Sgrùdadh bholcàno Earra-Ghàidheal a’ comharrachadh gu bheilear a’ lorg tasgaidhean daoimean ùra

Tha luchd-rannsachaidh bho Oilthigh Curtin air lorg mòr a dhèanamh ann a bhith a’ sgrùdadh chreagan làn daoimean bho bholcàno Earra-Ghàidheal ann an Astràilia an Iar. Tha iad air an treas tàthchuid a tha a dhìth a chomharrachadh a tha riatanach airson daoimeanan pinc luachmhor a chruthachadh. Dh’ fhaodadh an lorg seo buaidh mhòr a thoirt air rannsachadh cruinneil airson tasgaidhean daoimean ùra.

Tha an sgrùdadh, a chaidh fhoillseachadh ann an Nature Communications, a’ nochdadh, a bharrachd air gualain domhainn taobh a-staigh na Talmhainn agus feachdan bho bhith a’ bualadh air lannan teactonaig, gu bheil làthaireachd daoimeanan pinc air uachdar na Talmhainn ag iarraidh mòr-thìrean a bha “air an sìneadh” aig àm briseadh mòr-thìreach ceudan de mhilleanan de bliadhnaichean air ais. Chruthaich an sìneadh seo beàrnan ann an rùsg na Talmhainn tro am faodadh magma a bha a’ giùlan daoimean èirigh.

Tha prìomh neach-rannsachaidh an Dotair Hugo Olierook a' mìneachadh gu bheilear a' meas gu bheil Earra-Ghàidheal 1.3 billean bliadhna a dh'aois, ga fhàgail 100 millean bliadhna nas sine na bha dùil roimhe. Tha a chruthachadh ceangailte ri briseadh seann supercontinent. Bha an roinn far a bheil tasgadh daoimean Earra-Ghàidheal suidhichte mar thoradh air tubaist eadar sgìre Kimberley agus ceann a tuath Astràilia, a’ cruthachadh sgarfa san dùthaich nach slànaich gu bràth.

Tha an Dotair Olierook a’ cur cuideam air gu bheil am measgachadh de ghualain dhomhainn, bualadh mòr-thìreach, agus sìneadh an fhearainn deatamach airson daoimeanan pinc a lorg. Tha e den bheachd, le bhith ag aithneachadh nan trì grìtheidean sin, gum bi e comasach tasgaidhean daoimean ùra a lorg, coltach ris a’ mhèinn ainmeil ann an Earra-Ghàidheal, a bha aig aon àm mar an stòr daoimeanan nàdarra as motha san t-saoghal.

Ach, tha an Dr. Olierook ag aideachadh gum bi dùbhlain ann a bhith a’ lorg tasgaidhean daoimean pinc ùra. Chaidh a’ mhòr-chuid de thasgaidhean daoimean a lorg ann am meadhan seann mòr-thìrean leis gu bheil bholcànothan fosgailte nas fhasa an lorg. Tha bholcàno Earra-Ghàidheal, a tha suidhichte aig crois-rathaid dà sheann mhòr-thìr, air còrr air 90 sa cheud de daoimeanan pinc an t-saoghail a thoirt gu buil.

Tha an co-ùghdar agus am prìomh eòlaiche-chreige Murray Rayner à Rio Tinto a’ cur cuideam air cho cudromach sa tha aois agus suidheachadh a’ bholcàno ann an Earra-Ghàidheal ann a bhith a’ tuigsinn mar a chaidh na seudan tearc is prìseil sin a chruthachadh. Chaidh an sgrùdadh a dhèanamh le luchd-rannsachaidh ceangailte ri Ionad John de Laeter aig Oilthigh Curtin, Clàran-ama Buidheann Siostaman Mèinnearachd, agus Buidheann Rannsachaidh Earth Dynamics.

Gu crìch, tha lorg an treas boillsgeadh a tha riatanach airson tasgaidhean daoimean ùra a chomharrachadh a’ fosgladh chothroman ùra airson sgrùdadh daoimean. Tha tuigse nas fheàrr aig luchd-rannsachaidh a-nis air na suidheachaidhean a dh’ fheumar airson daoimeanan pinc a chruthachadh agus cumaidh iad orra a’ coimhead airson bholcànothan le daoimean ann an Astràilia agus roinnean eile.

Stòr: Oilthigh Curtin, Conaltradh Nàdair.