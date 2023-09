Arianespace gus Saideal Geostationary Beag a chuir air bhog airson Intelsat air Ariane 6

Tha Arianespace air ainm a chuir ri cùmhnant le Intelsat gus an saideal IS-45 a chuir air bhog sa chiad leth de 2026. Thèid an saideal a chuir air bhog air an Ariane 6, gu sònraichte an tionndadh Ariane 64. Bidh an saideal IS-45, le cuideam aon tunna, a’ giùlan uallach pàighidh de 12 transponders Ku-band. Tha e stèidhichte air an àrd-ùrlar HummingSat a chaidh a leasachadh le Swissto12 le taic bho Bhuidheann Fànais na h-Eòrpa.

Tha an cùmhnant seo a’ comharrachadh faisg air 40 bliadhna bho rinn Arianespace a’ chiad fhoillseachadh airson Intelsat, a’ cur an saideal Intelsat 507 ann an orbit geostationary san Dàmhair 1983. Ach, tha a’ mhargaidh airson saidealan geostationary air atharrachadh gu mòr bhon uairsin. Aig aon àm aig cridhe a’ mhargaidh cur air bhog malairteach, tha an t-iarrtas airson na saidealan sin air a dhol sìos anns na bliadhnachan mu dheireadh mar thoradh air àrdachadh ann an constellations bann-leathann ann an orbit ìosal na Talmhainn.

Tha Stéphane Israel, Ceannard Arianespace, a’ cur cuideam air a’ ghluasad seo san iarrtas, ag ràdh gu bheil nas lugha de shaidealan geostationary a-nis gan òrdachadh, agus nach eil iad cho trom ‘s a b’ àbhaist dhaibh a bhith. A dh 'aindeoin a' chrìonaidh seo, tha companaidhean cur air bhog fhathast den bheachd gu bheil am margadh malairteach geostationary orbit (GEO) cudromach. Tha Tory Bruno, Ceannard United Launch Alliance, den bheachd gum fuirich a’ mhargaidh seo seasmhach aig timcheall air 10 cur air bhog gach bliadhna. Tha Tom Ochinero, iar-cheann-suidhe reic malairteach aig SpaceX, cuideachd a’ cur cuideam air cho cudromach sa tha margaidh GEO agus a’ cur às don aithris mu chuirmean GEO a’ falbh.

Ach, tha an luchd-gnìomh ag aideachadh gur e constellations bann-leathann am prìomh adhbhar airson iarrtas cur air bhog. Feumaidh dealbhadh nan constellations sin astar cunbhalach de chuir air bhog, eadhon às deidh an siostam a chrìochnachadh, mar a thèid seann saidealan a chuir nan àite. Tha Israel a’ toirt fa-near, ged a tha GEO fhathast an làthair, gur e constellations a-nis an einnsean as làidire airson fàs.

