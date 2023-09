An crìonadh mòr ann an deigh mara san Antarctica: gluasad rèim le builean fada

Tha deigh mara Antartaig, sreath de dh'uisge-mara reòta timcheall air a' mhòr-thìr, air a bhith a' crìonadh gu mòr anns na bliadhnachan mu dheireadh. Tha an ìre as àirde de deigh mara sa gheamhradh, a chithear bhon t-Sultain chun a’ Ghearrain, gu math nas ìsle na clàran sam bith a bh’ ann roimhe bho thòisich sgrùdadh saideal aig deireadh na 1970n. A bharrachd air an sin, tha an ìre as lugha de dheigh mara as t-samhradh air a bhith a’ crìonadh cuideachd, le trì samhraidhean aig an ìre as ìsle anns na seachd bliadhna a dh’ fhalbh.

Dh’ fhaodadh buaidh a’ chrìonaidh seo ann an deigh mara Antartaig buaidh mhòr a thoirt air gnàth-shìde na Talmhainn. Tha àite deatamach aig deigh mara ann a bhith a’ fuarachadh a’ phlanaid le bhith a’ nochdadh lùth na grèine air ais dhan àile. Bidh e cuideachd ag obair mar insulation airson a’ chuain agus a’ gineadh tomadan uisge fuar, saillte a bhios a’ stiùireadh sruthan cuantan cruinne. Is e a’ chearcall reothadh-leaghaidh bliadhnail seo de deigh mara Antartaig aon de na h-atharrachaidhean ràitheil as motha air an Talamh.

Is e an tomhas a thathar a’ cleachdadh airson sùil a chumail air ìre deigh mara an raon uachdar iomlan far a bheil co-dhiù 15% còmhdaichte le deigh mara. San t-Sultain am-bliadhna, ràinig ìre deighe na mara ìre saideal ìosal airson an àm sin den bhliadhna. Chunnaic a’ bhliadhna roimhe cuideachd lùghdachadh ann an ìre deigh na mara, le buaidh uamhasach air penguins an Ìmpire. Ann an aon roinn far an deach deigh na mara a chall, cha do mhair iseanan beò ann an ceithir às gach còig làraich briodachaidh.

Tha an crìonadh ann an deigh mara Antartaig air a bhith dùbhlanach ro-innse ceart. Tha e doirbh do mhodailean gnàth-shìde ro-innseach an gluasad a chaidh fhaicinn ann an ìre deigh mara Antartaig eadar 1979 agus 2018 ath-riochdachadh. Ged a tha na modailean sin air ro-innse soirbheachail a dhèanamh air blàthachadh cuantan is uachdar na talmhainn, tha iad air a bhith a’ strì ri atharrais air deigh mara Antartaig.

Thathas fhathast a’ sgrùdadh na h-adhbharan air cùl nach deach atharrais ceart a dhèanamh air deigh mara Antartaig. Chaidh atharrachaidhean ann am pàtrain gaoithe is tonn, caochlaidheachd nàdarra, ozone stratospheric, agus uisge leaghaidh bho chlàr-deighe an Antartaig a mholadh mar mhìneachaidhean a dh’ fhaodadh a bhith ann. Ach, chan eil gin air freagairt deimhinnte a thoirt seachad gu ruige seo.

Tha e na dhùbhlan cuideachd tiugh deigh mara Antartaig a thomhas, leis nach urrainn dha saidealan a thomhas gu dìreach. Tha dàta cuibhrichte mu thiugh deigh mara a’ tighinn bho thuill air an drileadh ann an deigh na mara, stèiseanan sgrùdaidh, agus tomhasan inntrigidh electromagnetic.

Tha an crìonadh ann an deigh mara Antartaig na adhbhar dragh a dh’ fhaodadh buaidh mhòr a thoirt air siostam gnàth-shìde na Talmhainn. Tha feum air tuilleadh rannsachaidh gus na h-adhbharan bunaiteach a thuigsinn agus gus ro-innse ceart a dhèanamh air atharrachaidhean san àm ri teachd ann an ìre is tiugh deighe mara Antartaig.

