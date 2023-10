Camara gealaich inneal-làimhe ùr air a dhearbhadh airson miseanan gealach

Tha camara ùr-nodha air a leasachadh le Buidheann Fànais na h-Eòrpa (ESA) agus NASA air a dhol tro dheuchainnean soirbheachail ann an àrainneachdan gealaich air an Talamh. Chaidh an Handheld Universal Lunar Camera (HULC), air a dhèanamh bho chamarathan far-na-sgeilp, a chuir gu deuchainn ann an Lanzarote, san Spàinn, mar phàirt de phrògram trèanaidh PANGEA.

Mar ullachadh airson misean Artemis 3 aig NASA a tha ri thighinn, a tha ag amas air daoine a thoirt air tìr air a’ ghealach ann an 2025, rinn speuradairean air an sgioba eadar-nàiseanta atharrais air suidheachaidhean gealaich gus comasan a’ chamara a mheasadh. Bha na suidheachaidhean sin a’ toirt a-steach solas an latha farsaing agus uaimhean bholcànach dorcha, a tha a’ tabhann fìor shuidheachaidhean coltach ris an fheadhainn a lorgar air a’ ghealach.

Chaidh na camarathan HULC atharrachadh gus seasamh an aghaidh àrainneachd chruaidh na gealaich, leithid na fìor atharrachaidhean teirmeach, dìth cuideam àile, buaidhean rèididheachd, agus duslach gealaich sgrìobach. Bha plaide dìon air a’ chamara airson dìon duslach is teirmeach agus bha putanan ergonomic ann a chaidh an dealbhadh gus speuradairean a chuideachadh air am bi miotagan agus deiseachan-fànais mòr orra.

B’ e prìomh amas an deuchainn na lionsan as freagarraiche agus na suidheachaidhean co-fhreagarrach a thaghadh. Le bhith a’ cleachdadh a’ chamara san raon, b’ urrainn don sgioba dèanamh cinnteach gu robh an rùn ceart, an doimhneachd achaidh agus an sealladh ceart aig na dealbhan gus na toraidhean saidheansail a mheudachadh.

An coimeas ris na camarathan a chaidh a chleachdadh rè misean Apollo 11, is e camara HULC a’ chiad chamara inneal-làimhe, gun sgàthan a thèid a chleachdadh san fhànais. Eu-coltach ris an fheadhainn a thàinig roimhe, bheir an camara Artemis càileachd ìomhaigh nas fheàrr ann an suidheachaidhean aotrom ìosal agus an comas bhidio a chlàradh.

Tha dùil ri tuilleadh deuchainn air prototype camara gealaich, le planaichean airson dreach a chuir chun Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta airson deuchainnean a bharrachd ann an orbit. Leanaidh dealbhadh agus eadar-aghaidh a’ chamara a’ tighinn air adhart gus a choileanadh àrdachadh airson misean Artemis 3.

CÀBHA

Carson a thathas a’ dèanamh deuchainn air a’ chamara ann an àrainneachdan coltach ri gealaich air an Talamh?

Le bhith a’ dèanamh deuchainn air a’ chamara ann an suidheachaidhean gealaich samhlachail leigidh speuradairean na comasan aca a mheasadh agus dèanamh cinnteach gun seas e ri fìor dhroch shuidheachadh na gealaich.

Ciamar a thèid an camara a chleachdadh aig miseanan chun na gealaich san àm ri teachd?

Bidh pàirt deatamach aig a’ chamara ann a bhith a’ clàradh lorgaidhean saidheansail aig miseanan gealaich san àm ri teachd. Leigidh e le speuradairean dealbhan mionaideach de chruth-tìre na gealaich a ghlacadh agus bhidio a chlàradh gus an cuid rannsachaidh a chuideachadh.

Dè na h-atharrachaidhean a chaidh a dhèanamh air na camarathan far-na-sgeilp airson suidheachadh na gealaich?

Chaidh na camarathan atharrachadh gus seasamh ri caochlaidhean teirmeach, dìth cuideam àile, buaidhean rèididheachd, agus duslach gealaich sgrìobach. Bha iad air an uidheamachadh le plaide dìon airson dìon duslach agus teirmeach agus bha putanan ergonomic ann airson an cleachdadh gu furasta le miotagan agus deiseachan-fànais mòr.

Ciamar a tha camara HULC an coimeas ris na camarathan a chaidh a chleachdadh rè misean Apollo 11?

Is e camara HULC a’ chiad chamara inneal-làimhe, gun sgàthan a thèid a chleachdadh san fhànais. Tha e a’ tabhann càileachd ìomhaigh nas fheàrr ann an suidheachaidhean aotrom ìosal agus an comas bhidio a chlàradh, rud nach robh aig na camarathan aig àm Apollo.