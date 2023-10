Sgioba Expedition 70 ag ullachadh airson Spacewalks air an Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta

Tha sgioba Expedition 70 air an Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta (ISS) ag ullachadh airson sreath de shlighean-fànais, a bharrachd air a bhith ag ullachadh airson miseanan prìobhaideach san àm ri teachd. Chuir na speuradairean Loral O'Hara agus Jasmin Moghbeli seachad an ùine ag eagrachadh innealan agus a’ sgrùdadh bathar-cruaidh mar ullachadh airson an t-slighe-fànais a bha ri thighinn air 30 Dàmhair. Rè an t-slighe-fànais, bheir iad air falbh gèar eileagtronaigeach agus cuiridh iad am bathar-cruaidh solarachaidh an àite an obair-lann orbital.

Aig an aon àm, rinn an speuradair Satoshi Furukawa bho Bhuidheann Sgrùdaidh Aerospace Iapan (JAXA) sgrùdadh air na gluasadan airson a bhith ag obrachadh gàirdean robotach Canadarm2, a thèid a chleachdadh aig an t-slighe-fànais cumail suas. Chuir e cuideachd inneal-fànais Cygnus le sgudal agus gèar air a thilgeil agus dh'ullaich e bathar airson a luchdachadh air misean cargo SpaceX Dragon a bha ri thighinn, a thathar an dùil a chuir air bhog air 5 Samhain.

Rinn an Comanndair Andreas Mogensen bho Bhuidheann Fànais na h-Eòrpa (ESA) deuchainn air camara sònraichte as urrainn ìomhaighean a ghlacadh aig 100,000 frèam san diog. Chleachd e an camara gus dealbhan a thogail de stoirmean tàirneanaich agus an gnìomhachd dealain, a’ cur ri eòlas àile agus cleachdadh fànais san àm ri teachd.

A bharrachd air an ullachadh airson slighe-fànais, chuir na cosmonauts Oleg Kononenko agus Nikolai Chub seachad an latha ag ullachadh airson an t-slighe-fànais aca, clàraichte airson 25 Dàmhair. Chleachd iad na gnìomhan coiseachd-fànais a nì iad taobh a-staigh raon-adhair Poisk fhad ‘s a bhiodh iad a’ caitheamh an deiseachan-fànais Orlan.

Tha an Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta (ISS) na cho-phròiseact de chòig buidhnean fànais: NASA (USA), Roscosmos (An Ruis), JAXA (Iapan), ESA (An Roinn Eòrpa), agus CSA (Canada). Bidh e na obair-lann rannsachaidh agus mar phort-fànais airson co-obrachadh eadar-nàiseanta ann an sgrùdadh fànais. Bidh NASA, a chaidh a stèidheachadh ann an 1958, a 'dèanamh rannsachadh, a' leasachadh teicneòlas, agus a 'cur air bhog mhiseanan gus an Talamh, siostam na grèine agus an cruinne-cè a rannsachadh agus a sgrùdadh. Tha uallach air JAXA airson rannsachadh, leasachadh teicneòlais, agus saideal cur air bhog, agus bidh ESA a’ co-òrdanachadh gnìomhachd fànais na h-Eòrpa, a’ dealbhadh, a’ togail, agus a’ cur air bhog bhàtaichean-fànais agus saidealan airson rannsachadh saidheansail agus amharc air an Talamh.

