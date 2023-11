A’ foillseachadh an tòimhseachan cosmaigeach: A’ tuigsinn na cruinne-cè a tha a’ leudachadh

Tha na dìomhaireachdan timcheall air an Cruinne-cè a tha a’ leudachadh a’ leantainn air adhart a’ tarraing luchd-saidheans agus luchd-dealasach le chèile, eadhon às deidh faisg air ceud bliadhna bho chaidh a lorg. Tha ceistean mun adhbhar, an leudachadh tùsail, an ìre, agus a’ bhuaidh dhomhainn a tha aig leudachadh luathachaidh air ar n-inntinn a chuir an-fhois. Ach, tha e deatamach gun tèid tuigse nas doimhne fhaighinn air na bun-bheachdan sin, gu sònraichte nuair a thig e gu bhith ag oideachadh a’ ghinealach as òige.

Rachamaid a-steach don lìon toinnte de leudachadh cosmach agus fuasgladh fhaighinn air na dìomhaireachdan aige aon cheum aig aon àm.

An cùl-raon teòiridheach: O chionn còrr air ceud bliadhna, bha speuradairean mar Alexander Friedmann ag iarraidh teòiridh Einstein mu chàirdeas coitcheann don Cruinne-cè gu h-iomlan a chuir an sàs. Ann an 1922, fhuair Friedmann na co-aontaran iongantach a tha air a bhith nam bunait airson eòlas-eòlas bhon uair sin. Sheall e nach b’ urrainn Cruinne-cè air a lìonadh le diofar sheòrsan de stuth, rèididheachd, agus lùth, agus le feartan corporra cunbhalach anns a h-uile taobh, fuireach seasmhach agus seasmhach. An àite sin, feumaidh e leudachadh no cùmhnant a dhèanamh. Tha an ìre leudachaidh no giorrachadh an urra ri dùmhlachd lùtha diofar sheòrsaichean lùtha anns a’ Chruinne-cè agus a lùbadh spàsail. Tha na bun-bheachdan domhainn sin, air an cruthachadh mar cho-aontaran Friedmann, air cumadh a thoirt air ar tuigse mun chosmos.

Beachdan tràth agus lorg leudachadh cosmach: Thàinig an fhianais airson leudachadh cosmach bho ghrunn phrìomh bheachdan. Thug lorg rèabhlaideach Henrietta Leavitt air an dàimh eadar soilleireachd ùine airson rionnagan caochlaideach Cepheid cothrom do speuradairean astaran nan rionnagan sin a thomhas agus astaran cosmach a dhearbhadh. Sheall na beachdan aig Vesto Slipher air gluasadan loidhne speurail ann an “nebulae” shnìomhanach is elliptical gun robh na nithean sin a’ teicheadh ​​bhuainn aig astaran iongantach. Dhaingnich tomhas Edwin Hubble de Cepheids anns na nebulae sin am beachd gun robh an Cruinne-cè a’ leudachadh.

Dhearbh na lorgaidhean sin, còmhla ris an amharc gu bheil an t-astar gu galaxy gu dìreach co-rèireach ris an ath-ghluasad aige, nach robh an Cruinne-cè statach ach ag atharrachadh gu fiùghantach. Chaidh an Hubble Constant, tomhas den ìre leudachaidh, a thoirt a-steach gus an leudachadh seo a thomhas. Tha amharc agus adhartasan ann an teicneòlas nas ùire air ar tuigse mun leudachadh ùrachadh, a’ leantainn gu tomhas Hubble Constant nas mionaidiche.

Tha an turas gu bhith a’ tuigsinn na Cruinne-cè a tha a’ leudachadh fada bho bhith seachad. Bidh luchd-saidheans a’ leantainn air adhart a’ sgrùdadh nan dìomhaireachdan a tha taobh a-staigh, leis gu bheil teicneòlasan agus beachdan ùra a’ putadh crìochan ar n-eòlais. Le bhith a’ dàibheadh ​​​​nas doimhne a-steach do ghnìomhachd a’ chosmos, bidh sinn a’ faighinn barrachd tuigse air nàdar iongantach ar Cruinne-cè.

CÀBHA

Dè a thug air an Cruinne-cè tòiseachadh a’ leudachadh?

Tha an dearbh adhbhar airson leudachadh tùsail na Cruinne fhathast na chuspair rannsachaidh leantainneach. Tha luchd-saidheans an-dràsta a’ cumail a-mach gur e tachartas ris an canar am Big Bang a bhrosnaich an leudachadh, ach thathas fhathast a’ sgrùdadh na h-innealan mionaideach air a chùlaibh.

Carson a tha lorg leudachadh luathachaidh cudromach?

Tha buaidh mhòr aig a bhith a’ coimhead air leudachadh a tha a’ luathachadh air ar tuigse air an Cruinne-cè. Tha e a’ moladh gu bheil feachd repulsive ann ris an canar lùth dorcha, a tha a’ stiùireadh an luathachaidh. Tha lùth dorcha na phàirt chudromach de shusbaint lùth na Cruinne, ach tha a fhìor nàdar fhathast do-ruigsinneach.

Dè cho misneachail sa tha luchd-saidheans nan tuigse air leudachadh cosmach?

Tha ar tuigse mu leudachadh cosmach air a thighinn air adhart gu mòr thar na linn a chaidh seachad. Ged a tha am frèam bunaiteach a thug co-aontaran Friedmann seachad fhathast làidir, tha beachdan leantainneach agus tomhasan ath-leasaichte a’ leantainn air adhart ag ùrachadh ar tuigse. Bidh luchd-saidheans an-còmhnaidh a’ feuchainn ri na modailean agus na teòiridhean aca a leasachadh gus tuigse nas doimhne fhaighinn air an iongantas cosmach seo.