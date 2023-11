Bidh an speuradair Apollo 13 Thomas K. a’ dol seachad gu suarach aig 87, a’ fàgail dìleab fuasgladh-cheistean

Tha Tòmas K. “TK” Mattingly, speuradair cliùiteach NASA aig an robh pàirt chudromach ann am misean mì-chliùiteach Apollo 13, air bàsachadh aig aois 87. Chuidich oidhirpean fuasgladh-cheistean iongantach Mattingly bho smachd talmhainn gus an sgioba a thoirt air ais gu sàbhailte air an Talamh, a dh’ aindeoin a bhith air a thoirt a-mach às a’ mhisean mus deach a chuir air bhog mar thoradh air a bhith fosgailte do rubella.

Ged nach robh e comasach dha pàirt a ghabhail anns an itealan fhèin, bha eòlas Mattingly air leth luachmhor nuair a chuir spreadhadh às don bhàta-fànais air an t-slighe chun Ghealach. A’ cleachdadh an eòlais agus an innleachdas aige, dhealbhaich Mattingly modhan-obrach bho Mission Control gus cumhachd a ghleidheadh, a’ dèanamh cinnteach gun tèid e a-steach gu àile na Talmhainn a-rithist gu soirbheachail. Mar thoradh air an sin, bha e comasach dha na speuradairean Seumas Lovell, Jack Swigert, agus Fred Haise a bhith beò air an turas cliathadh.

Leudaich tabhartasan sònraichte Mattingly nas fhaide na misean Apollo 13. A 'tòiseachadh air a dhreuchd mar phìleat Cabhlach na SA, chaidh a thaghadh mar phàirt den chlas speuradair ann an 1966. An dèidh sin bha e na phìleat modal stiùiridh air misean Apollo 16 agus dh 'òrduich e dà mhisean Space Shuttle, a' fàgail buaidh mhaireannach air rannsachadh àite. .

Chaidh an sgeulachd iongantach aige a neo-bhàsmhor anns an fhilm chliùiteach 1995 “Apollo 13,” leis an actair Gary Sinise a’ riochdachadh Mattingly. Tro a dhealas, a chuid eòlais, agus a chomasan fuasgladh-cheistean, bha pàirt cudromach aig Mattingly ann a bhith ag adhartachadh ar tuigse air àite agus a’ fuasgladh na slighe airson rannsachadh fànais san àm ri teachd.

FAQ:

C: Dè an dreuchd a bh’ aig Thomas K. Mattingly ann am misean Apollo 13?

A: Chaidh Mattingly a shònrachadh an toiseach mar phìleat modal stiùiridh airson itealan Apollo 13 ach chaidh a stèidheachadh mar thoradh air a bhith fosgailte do rubella. Ach, bha pàirt deatamach aige bho smachd talmhainn le bhith a’ dealbhadh mhodhan gus cumhachd a ghleidheadh, a’ dèanamh cinnteach gum biodh an sgioba a’ faighinn a-steach gu soirbheachail.

C: Dè na h-iomairtean eile anns an do ghabh Tòmas K. Mattingly pàirt?

A: Bha Mattingly na phìleat modal àithne air misean Apollo 16 agus dh’ òrduich e dà mhisean Space Shuttle.

C: Ciamar a fhuair Mattingly urram ann an cultar mòr-chòrdte?

F: Chaidh na chuir Mattingly gu mòr an cèill anns an fhilm 1995 "Apollo 13," leis an actair Gary Sinise a' cluich a charactar.