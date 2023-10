Asteroid nas fhaisge na a ’ghealach: Asteroid 2023 TK15 a’ tighinn faisg air an Talamh

Tha NASA air rabhadh a chuir a-mach a thaobh asteroid a tha gu bhith a’ dol seachad air an Talamh aig astar gu math faisg timcheall air 379,994 cilemeatair, a tha eadhon nas fhaisge na a ’ghealach. Thathas an dùil gun tig an asteroid, a chaidh ainmeachadh mar Asteroid 2023 TK15, an dòigh as fhaisge air 20 Dàmhair, 2023.

Buinidh Asteroid 2023 TK15 don bhuidheann Apollo de asteroids faisg air an Talamh, a tha a’ toirt a-steach creagan tarsainn na Talmhainn le tuaghan leth-mhòr nas motha na an Talamh. Tha na asteroids sin air an ainmeachadh às deidh an asteroid Apollo 1862 a lorg Karl Reinmuth. Tha NASA air a bhith gu dìcheallach a’ cumail sùil air na stuthan sin faisg air an Talamh gus dèanamh cinnteach à sàbhailteachd ar planaid.

Chleachd luchd-saidheans teicneòlas adhartach, leithid teileasgop NEOWISE, Atacama Large Millimeter / Submillimeter Array (ALMA), agus Catalina Sky Survey, am measg feadhainn eile, gus Asteroid 2023 TK15 a lorg.

A’ siubhal aig astar timcheall air 79,085 cilemeatair san uair, a tha nas luaithe na shuttle fànais, tha an asteroid mu thràth air a shlighe. Thèid e seachad air an Talamh aig astar 379,994 cilemeatair, nas fhaisge na astar na gealaich de 384,400 cilemeatair bhon phlanaid againn.

A dh’ aindeoin an dòigh-obrach dhlùth aige, thathas den bheachd gu bheil Asteroid 2023 TK15 neo-chunnartach air sgàth cho beag ‘s a tha e. Tha NASA den bheachd gu bheil e eadar 130 agus 150 troigh a leud, timcheall air meud inneal-adhair. Tha an tachartas seo a’ comharrachadh a’ chiad uair a chaidh an asteroid seo a sheòrsachadh mar Rud faisg air an Talamh (NEO), agus tha Saotharlann Tiomnadh Jet NASA (JPL) air dearbhadh nach bi dòighean-obrach sam bith ann san àm ri teachd, leis an ainm “is dòcha an tachartas dlùth mu dheireadh”.

Gu inntinneach, tha an tachartas seo a’ leantainn grunn flybys asteroid eile o chionn ghoirid. Air 13 Dàmhair, bha na dòighean-obrach as fhaisge air an Talamh aig Asteroid 2023 TC1, Asteroid 2023 TB4, Asteroid 2021 NT14, Asteroid 2023 TU5, agus Asteroid 2023 TD4 air an Talamh. Bha na asteroids sin nas motha ann am meud agus thàinig iad chun phlanaid aig astar 1.7 millean cilemeatair san uair.

Leis gu bheil a’ bhuaidh a dh’ fhaodadh a bhith aig asteroids fhathast na adhbhar dragh, tha tuilleadh oidhirpean rannsachaidh is sgrùdaidh deatamach gus dèanamh cinnteach à sàbhailteachd ar planaid.