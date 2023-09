An cunnart gun toir Asteroid Bennu buaidh air an Talamh ro 2182

Tha aithisg ùr a’ nochdadh gu bheil cothrom 1 ann an 2,700 ann gum faodadh an asteroid Bennu, a tha air a bhith air a leantainn le NASA airson faisg air 25 bliadhna, buaidh a thoirt air an Talamh san àm ri teachd. Chaidh Bennu, asteroid faisg air an Talamh, a lorg an toiseach ann an 1999 agus tha comas aige gluasad a-steach do orbit na Talmhainn, a dh’ fhaodadh a bhith a ’bualadh air a’ phlanaid ron t-Sultain 2182, a rèir sgioba saidheans OSIRIS-REx.

Bidh Bennu a’ dol faisg air an Talamh a h-uile sia bliadhna agus tha e air trì coinneamhan dlùth fhaighinn mu thràth ann an 1999, 2005, agus 2011. Tha an luchd-saidheans a tha an sàs san sgrùdadh, a chaidh fhoillseachadh ann an ScienceDirect, a’ dèanamh tuairmse air an coltachd gum bi Bennu a’ bualadh air an Talamh ro 2182 mar 0.037% no 1 ann an 2,700.

Anns an Dàmhair 2020, rinn bàta-fànais NASA OSIRIS-REx, a tha a ’seasamh airson Tùsan, Mìneachadh Spectral, Aithneachadh Ghoireasan agus Tèarainteachd-Regolith Explorer, eachdraidh le bhith a’ suathadh goirid air uachdar Bennu, a ’tional sampall, agus an uairsin a’ toirt air falbh an asteroid. Chomharraich am misean seo a’ chiad uair a chruinnich NASA sampall asteroid gu soirbheachail san fhànais.

Tha an speuradair Hakeem Oluyesi a’ nochdadh gu bheil stuth fìor gun truailleadh anns an t-sampall a chaidh a chruinneachadh bho Bennu a dh’ fhaodadh dìomhaireachdan a nochdadh mu thùs ar siostam grèine. Tha e ag ràdh gu bheil e comasach faighinn a-mach moileciuilean bith-eòlasach no moileciuilean ro-làimh airson beatha.

Nam biodh Bennu a’ bualadh air an Talamh, leigeadh e a-mach tòrr lùth, air a mheas mar 1,200 megatons, a tha 24 uair nas cumhachdaiche na an armachd niuclasach as cumhachdaiche a rinn daoine. An coimeas ri sin, bha an asteroid a dh’ adhbhraich dol à bith dineosairean co-ionann ri 10 billean bomaichean atamach, a’ piobrachadh teintean fiadhaich, tsunamis, agus sgòth duslach a chuir stad air a’ ghrian.

Tha e cudromach do luchd-saidheans cumail orra a’ cumail sùil air Bennu agus ag adhartachadh ar tuigse air an t-slighe aige gus measadh a dhèanamh air a’ chunnart a dh’ fhaodadh a bhith ann don Talamh. Ged a tha na cothroman air buaidh ann an 2182 an ìre mhath ìosal, tha e a’ soilleireachadh an fheum air rannsachadh leantainneach agus leasachadh ro-innleachdan gus na cunnartan co-cheangailte ri nithean faisg air an Talamh a lasachadh.

Stòran: ScienceDirect, IFLScience