’ chamara ann an àrainneachdan coltach ri gealaich.

Dè an t-amas a th' aig leasachadh a' chamara?

Tha leasachadh a’ chamara ag amas air a bhith furasta a chleachdadh agus a’ toirt a-mach ìomhaighean àrd-inbhe. Tha NASA ag amas air camara intuitive a chruthachadh a bhios furasta dha speuradairean obrachadh, fhad ‘s a bhios iad a’ co-obrachadh le luchd-saidheans planaid gus dèanamh cinnteach gu bheil na h-ìomhaighean a ’coinneachadh ri inbhean saidheansail.

stòran: ESA, NASA