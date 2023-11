Astronaut Apollo Thomas Mattingly II air a chuimhneachadh airson na chuir e gu gaisgeil ri Rannsachadh Fànais

Tha an speuradair Apollo Tòmas Coinneach Mattingly II, a tha ainmeil airson na chuir e gu mòr ri soirbheachas Prògram Apollo NASA, air bàsachadh aig aois 87. Bha pàirt deatamach aig Mattingly ann a bhith a’ toirt dhachaigh sgioba Apollo 13 gu sàbhailte às deidh do spreadhadh dragh a chuir air misean na gealaich aca . Chuir Rianadair NASA Bill Nelson an cèill a cho-fhaireachdainn agus mhol e Mattingly airson a ghnìomhan gaisgeil.

Bha Mattingly, a rugadh ann an Chicago air 17 Màrt 1936, air turas iongantach ann an raon sgrùdadh fànais. Às deidh dha ceumnachadh san àrd-sgoil ann am Miami, choisinn e ceum ann an Innleadaireachd Aeronautical bho Oilthigh Auburn. Thòisich Mattingly a chùrsa-beatha ann an Cabhlach na SA agus an dèidh sin chaidh e a-steach do Sgoil Phìleat Rannsachaidh Aerospace Feachd an Adhair mus deach a thaghadh le NASA airson a dhol a-steach don chlas speuradair ann an 1966.

Thàinig aon de na h-amannan as cuimhneachail aig Mattingly aig misean Apollo 13 nuair a bha e fosgailte do rubella mus deach a chuir air bhog. A dh 'aindeoin a bhith stèidhichte, bha pàirt chudromach aig Mattingly ann a bhith a' dèanamh cho-dhùnaidhean deatamach a rinn cinnteach gun tilleadh an sgioba agus an soitheach-fànais a chaidh a mhilleadh gu sàbhailte. Bha an t-eòlas aige agus na sgilean co-dhùnaidh fìor-ùine mar mheadhan air soirbheachas a’ mhisean.

Leudaich euchdan Mattingly nas fhaide na Prògram Apollo. Bha e na phìleat modal àithne airson Apollo 16 agus mar chomanndair bàta-fànais airson miseanan spàl fànais STS-4 agus STS 51-C. Chomharraich Nelson sgil gun choimeas Mattingly mar phìleat agus a dhealas a thaobh ùr-ghnàthachadh agus tapachd an aghaidh dhùbhlain.

Rinn an cleasaiche Gary Sinise cunntas air Mattingly anns an fhilm "Apollo 13", a’ toirt urram dha na chuir e ris. Bithear a’ cuimhneachadh air dìleab Mattingly mar rannsachair gaisgeil agus an dealas gun fhiosta aige do rannsachadh fànais san àm ri teachd airson bliadhnaichean ri thighinn.

Ceistean Bitheanta

Cò a bh’ ann an Tòmas Coinneach Mattingly II?

B’ e speuradair Apollo a bh’ ann an Tòmas Coinneach Mattingly II a bha ainmeil airson a’ phàirt dheatamach a rinn e ann a bhith a’ tilleadh sgioba Apollo 13 gu soirbheachail às deidh do spreadhadh tachairt fhad ‘s a bha iad air turas gealaich. Bha cùrsa-beatha cliùiteach aige ann an sgrùdadh fànais, a’ frithealadh mar phìleat modal stiùiridh airson Apollo 16 agus mar chomanndair bàta-fànais airson miseanan spàl fànais STS-4 agus STS 51-C.

Dè na chuir Mattingly ri misean Apollo 13?

Bha pàirt cudromach aig Mattingly ann am misean Apollo 13 nuair a bha e fosgailte do rubella mus deach a chuir air bhog agus b’ fheudar a chuir na àite mar phìleat modal àithne. Ach, thug e seachad taic co-dhùnaidh èiginneach bhon talamh, a chuir ri tilleadh sàbhailte an sgioba agus an soitheach-fànais millte.

Ciamar a thug Mattingly buaidh air sgrùdadh fànais?

Leudaich na chuir Mattingly ri rannsachadh fànais nas fhaide na a bhith an sàs ann am Prògram Apollo. Rinn e seirbheis ann an diofar dhreuchdan, a’ gabhail a-steach pìleat modal stiùiridh airson Apollo 16 agus ceannard bàta-fànais airson miseanan shuttle fànais. Bha na sgilean iongantach aige mar phìleat, dealas airson ùr-ghnàthachadh, agus fulangas an aghaidh dhùbhlain ga fhàgail na neach le urram san raon.

Ciamar a chaidh cuimhne a chumail air Mattingly le rianadair NASA Bill Nelson?

Chuir Rianadair NASA Bill Nelson an cèill a cho-fhaireachdainn agus thug e cunntas air Mattingly mar phrìomh neach ann an soirbheachas Prògram Apollo. Mhol Nelson pearsantachd sgoinneil Mattingly agus dh’ aithnich e e mar aon de ghaisgich na dùthcha, a’ soilleireachadh a sgil gun choimeas mar phìleat agus na chuir e ri rannsachadh fànais taobh a-muigh Prògram Apollo.