Atlas Cruinne-cruinne Protein: A’ Lorg Teaghlaichean Pròtain Ùra agus Filltean

Tha luchd-rannsachaidh aig Oilthigh Basel agus Institiud Bioinformatics SIB na h-Eilbheis air lorg ùr-nodha a dhèanamh ann an raon saidheans pròtain. A’ cleachdadh cumhachd ionnsachadh domhainn, tha iad air na ceudan de theaghlaichean pròtain ùra a chomharrachadh agus eadhon pasgan pròtain ùr a tha dùil. Chaidh na co-dhùnaidhean aca fhoillseachadh anns an iris chliùiteach, Nature.

Taing don inneal AI rèabhlaideach, AlphaFold, tha ro-innse structaran pròtain le fìor chruinneas air a thighinn gu buil. Tha an inneal seo, air a thrèanadh air luach deicheadan de dhàta pròtain, air seallaidhean luachmhor a thoirt seachad air cumaidhean phròtainean. An-uiridh a-mhàin, shoirbhich le AlphaFold 215 millean pròtain iongantach, a’ toirt a-steach an fheadhainn nach deach a sgrùdadh gu farsaing tro dhòighean deuchainneach.

Chleachd an sgioba rannsachaidh, air a stiùireadh leis an Àrd-ollamh Torsten Schwede agus Joana Pereira, beairteas fiosrachaidh pròtain AlphaFold gus lìonra eadar-ghnìomhach de 53 millean pròtain a thogail. Taobh a-staigh an lìonra seo, chomharraich iad 290 teaghlach pròtain ùr agus lorg iad pasgan pròtain gun samhail a bha coltach ri cumadh flùr.

Gus an lìonra seo a dhèanamh ruigsinneach don choimhearsnachd shaidheansail, leasaich an sgioba goireas lìn eadar-ghnìomhach leis an t-ainm “Protein Universe Atlas.” Leigidh an àrd-ùrlar seo le luchd-saidheans, oileanaich, agus tidsearan sgrùdadh a dhèanamh air iomadachd pròtain, bho structar gu gnìomh gu mean-fhàs.

Tha àite deatamach air a bhith aig innealan stèidhichte air ionnsachadh domhainn san lorg seo. Le bhith a’ cleachdadh na h-innealan sin, bha e comasach don sgioba cumhachd AI a luathachadh gus seallaidhean ùra a lorg anns an lìonra pròtain. Tha buaidh mhòr aig an adhartas seo air diofar raointean, bho rannsachadh bunaiteach gu leasachadh dhrogaichean agus innleadaireachd pròtain.

Fhuair obair na sgioba rannsachaidh taic bho thabhartas bho SIB, a’ soilleireachadh cho cudromach sa tha amalachadh AI ann an goireasan saidheans beatha. Tha an sgrùdadh seo na theisteanas air comas cruth-atharrachail ionnsachadh domhainn agus algorithms tùrail ann an rannsachadh saidheansail.

Gu crìch, tha Atlas Cruinne Protein a’ fosgladh chothroman inntinneach dha luchd-rannsachaidh agus luchd-foghlaim saoghal falaichte phròtainean a sgrùdadh. Leis a’ chruinneachadh mhòr de theaghlaichean pròtain agus fhilleadh, tha an goireas seo a’ gealltainn gun dèan e tuilleadh lorg agus adhartas ann an raon saidheans pròtain.

