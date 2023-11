Bidh Gaisgeach Apollo 13 TK a’ dol seachad air falbh aig 87

Tha speuradair ainmeil NASA, Tòmas K. “TK” Mattingly, aig an robh pàirt chudromach ann am misean Apollo 13, air bàsachadh aig aois 87. Chuidich oidhirpean Mattingly fuasgladh-cheistean bho smachd talmhainn gus dèanamh cinnteach gum biodh am misean air ais gu sàbhailte criutha.

Chaidh Mattingly, a thòisich air a chùrsa-beatha mar phìleat Cabhlach na SA, a shònrachadh an toiseach mar phìleat modal stiùiridh airson itealan Apollo 13. Ach, mar thoradh air a bhith fosgailte do rubella, chaidh a thoirt a-mach às a’ mhisean dìreach 72 uair mus deach a chuir air bhog. Is beag a bha fios aig duine, gum biodh sgilean Mattingly deatamach an aghaidh mòr-thubaist ris nach robh dùil.

Air an t-slighe chun Ghealach, rinn spreadhadh droch mhilleadh air an t-soitheach-fànais. Gu fortanach, nach robh gu fortanach air an tinneas fhaighinn, chaidh iad gu sgiobalta gu Mission Control agus dh’ obraich iad gu dìcheallach gus modhan-obrach a leasachadh a ghlèidh cumhachd. Aig a’ cheann thall thug na modhan sin cothrom don charbad a chaidh a mhilleadh a dhol a-steach gu àile na Talmhainn gu soirbheachail, a’ dèanamh cinnteach gum mair na speuradairean Seumas Lovell, Jack Swigert, agus Fred Haise.

Chaidh gaisgeachd Mattingly aig misean Apollo 13 a nochdadh nas fhaide air adhart anns an fhilm chliùiteach 1995, “Apollo 13”, far an deach a riochdachadh leis an actair Gary Sinise. Fhad ‘s a ghlac am film an dian agus na dùbhlain a bha mu choinneimh a’ chriutha, bha oidhirpean fìor Mattingly mar mheadhan air an tilleadh sàbhailte.

Fad a chùrsa-beatha, lean Mattingly air a’ cur ri rannsachadh fànais. Bha e na phìleat modal àithne air misean Apollo 16 agus an dèidh sin ghabh e dreuchd ceannard bàta-fànais ann an dà mhisean Space Shuttle.

Tòmas K. “TK” Tha na chuir Mattingly ri NASA agus ri rannsachadh fànais air buaidh mhaireannach fhàgail. Sheall na comasan fuasgladh-cheistean aige an fhìor spiorad innleachdach agus diongmhaltas a tha a’ mìneachadh speuradairean. Leanaidh dìleab Mattingly air adhart a’ brosnachadh ginealaichean de luchd-rannsachaidh fànais san àm ri teachd.

stòran:

[Phys.org] ( https://phys.org/news/2023-11-apollo-astronaut-thomas-mattingly-dies.html)

CÀBHA

Cò a bh’ ann an Tòmas K. “TK” Mattingly?

Bha Thomas K. “TK” Mattingly na speuradair cliùiteach NASA aig an robh pàirt chudromach ann am misean Apollo 13 agus a chuir gu mòr ri rannsachadh fànais fad a chùrsa-beatha.

Dè a’ phàirt a bh’ aig Mattingly ann am misean Apollo 13?

Chaidh Mattingly a shònrachadh an toiseach mar phìleat modal stiùiridh airson misean Apollo 13 ach chaidh a stèidheachadh mar thoradh air a bhith fosgailte do rubella. Ach, bha na h-oidhirpean fuasgladh-cheistean aige bho smachd talmhainn deatamach gus dèanamh cinnteach gum biodh sgioba a’ mhisean air ais gu sàbhailte.

Ciamar a chuir Mattingly ri tilleadh sàbhailte sgioba Apollo 13?

Às deidh don bhàta-fànais a bhith air a mhilleadh gu mòr le spreadhadh, leasaich Mattingly modhan gus cumhachd a ghleidheadh ​​​​bho smachd talmhainn. Bha na modhan sin mar mheadhan air leigeil leis a’ charbad a chaidh a mhilleadh a dhol a-steach gu àile na Talmhainn gu soirbheachail, a’ dèanamh cinnteach gum mair na speuradairean.

Dè na miseanan eile anns an do ghabh Mattingly pàirt?

A bharrachd air misean Apollo 13, bha Mattingly na phìleat modal stiùiridh air misean Apollo 16 agus an dèidh sin ghabh e dreuchd ceannard bàta-fànais ann an dà mhisean Space Shuttle.

Dè a’ bhuaidh a bh’ aig Mattingly air sgrùdadh fànais?

Sheall na chuir Mattingly ri NASA agus rannsachadh fànais an spiorad innleachdach agus diongmhaltas a tha a’ mìneachadh speuradairean. Tha na comasan fuasgladh-cheistean aige agus an dealas a’ leantainn air adhart a’ brosnachadh ginealaichean ri teachd de rannsachairean fànais.