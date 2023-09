Thog daoine structaran fiodha o chionn leth mhillean bliadhna, lorg sgrùdadh

Tha luchd-rannsachaidh bho Oilthigh Liverpool agus Oilthigh Aberystwyth air fianais a lorg gu robh daoine a’ togail structaran fiodha bho chionn leth mhillean bliadhna. Chladhaich an sgioba fiodh air a dheagh ghleidheadh ​​​​aig làrach arc-eòlais Eas Kalambo ann an Zambia, a tha a’ dol air ais co-dhiù 476,000 bliadhna, ro àm mean-fhàs Homo sapiens. Tha comharran gearraidh innealan cloiche air a’ choille a’ toirt fianais gun do chumadh daoine tràth agus gun do cheangail iad dà chlàr mhòr gus structar a chruthachadh, is dòcha àrd-ùrlar no pàirt de thaigh-còmhnaidh.

Tha an lorg seo a’ toirt dùbhlan don bheachd a bha aig daoine bho Linn na Cloiche gu robh iad gluasadach. Bha an sgìre a’ toirt seachad stòr uisge maireannach agus pailteas bìdh, a’ leigeil leis na daoine sin structaran a thuineachadh agus a thogail. Tha lorg structaran fiodha a’ sealltainn gun robh eòlas, mac-meanmna agus sgilean aig na daoine tràtha sin gus rudeigin a chruthachadh nach robh ann a-riamh roimhe.

Chleachd an sgioba rannsachaidh dòighean suirghe luminescence ùra gus aois nan lorgan a dhearbhadh. Le bhith a 'dèanamh anailis air an turas mu dheireadh a bha mèinnirean anns a' ghainmhich mun cuairt air a bhith fosgailte do sholas na grèine, b 'urrainn don luchd-rannsachaidh am fiodh a shuidheachadh aig aois leth-mhillean bliadhna. Tha buaidh mhòr aig an dòigh cinn-latha ùr seo air a bhith a’ tuigsinn mean-fhàs daonna agus leigidh e le bhith a’ dol air ais ann an tìm.

Tha làrach Eas Kalambo, a tha suidhichte air Abhainn Kalambo, na laighe air crìoch Zambia agus Roinn Rukwa ann an Tansainia. Tha e ainmeil airson a chudromachd àrc-eòlais agus chaidh ainmeachadh airson a bhith air liosta Dualchas na Cruinne aig UNESCO. Tha na co-dhùnaidhean o chionn ghoirid a’ soilleireachadh cho cudromach sa tha an làrach, agus tha luchd-rannsachaidh ag argamaid airson a bhith air aithneachadh mar Làrach Dhualchas na Cruinne aig na Dùthchannan Aonaichte.

Tha an rannsachadh seo mar phàirt den phròiseact nas fharsainge “Deep Roots of Humanity”, air a mhaoineachadh le Comhairle Rannsachaidh Ealain is Daonnachdan na RA. Tha e ag amas air sgrùdadh a dhèanamh air mar a leasaich teicneòlas daonna ann an Linn na Cloiche. Tha am pròiseact a’ toirt a-steach co-obrachadh le Coimisean Glèidhteachais Dualchas Nàiseanta Zambia, Taigh-tasgaidh Livingstone, Taigh-tasgaidh Moto Moto, agus an Taigh-tasgaidh Nàiseanta ann an Lusaka. Tha an luchd-rannsachaidh an dùil gun nochd tuilleadh lorgaidhean inntinneach bho ghainmhich làn uisge làrach Eas Kalambo.