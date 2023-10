An àm ri teachd de reul-eòlas: tuigse fuadain agus am bot suirbhidh gluasadach soilleir

Tha inntleachd fuadain (AI) air a bhith na chuspair deasbaid, le còmhraidhean a’ dol bho a chomas air an saoghal a shàbhaladh gu a chomas air a thoirt gu crìch. Anns an t-sreath ficsean saidheans Mrs Davis, tha AI cumhachdach leis an t-ainm Mrs Davis gu bhith na phàirt riatanach de chomann-daonna. Ach, chan eil a h-uile duine a 'cur earbsa dall anns an teicneòlas seo, leis gu bheil Simone, cailleachan-dubha teagmhach, a' bualadh air cùmhnant leis a 'Bh-Uas Davis a tha a' toirt a-steach a bhith a 'lorg agus a' sgrios na Soitheach Naoimh.

Anns an fhìor shaoghal, chaidh AI a chuir gu obair ann an grunn raointean, a ’toirt a-steach reul-eòlas. O chionn ghoirid, thug sgioba eadar-nàiseanta de speuradairean air an stiùireadh le luchd-rannsachaidh aig Oilthigh Northwestern a-steach inneal reul-eòlais AI ùr ris an canar Bright Transient Survey Bot (BTSbot). Tha an inneal seo ag amas air fèin-ghluasad a dhèanamh air a’ phròiseas saothair gus supernovae tagraiche a chomharrachadh.

Shoirbhich leis an BTSbot, ann an co-obrachadh le teileasgopan robotach, supernova nach deach a lorg roimhe seo a chomharrachadh, a dhearbhadh agus a sheòrsachadh às aonais com-pàirt daonna sam bith. Tha an t-adhartas seo a’ comharrachadh a’ chiad uair a tha sreath de innealan-fuadain agus algoirmean AI air obrachadh còmhla gus an leithid de lorg a dhèanamh. Le bhith a’ toirt air falbh daoine bhon phròiseas, tha barrachd ùine aig speuradairean airson mion-sgrùdadh a dhèanamh air beachdan agus beachd-bharailean ùra a leasachadh.

Mar as trice bidh am pròiseas lorg airson supernovae a’ toirt a-steach sgrùdadh le làimh air grunn ìomhaighean den aon phàirt den speur a chaidh a thogail aig amannan eadar-dhealaichte. Tha feum air a’ phròiseas seo, a bheir ùine, gus tobraichean solais ùra a chomharrachadh, a dh’ fhaodadh a bhith nan supernovae. Aon uair ‘s gu bheil tagraiche air a chomharrachadh, feumaidh speuradairean dàta speactram a chruinneachadh gus a nàdar a dhearbhadh. Bidh innealan fèin-ghluasadach mar BTSbot a’ sgioblachadh a’ phròiseis seo, a’ leigeil le speuradairean fòcas a chuir air an obair as inntinniche ann a bhith ag eadar-mhìneachadh an dàta.

Gus BTSbot a thrèanadh, chleachd an sgioba 1.4 millean ìomhaigh tasglainn, a’ toirt a-steach an fheadhainn de supernovae dearbhte agus stòran solais sealach eile. Le bhith a’ dèanamh coimeas eadar grunn ìomhaighean de na speuran, bidh an siostam AI a’ comharrachadh supernovae tagraiche agus a’ co-òrdanachadh le teileasgop robotach gus dàta speurail fhaighinn. Thèid an dàta an uairsin a chuir airson mion-sgrùdadh agus tha na toraidhean iomlan air an roinn air-loidhne.

Fhad ‘s a tha luchd-saidheans a’ leantainn air adhart a ’sgrùdadh crìochan agus cleachdadh AI, bidh innealan leithid BTSbot a’ cur ri èifeachdas rannsachadh speurail. Le bhith ag fèin-ghluasad cuid de ghnìomhan, bidh AI a’ saoradh ùine luachmhor dha speuradairean a dhol a-steach nas doimhne do na beachdan aca agus dìomhaireachdan na cruinne fhuasgladh. Cho fad ‘s a tha AI fhathast ag amas air sgrùdadh a dhèanamh air a’ chosmos, tha an comas aige a bhith buannachdail don chinne-daonna fìor mhòr.

