An speuradair Ken Mattingly: A’ cuimhneachadh air tùsaire fànais

Bhàsaich an speuradair ainmeil Ken “TK” Mattingly aig aois 87, a’ fàgail dìleab a tha a’ sìneadh seachad air na rionnagan. Aithnichte airson a chuid eòlais mar innleadair itealain agus na chuir e gu mòr ri Prògram Apollo NASA, bidh ainm Mattingly gu bràth air a shnaidheadh ​​​​ann an eachdraidh rannsachadh fànais.

Thòisich turas Mattingly nuair a chaidh e a-steach do NASA mar speuradair ann an 1966. Mar thoradh air a chomas teignigeach agus an dìcheall thàinig e gu bhith na phàirt deatamach de na sgiobaidhean taic airson Apollo 8 agus 11, na h-iomairtean a chomharraich clachan-mìle cudromach ann an rannsachadh gealaich. Ach, b’ e an Apollo 13 mì-chliùiteach a thàinig gu bhith co-chosmhail ri ainm.

Dìreach làithean mus deach Apollo 13 a chuir air bhog, chaidh Mattingly a thoirt a-mach à inbhe itealaich air sgàth a bhith fosgailte don ghriùthlach Gearmailteach. A dh’ aindeoin a bhriseadh-dùil mòr, chùm Mattingly a thaic gun stad dha na sgiobaidhean aige agus iad a’ tòiseachadh air misean a bhiodh mar aon de na h-amannan as dùbhlanaiche aig NASA. Mar a dh’ fhuiling bàta-fànais Apollo 13 spreadhadh èiginneach air an t-slighe chun na gealaich, chunnaic Mattingly oidhirpean gaisgeil luchd-riaghlaidh talmhainn a dh’ obraich gu cruaidh gus an sgioba a thoirt dhachaigh.

Bha irioslachd Mattingly follaiseach nuair a chuir e sìos a dhreuchd fhèin ann a bhith a’ fuasgladh dhuilgheadasan a’ mhisean, a’ cur cuideam air oidhirpean coitcheann na sgioba. Na bhriathran fhèin, “Bha mi nam neach-amhairc. Tha na daoine a chluich pàirt agus ann a bhith a’ toirt an stuth sin còmhla airidh air mòran creideis. ”

A bharrachd air na chuir e ri Apollo, bha cùrsa-beatha sgrùdadh fànais Mattingly a’ toirt a-steach a bhith na phìleat modal àithne air Apollo 16 agus ag itealaich an spàl fànais. Tha an comas teignigeach agus an dìoghras aige airson lorg air daoine gun àireamh a bhrosnachadh gus dreuchdan a leantainn ann an aerospace agus crìochan sgrùdadh daonna a phutadh.

Agus sinn a’ leigeil soraidh leis an tùsaire iongantach seo, tha cuimhne againn air Ken Mattingly mar barrachd air speuradair. Bha e na shamhla air fulangas, obair-sgioba, agus an spiorad maireannach a tha gar stiùireadh gu bhith a’ sgrùdadh an neo-aithnichte. Leanaidh an dìleab aige a’ brosnachadh ghinealaichean gus ruighinn air na reultan.

Ceistean Bitheanta

Cò a bh’ ann an Ken Mattingly?

B’ e speuradair agus einnseanair itealain a bh’ ann an Ken Mattingly aig an robh pàirt chudromach ann am Prògram Apollo NASA. Bha e ainmeil airson a bhith an sàs ann am misean Apollo 13, agus bha eòlas teignigeach Mattingly agus taic gun fhiosta ga fhàgail na neach cliùiteach ann an raon sgrùdadh fànais.

Dè na coileanaidhean sònraichte a rinn Ken Mattingly?

Tha euchdan sònraichte Ken Mattingly a’ toirt a-steach a bhith na bhall de na sgiobaidhean taic airson Apollo 8 agus Apollo 11, agus mar phìleat modal stiùiridh air Apollo 16. Chaidh e cuideachd air an itealan fànais agus chuir e gu mòr ri oidhirpean sgrùdadh fànais NASA.

Dè a bh’ ann am misean mì-fhortanach Apollo 13?

B’ e misean NASA a bh’ ann an Apollo 13 a bha an dùil tighinn air tìr air a’ ghealach. Ach, thug spreadhadh air bòrd an t-soitheach-fànais air a’ chriutha stad a chuir air tighinn air tìr na gealaich agus fòcas a chuir air tilleadh gu sàbhailte chun Talamh. A dh’ aindeoin grunn dhùbhlain, shoirbhich leis a’ chriutha, còmhla ri taic bho luchd-riaghlaidh talmhainn, air ais chun Talamh.

Dè a’ phàirt a bh’ aig Ken Mattingly ann am misean Apollo 13?

Chaidh Ken Mattingly a shònrachadh an toiseach mar phìleat modal stiùiridh airson Apollo 13, ach air sgàth gu robh e fosgailte don ghriùthlach Ghearmailteach, chaidh a thoirt a-mach às an itealan dìreach làithean mus deach a chuir air bhog. Ach, bha an taic agus an t-eòlas teignigeach aige aig cridhe soirbheachas iomlan a’ mhisean, leis gu robh pàirt chudromach aige bhon talamh mar neach-amhairc.