Bidh an speuradair NASA Thomas K. a’ dol seachad gu ìre mhòr, a’ fàgail air cùlaibh dìleab fuasgladh-cheistean

Tha Thomas K. “TK” Mattingly, speuradair cliùiteach NASA, air bàsachadh gu duilich aig aois 87. Bha Mattingly, a bha ainmeil airson a sgilean smaoineachaidh sgiobalta agus fuasgladh-cheistean, air leth cudromach ann am misean mì-chliùiteach Apollo 13, a dh’ aindeoin nach robh a bhith comasach air a dhol còmhla ris a’ chriutha. Dhaingnich NASA bàs Mattingly ann an aithris a chaidh fhoillseachadh air 31 Dàmhair.

Ged a chaidh Mattingly a shònrachadh an toiseach mar phìleat modal stiùiridh airson Apollo 13, chaidh a stèidheachadh dìreach 72 uair ron mhisean air sgàth 's gum faodadh e nochdadh ri rubella. Is beag a bha fios aige gu robh an dùbhlan as motha aige agus na chuir e ris a’ mhisean fhathast air thoiseach.

Nuair a thachair spreadhadh air bòrd an t-soithich-fànais, a’ cur beatha nan speuradairean ann an cunnart Seumas Lovell, Jack Swigert, agus Fred Haise, thàinig comasan fuasgladh-cheistean Mattingly air thoiseach. A dh’ aindeoin nach do dh’ fhàs e tinn, ghluais Mattingly gèaraichean gu sgiobalta agus chaidh e a-steach do Mission Control, far an robh pàirt deatamach aige ann a bhith a’ leasachadh mhodhan-obrach gus cumhachd a ghleidheadh. Thug an dòigh-obrach ùr-ghnàthach seo cothrom don bhàta-fànais millte a dhol a-steach gu sàbhailte a-steach do àile na Talmhainn, a’ dèanamh cinnteach gum mair an sgioba beò.

Fhuair oidhirpean iongantach Mattingly aig misean Apollo 13 aithne chruinneil, eadhon a’ brosnachadh film Hollywood. Anns an fhilm 1995 "Apollo 13," chaidh caractar Mattingly a riochdachadh leis an tàlantach Gary Sinise.

Fad a bheatha, chuir Mattingly gu mòr ri rannsachadh fànais. Mus robh e an sàs ann an Apollo 13, bha e na phìleat ann an Cabhlach na SA mus deach a thaghadh mar phàirt den chlas speuradair ainmeil ann an 1966. Chaidh Mattingly air adhart gu bhith na phìleat modal stiùiridh airson misean Apollo 16 agus an dèidh sin ghabh e an dreuchd. de chomanndair bàta-fànais ann an dà mhisean Space Shuttle.

Dh’ aithnich Nelson, Rianadair NASA, dìleab Mattingly, ag ràdh, “Chan e a-mhàin gu bheil tabhartasan TK air crìochan sgrùdadh fànais a phutadh ach tha iad cuideachd air an t-slighe a dhealbhadh airson adhartasan luachmhor nar tuigse air a’ chruinne-cè."

Tha bàs Mattingly a’ comharrachadh deireadh linn ann an rannsachadh fànais, ach leanaidh a dhìleab mar neach-fuasglaidh dhuilgheadasan agus speuradair coisrigte air adhart a’ brosnachadh nan ginealaichean ri teachd.

Ceistean Bitheanta (Ceistean Cumanta)

Cò a bh' ann an Tòmas K. Mattingly?

Bha Tòmas K. “TK” Mattingly na speuradair NASA a chuir gu mòr ri rannsachadh fànais. Bha pàirt chudromach aige ann am misean Apollo 13, a dh’ aindeoin nach robh e comasach dha a dhol còmhla ris a’ chriutha air sgàth ’s gum biodh e fosgailte do rubella.

Dè a’ phàirt a bh’ aig Mattingly ann am misean Apollo 13?

Bha Mattingly na phìleat modal stiùiridh airson Apollo 13 ach chaidh a stèidheachadh mus deach a chuir air bhog. Nuair a bha spreadhadh air an t-soitheach-fànais, chleachd Mattingly na sgilean fuasgladh-cheistean aige bho Mission Control gus modhan glèidhidh cumhachd a leasachadh, a’ dèanamh cinnteach gum biodh an carbad millte air ais gu sàbhailte agus gum mair na speuradairean.

Ciamar a chuir Mattingly ri rannsachadh fànais?

A bharrachd air a bhith an sàs ann am misean Apollo 13, bha Mattingly cuideachd na phìleat modal àithne airson misean Apollo 16. Às deidh sin thàinig e gu bhith na cheannard air bàta-fànais ann an dà mhisean Space Shuttle. Tha na chuir Mattingly a’ cur ris an t-slighe airson adhartasan nar tuigse air àite.

stòran:

– [NASA: Thomas K. Mattingly]( https://www.nasa.gov/astronautprofiles/m/

attinglytk)

– [IMDb: Apollo 13 (1995)] (https://www.imdb.com/title/tt0112384/)