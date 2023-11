Artaigil ùr: Astronauts a’ gabhail ri cuirmean spùtach air an Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta

Anns an raon fharsaing de dh'àite, tha eagal agus mì-chinnt an-còmhnaidh airson speuradairean a tha a 'fuireach air bòrd an Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta (ISS). Ged is dòcha nach bi iad a’ faighinn eòlas air Oidhche Shamhna san aon dòigh ’s a nì sinn air an Talamh, tha na rannsachairean dàna seo fhathast a’ lorg dhòighean air gabhail ri spiorad spùtach nan saor-làithean. Chomharraich speuradairean NASA Jasmin Moghbeli agus Loral O'Hara, còmhla ri Satoshi Furukawa bho Bhuidheann Sgrùdaidh Aerospace Iapan agus speuradair Buidheann Fànais na h-Eòrpa Andreas Mogensen, Oidhche Shamhna air bòrd an ISS.

Eu-coltach ris na deiseachan toinnte, ro-phlanaichte a b’ fheàrr le mòran air an Talamh, b’ fheudar dha na speuradairean dèiligeadh ris na bha aca ri fhaighinn anns an àrainneachd chuingealaichte aca. Ann an gluasad spòrsail, roinn Mogensen dealbh de na h-aodach gluasadach aca air na meadhanan sòisealta, a ’toirt cuireadh do luchd-leanmhainn tomhas cò leis a bha iad air an sgeadachadh. Ged is dòcha nach robh an ùine ullachaidh farsaing aig Heidi Klum air a bhith aca, bhrosnaich an innleachdas agus an dealas iad gu bhith a’ cruthachadh coltas cuimhneachail a thog gun teagamh an spioradan am measg dhùbhlain beatha san fhànais.

Ged a dh’ fhaodadh gum biodh bun-bheachd Oidhche Shamhna san fhànais coltach ri saoghal eile, tha e a’ nochdadh tapachd agus sùbailteachd nan speuradairean ann an àrainneachd gun samhail. Ged nach eil iad a’ faighinn eòlas air na seallaidhean agus na fuaimean àbhaisteach co-cheangailte ris na saor-làithean, tha an subhachasan mar chuimhneachan air an cinne-daonna agus an ceangal ris na traidiseanan a bheir toileachas do dhaoine air feadh na cruinne.

FAQ:

C: Am bi speuradairean air an Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta a’ comharrachadh Oidhche Shamhna?

F: Tha, bidh speuradairean air an Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta a’ comharrachadh Oidhche Shamhna, ged a tha beagan eadar-dhealachaidhean ann an coimeas ri subhachasan traidiseanta air an Talamh.

C: Ciamar a bhios speuradairean a’ sgeadachadh airson Oidhche Shamhna air an Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta?

F: Air sgàth gainnead ghoireasan agus dìth èideadh toinnte, mar as trice bidh speuradairean a’ dèanamh leis na tha aca san àrainneachd shònraichte aca.

C: Ciamar a bhios speuradairean a’ comharrachadh Oidhche Shamhna san fhànais?

F: Faodaidh speuradairean air an Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta a dhol an sàs ann an gnìomhachd spòrsail, dealbhan a roinn de chulaidhean gluasadach, agus dòighean a lorg gus an spioradan a thogail am measg dhùbhlain beatha san fhànais.

C: Ciamar a tha comharrachadh Oidhche Shamhna san fhànais a’ taisbeanadh sùbailteachd nan speuradairean?

F: Tha comharrachadh Oidhche Shamhna san fhànais a’ soilleireachadh comas nan speuradairean toileachas fhaighinn agus gabhail ri traidiseanan, eadhon an aghaidh neo-aithnichte agus crìochan na h-àrainneachd aca.

C: Dè tha comharrachadh Oidhche Shamhna san fhànais a’ riochdachadh?

F: Tha comharrachadh Oidhche Shamhna san fhànais a’ riochdachadh ceangal nan speuradairean ris a’ chinne-daonna agus an oidhirp gus faireachdainn àbhaisteach agus sonas a chumail fhad ‘s a tha iad a’ fuireach agus ag obair ann an suidheachadh air leth.