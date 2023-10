Bidh arc-eòlaichean a’ faighinn a-mach “Golden Orbs” ann an Tunail Maya

Tha arc-eòlaichean a bha ag obair ann an seann sgìrean Maya air lorg nach fhacas a-riamh - dà “orbs òir” a chaidh a lorg am broinn tunail a bha falaichte roimhe. Chaidh na h-orbs, air an dèanamh le crèadh air am pasgadh ann am film òir, a lorg ann an tunail taobh fo theampall an nathair iteach ann am Mexico. Bha ballachan an tunail cuideachd còmhdaichte le stuth òir, a thug air luchd-rannsachaidh a chreidsinn gu robh an t-àite a 'frithealadh adhbhar deas-ghnàthach naomh. Tha cuid de luchd-rannsachaidh a’ cumail a-mach gun deach na ballachan a dhealbhadh gus atharrais a dhèanamh air a’ chosmos agus gus àite a thoirt dha na Maya airson speur na h-oidhche a sgrùdadh.

Gu sònraichte, tha mìosachan Maya air a calibratadh gu mòr ri crìochan orbital nam planaidean san t-siostam grèine againn, gu sònraichte na planaidean a-staigh. Bha na Maya gu sònraichte air leth inntinneach le orbit Mars, mar a chithear anns an Dresden Codex, an cunntas sgrìobhte as sine a tha aithnichte bho Ameireagaidh. Bidh an codex a’ taisbeanadh na Maya a’ tracadh agus a’ toirt cunntas air a’ mhìosachan aca a thaobh gluasad Mars thar na speuran.

Dh’ fhaodadh àite cudromach a bhith aig na orbs òrail ann an sgrùdadh Maya air a’ Phlanaid Dhearg, gan cuideachadh le bhith a’ faighinn tuigse fharsaing air speur na h-oidhche. Ged a tha an dearbh adhbhar aca fhathast mì-chinnteach, tha lorg nan orbs sin a 'toirt seachad tuilleadh fianais air eòlas saidheansail adhartach Maya agus an tuigse gun choimeas air buidhnean celestial.

