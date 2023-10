Faodaidh obair le Robots leantainn gu loafing sòisealta, lorg sgrùdaidh

Tha sgrùdadh o chionn ghoirid a rinn luchd-saidheans aig Oilthigh Teicnigeach Berlin air faighinn a-mach gum faod obair le innealan-fuadain leantainn gu loafing sòisealta, far am bi daoine fa leth a’ gabhail fois agus a’ leigeil le an co-obraichean an obair a dhèanamh na àite. Rinn an luchd-rannsachaidh sgrùdadh a bheil daoine a’ nochdadh biadh sòisealta nuair a bhios iad ag obair còmhla ri innealan-fuadain.

Rinn an luchd-saidheans gnìomh sgrùdaidh easbhaidhean gnìomhachais coltach ris, far an deach ìomhaighean de bhùird-chuairt a thoirt do chom-pàirtichean agus bha aca ri sgrùdadh a dhèanamh orra airson mearachdan. Chaidh innse dha leth de na com-pàirtichean gu robh na bùird cuairteachaidh air an sgrùdadh le inneal-fuadain mu thràth, agus cha deach am fiosrachadh seo a thoirt don leth eile.

Aig a 'chiad shealladh, bha e coltach nach robh làthaireachd an inneal-fuadain a' dèanamh diofar sam bith ann an giùlan agus coileanadh chom-pàirtichean. Ach, às deidh sgrùdadh nas mionaidiche, lorg an luchd-rannsachaidh gu robh an fheadhainn a bha eòlach air an sgrùdadh a rinn an inneal-fuadain roimhe a ’glacadh nas lugha de lochdan aig ìrean nas fhaide air adhart den obair. Tha seo a’ nochdadh iongantas ris an canar “coimhead ach gun a bhith a’ faicinn, ”far a bheil daoine fa leth a’ fàs nas lugha de chom-pàirteachadh inntinneil ann an gnìomh nuair a tha iad an urra ri teicneòlas.

Thug ùghdaran an sgrùdaidh rabhadh cuideachd gum faodadh buaidh sàbhailteachd a bhith aig a’ chall brosnachaidh seo agus an lughdachadh aire gu mion-fhiosrachadh, gu sònraichte ann an gnìomhachasan far a bheil sgrùdadh dùbailte cumanta. Dh’aidich iad gu robh cuid de chuingealachaidhean aig an sgrùdadh aca, a’ toirt a-steach suidheachadh an obair-lann agus an fhìrinn nach robh com-pàirtichean ag obair gu dìreach leis an inneal-fuadain.

Tha feum air tuilleadh rannsachaidh gus ìre na cùise seo a sgrùdadh ann an àrainneachdan obrach fìor agus a’ bhuaidh a bheir e air builean obrach. Bidh e deatamach gun tuig thu na buaidhean àicheil a dh’ fhaodadh a bhith aig a bhith ag obair le innealan-fuadain fhad ‘s a tha teicneòlas a’ leantainn air adhart ag adhartachadh ann an co-obrachadh daonna-robot.

