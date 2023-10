Sgrùdadh Lunar tro Phrògram Artemis aig NASA ag amas air dìomhaireachdan àite domhainn fhuasgladh

Tha eòlaichean aig an 74mh Còmhdhail Reul-eòlais Eadar-nàiseanta ann am Baku den bheachd gu bheil comas aig prògram Artemis eadar-nàiseanta NASA, le fòcas air sgrùdadh gealaich, sgrùdadh domhainn a dhèanamh air sgrùdadh fànais agus an t-slighe a dhealbhadh airson còmhnaidh daonna air a’ Ghealach agus Mars san àm ri teachd. Tha am pròiseact Artemis, a chaidh a chuir air bhog air 16 Samhain, 2022, leis an soitheach-fànais Orion gun luchd-obrach a’ cuairteachadh na gealaich, a’ comharrachadh clach-mhìle chudromach ann an sgrùdadh fànais.

Tha an amas fad-ùine airson a bhith a’ tuineachadh buidhnean celestial eile air a stiùireadh leis an tuigse gu bheil goireasan na Talmhainn gun chrìoch. Tha Miguel Bello Mora, Àrd-stiùiriche Buidheann Fànais na Spàinne, a’ cur cuideam air cho cudromach sa tha e tuineachaidhean daonna a stèidheachadh ann an àrainneachdan eile, ag ràdh, “Thig na goireasan againn air an Talamh gu crìch airson an t-sluaigh aig a’ cheann thall, agus mar sin feumaidh sinn àrainneachdan eile a thuineachadh, mar as luaithe is ann as fheàrr. .”

Tha eòlaichean fànais ag ràdh gu bheil misean le sgioba chun Ghealach deatamach ann a bhith a’ tuigsinn na buaidhean fiosaigeach agus bith-eòlasach a tha aig sgrùdadh domhainn air speuradairean. Tha sgrùdaidhean air an Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta (ISS) air nochdadh mar-thà na buaidhean eanchainn agus eòlas-inntinn a tha speuradairean a’ faighinn tro mhiseanan fànais fad-ùine. Tha an ISS a’ frithealadh mar analogue luachmhor airson miseanan gealaich agus Mars san àm ri teachd, a’ toirt sealladh dhuinn air na dùbhlain a tha an cois trom-tharraing nas lugha agus rèididheachd àrdaichte.

Bidh Artemis 2, a tha clàraichte san t-Samhain 2024, na fhianais air a’ chiad mhisean criutha gus a’ Ghealach a orbitadh, air a leantainn le misean orbital eile mar phàirt de Artemis 3 san Dùbhlachd 2025. Bidh na miseanan sin ag ullachadh an t-slighe airson ionad a stèidheachadh a bhios a’ cuairteachadh na gealaich, a’ frithealadh. mar àite tòiseachaidh airson sgrùdadh fànais domhainn. Le leasachadh charbadan tighinn air tìr, pods aonaranachd gus measadh a dhèanamh air buaidhean saidhgeòlach agus corporra mhiseanan fad-ùine, agus gèar dìon gus speuradairean a dhìon bho rèididheachd fànais, tha NASA gu dùrachdach ag ullachadh airson tighinn air tìr sa ghealach le sgioba.

Bidh an ath mhisean, Artemis 2, a’ toirt a-steach grunn bhuill den sgioba, le bhith a’ toirt a-steach speuradairean boireann, leithid Christina Hammock Koch bho NASA agus Jeremy Hansen bho Bhuidheann Fànais Chanada. Tha an riochdachadh criutha eadar-mheasgte seo ag amas air barrachd bhoireannaich a bhrosnachadh gus dreuchdan a leantainn ann an sgrùdadh fànais agus àrdachadh riochdachadh boireann sa ghnìomhachas.

