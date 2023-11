Comasan ùra: A’ mèinneadh mheatailtean prìseil bho Asteroids

A’ sgrùdadh ghoireasan nach deach a chleachdadh

Mar a tha an t-iarrtas airson lùth glan a’ sìor dhol am meud, tha an fheum air meatailtean luachmhor a thathas a’ cleachdadh ann an teicneòlas an latha an-diugh, leithid bataraidhean, panalan grèine, agus pàirtean muilnean-gaoithe, a’ sìor fhàs deatamach. Tha dòighean mèinnearachd talmhaidh traidiseanta air a thighinn fo sgrùdadh mar thoradh air cosgaisean ag èirigh, truailleadh, agus aimhreit eag-shiostam. Ach, tha crìoch ùr a’ nochdadh - a’ mèinneadh mheatailtean prìseil bho asteroids.

Fuasgladh na Comais

Tha dà mheasadh eaconamach o chionn ghoirid a chaidh fhoillseachadh anns an iris Proceedings of the National Academy of Sciences a’ soilleireachadh comas mèinnearachd fànais. Tha eaconomairean bho dhiofar ionadan air na dùbhlain agus na cothroman a tha co-cheangailte ri mèinneadh asteroids a chomharrachadh. Is e caiteachas rannsachaidh is leasachaidh agus poileasaidhean a tha a’ riaghladh cleachdadh àite na prìomh chnapan-starra a tha a’ cur bacadh air cleachdadh gnìomhachd fànais airson fàs eaconamach. Tha companaidhean buailteach prìomhachas a thoirt do phrothaid thairis air sgaoileadh eòlais, a’ leantainn gu adhartas cuibhrichte.

A 'faighinn thairis air Bacaidhean

A bharrachd air an sin, tha na cuingeadan a tha air am mìneachadh sa Chòrdadh Fànais a-muigh nan dùbhlain a bharrachd. Tha an co-chòrdadh eadar-nàiseanta seo a’ toirmeasg chompanaidhean bho bhith a’ tagradh seilbh air àiteachan sònraichte orbital timcheall air an Talamh, a’ leantainn gu cùisean leithid caitheamh fànais agus leudachadh sprùilleach fànais. Tha co-obrachadh agus co-òrdanachadh eadar-nàiseanta deatamach airson fuasgladh fhaighinn air na cunnartan cruinneil sin.

Seasmhachd agus Fàs Eaconamach

Air an làimh eile, tha luchd-rannsachaidh bho Sgoil Mèinnean Colorado agus a’ Mhaoin Airgeadaidh Eadar-nàiseanta air sgrùdadh a dhèanamh air mar a dh’ fhaodadh mèinnearachd san fhànais cur ri fàs seasmhach air an Talamh. Bha am measadh aca a’ toirt a-steach cosgaisean co-cheangailte ri rannsachadh is leasachadh, dealbhadh rocaidean, togail, agus uidheamachd a dh’ fheumar airson meatailtean a thoirt a-mach à asteroids.

Saibhreas Goireasan

Tha asteroids a’ taisbeanadh ulaidh de mheatailtean is stuthan. Tha na buidhnean celestial seo eadar-dhealaichte ann an sgrìobhadh, bho bhuidhnean beairteach luaineach gu cuirp meatailteach le dùmhlachd àrd de mheatailtean tearc, a’ toirt a-steach òr, airgead, platanam, iarann, agus nicil. Faodaidh tasgaidhean beairteach platanam a bhith ann an cuid de asteroids a tha gu math nas pailte na an fheadhainn a lorgar ann am mèinnean talmhaidh. Tha an comas luachmhor seo air mòran aire a tharraing gu mèinneadh fànais.

A 'lughdachadh nan Bacaidhean

Tha cosgaisean lùghdachaidh ruigsinneachd fànais a’ togail ùidh ann am mèinneadh fànais. Tha adhartasan teicneòlach, leithid rocaidean ath-chleachdadh agus barrachd cumhachd coimpiutaireachd, air leantainn gu prìsean cur air bhog nas ìsle agus barrachd com-pàirt malairteach ann an gnìomhachd fànais. Tha companaidhean prìobhaideach leithid Blue Origin agus SpaceX air cosgaisean cur air bhog rocaidean a lughdachadh gu soirbheachail, a’ dèanamh bun-bheachd mèinneadh asteroids no a’ ghealach nas so-dhèanta.

CÀBHA

Carson a thathas a’ beachdachadh air mèinneadh fànais mar dhòigh eile air dòighean mèinnearachd traidiseanta?

Tha dùbhlain mu choinneamh dòighean mèinnearachd talmhaidh traidiseanta leithid cosgaisean ag èirigh, truailleadh, agus aimhreit eag-shiostam. Tha mèinneadh fànais a’ tabhann roghainn eile le bhith a’ cleachdadh na goireasan pailt a lorgar ann an asteroids.

Dè na dùbhlain a tha co-cheangailte ri mèinneadh fànais?

Tha cnapan-starra mu choinneamh mèinneadh fànais leithid caiteachas rannsachaidh is leasachaidh, poileasaidhean a’ riaghladh cleachdadh àite, agus na cuingeadan a tha air am mìneachadh anns a’ Chùmhnant Fànais a-muigh. Tha co-obrachadh agus co-òrdanachadh eadar-nàiseanta riatanach gus dèiligeadh ris na dùbhlain sin.

Dè an seòrsa de mheatailtean prìseil a lorgar ann an asteroids?

Tha measgachadh de mheatailtean ann an asteroids, nam measg òr, airgead, platanam, iarann, agus nicil. A bharrachd air an sin, is dòcha gu bheil dùmhlachd àrd de mheatailtean buidheann platanam ann an cuid de asteroids, leithid rhodium, ruthenium, palladium, osmium, iridium, agus platanam.

Ciamar a tha cosgais ruigsinneachd àite air a lughdachadh?

Tha adhartasan ann an teicneòlas, leithid rocaidean ath-chleachdadh agus barrachd cumhachd coimpiutaireachd, air lùghdachadh mòr a thoirt air cosgais ruigsinneachd àite. Tha prìomh àite air a bhith aig companaidhean prìobhaideach leithid Blue Origin agus SpaceX ann a bhith a’ dèanamh mèinnearachd fànais nas so-dhèanta gu h-eaconamach.