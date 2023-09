An speuradair na SA Frank Rubio deiseil airson tilleadh dhachaigh às deidh itealan-fànais briste

Thathas an dùil gun till Frank Rubio, speuradair Ameireaganach, chun Talamh às deidh dha crìoch a chuir air an itealan fànais singilte as fhaide le Ameireaganach. Bhris e an clàr roimhe airson an itealan fànais leantainneach as fhaide le Ameireaganach air 11 Sultain agus cuiridh e crìoch air bliadhna slàn san fhànais Diardaoin. Chuir Rubio an cèill gu robh e an dùil a bhith a’ tighinn còmhla a-rithist còmhla ri theaghlach, a’ faighinn tlachd à biadh ùr, agus a’ faighinn sàmhchair nuair a thàinig e.

An toiseach, bha Rubio clàraichte airson misean sia mìosan ach dh’ atharraich na planaichean air sgàth aodion fuarachaidh a chaidh a lorg ann an soitheach-fànais Soyuz. Dh'adhbhraich seo dàil agus leudaich e fuireach air an Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta gu bliadhna. Dh’aidich Rubio gu bheil bliadhna air falbh bho luchd-gràidh air cìs saidhgeòlach a ghabhail, a’ daingneachadh cho cudromach sa tha e fuireach làidir inntinn ann an “àrainneachd neo-thròcaireach” an stèisein fhànais.

Rè a chuid ùine san fhànais, bha Rubio ag obair air grunn phròiseactan saidheansail, a’ toirt a-steach sgrùdadh air mar a bhios bacteria ag atharrachadh gu solas-fànais agus mar a bhios eacarsaich a’ toirt buaidh air daoine rè mhiseanan fad-ùine. Bha aon de na pròiseactan as fheàrr leis a’ toirt a-steach sgrùdadh air fàs agus leasachadh plannt tomato, a dh’ fhaodadh seallaidhean a thoirt seachad airson àiteachadh bàrr aig ìre nas motha san fhànais.

Bhruidhinn Rubio cuideachd air a’ chompanach a bh’ air bòrd an stèisein fhànais agus an taic a thugadh do dhaoine a thàinig a-steach às ùr. Thug e taing airson an stiùireadh a thug a cho-luchd-sgioba seachad ann a bhith ag ionnsachadh gnìomhan riatanach ann an àrainneachd shònraichte an fhànais.

Mus deach e gu bhith na speuradair, rinn Rubio seirbheis ann an Arm na SA agus chaidh e gu sgoil mheidigeach. Chuir e an cèill an dà chuid toileachas agus mì-chinnt mu bhith a’ tilleadh chun Talamh, leis gum feum a bhodhaig ùine gus atharrachadh gu buaidh grabhataidh às deidh ùine fhada ann an trom-inntinn neoni.

