Tha sgrùdadh ùr a’ moladh gum faodadh eileamaidean ro-throm a bhith ann an asteroids ultradense

Tha sgrùdadh o chionn ghoirid air faighinn a-mach gum faodadh cuid de asteroids ultradense san t-siostam grèine againn a bhith air an dèanamh suas de eileamaidean ro-throm nach fhacas a-riamh air an Talamh. Tha dùmhlachd fada nas motha aig na asteroids sin na stuth àbhaisteach a lorgar air a’ phlanaid againn, a’ dèanamh an cuid sgrìobhaidh gun samhail agus inntinneach dha luchd-saidheans.

Is e aon eisimpleir a tha ann an Asteroid 33 Polyhymnia, a tha suidhichte anns a’ phrìomh chrios asteroid eadar Mars agus Jupiter. Tha dùmhlachd Polyhymnia cho mòr is nach urrainnear a choimeas ri rud sam bith air an Talamh. Tha seo air toirt air luchd-rannsachaidh a bhith den bheachd gum faodadh e fhèin agus asteroids eile den aon seòrsa a bhith a’ toirt a-steach seòrsaichean de stuth nach deach a lorg nach gabh a mhìneachadh le bhith a’ cleachdadh fiosaig àbhaisteach.

Bha an sgrùdadh, air a stiùireadh le Johann Rafelski agus a cho-obraichean bho Oilthigh Arizona, a’ cuimseachadh air nithean ultradense toinnte (CUDOn). Tha dùmhlachd nas motha aig na buidhnean speurail seo na tha aig osmium, is e sin an eileamaid as dùmhail a tha a’ nochdadh gu nàdarra air an Talamh. Tha an luchd-rannsachaidh a’ moladh gum faodadh asteroids mar Polyhymnia a bhith air an dèanamh suas de eileamaidean le àireamhan atamach nas àirde na 118, nach deach fhaicinn a-riamh roimhe.

Tha an sgrùdadh, a chaidh gabhail ris airson fhoillseachadh anns an European Physical Journal Plus, a’ moladh gum faodadh “eilean de sheasmhachd niuclasach” a bhith timcheall air àireamhan atamach 164, far am faodadh eileamaidean trom a bhith ann. Ged a tha eileamaidean taobh a-muigh àireamh atamach 118 an-dràsta teòiridheach agus neo-sheasmhach, thathar an dùil gun àrdaich dùmhlachd nan eileamaidean sin nas fhaide sìos a’ chlàr ràitheil.

Ma thèid a dhearbhadh gu bheil cuid de asteroids anns a’ chrios asteroid a’ toirt a-steach eileamaidean nach fhaighear, dh’ fhaodadh iad a bhith nan targaidean airson miseanan mèinnearachd san àm ri teachd. Tha e na shealladh inntinneach gum faighear eileamaidean trom-throm, eadhon an fheadhainn a tha neo-sheasmhach no neo-fhaicsinneach, bhon taobh a-staigh den t-siostam grèine againn fhèin.

Ann an co-dhùnadh, tha an sgrùdadh seo a’ soilleireachadh na dh’ fhaodadh a bhith aig eileamaidean ro-throm ann an asteroids ultradense, a dh’ fhaodadh seallaidhean cudromach a thoirt seachad mu cho-dhèanamh siostam na grèine againn agus slighean ùra fhosgladh airson sgrùdadh agus togail ghoireasan san àm ri teachd.

Stòr: Eileamaidean fìor-throm agus stuth ultradense, Springer